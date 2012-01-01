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    РПЛ. «Урал» проиграл «Ахмату» и остался на последнем месте

    «Ахмат» в 12-м туре чемпионата России обыграл «Урал». Гол организовали вышедшие на замену футболисты: Владислав Карапузов и Сенин Себай, причем последний появился за минуту до взятия ворот.

    «Урал» Игоря Шалимова, который ранее тренировал «Ахмат», идет в таблице последним.

    Россия. РПЛ. 12-й тур

    Ахмат (Грозный) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Себай, 71.

    «Ахмат»: Шелия, Семeнов, Лысцов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Коновалов, Уткин (Карапузов, 59), Садулаев (Полярус, 60), Харин (Тодорович, 69), Конате (Себай, 70).

    «Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кулаков (Железнов, 81), Адамов, Колесниченко (Подберезкин, 70), Кузьмичeв, Йовичич (Гагнидзе, 74), Бикфалви (Максименко, 80), Егорычев, Аугустыняк.

    Предупреждения: Тимофеев, 76 – Герасимов, 29.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:21
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2026

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Раньше хоть Бикфалви тянул "Урал", теперь и он сдулся.

      1
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      Рейтинг: +11465

      житель СПб 1 час назад

      Поздравления Ахмату!

      1
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      Рейтинг: +804

      Пельш 1 1 час назад

      Урал просто покойники. Мне кажется им ФНЛ на пользу пойдёт. Играть совсем не хотят.

      1
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      Рейтинг: +199

      the teacher 1 час назад

      мне одному кажется что в следующем году у нас будет самый клёвый стадион в фнл?

      5
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      Рейтинг: +938

      Sancho010365 > the teacher 1 час назад

      Не одному Вам. Смотрел весь матч, показалось что КС и Нижний вышли в РПЛ поинтереснее чем сейчас Ахмат и Урал. Игра была равная, Урал не заслужил проигрыша абсолютно, голевых у них было больше моментов. Шелия молодец!

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      Рейтинг: +25800

      Боцман59rus 2 часа назад

      _ две ничейки не выгодно по очкам, вот и расписывают домашние победы, во втором круге можно квартиру на Урал в легкую, если конечно кадыровцы на вылет не будут стоять ...РПЛ рулит>)))

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