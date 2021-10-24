РПЛ. «Урал» проиграл «Ахмату» и остался на последнем месте

«Ахмат» в 12-м туре чемпионата России обыграл «Урал». Гол организовали вышедшие на замену футболисты: Владислав Карапузов и Сенин Себай, причем последний появился за минуту до взятия ворот.

«Урал» Игоря Шалимова, который ранее тренировал «Ахмат», идет в таблице последним.

Россия. РПЛ. 12-й тур

Ахмат (Грозный) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Себай, 71.

«Ахмат»: Шелия, Семeнов, Лысцов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Коновалов, Уткин (Карапузов, 59), Садулаев (Полярус, 60), Харин (Тодорович, 69), Конате (Себай, 70).

«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кулаков (Железнов, 81), Адамов, Колесниченко (Подберезкин, 70), Кузьмичeв, Йовичич (Гагнидзе, 74), Бикфалви (Максименко, 80), Егорычев, Аугустыняк.

Предупреждения: Тимофеев, 76 – Герасимов, 29.

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