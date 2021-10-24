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РПЛ. «Урал» проиграл «Ахмату» и остался на последнем месте

24 октября 2021, 18:21
9

«Ахмат» в 12-м туре чемпионата России обыграл «Урал». Гол организовали вышедшие на замену футболисты: Владислав Карапузов и Сенин Себай, причем последний появился за минуту до взятия ворот.

«Урал» Игоря Шалимова, который ранее тренировал «Ахмат», идет в таблице последним.

Россия. РПЛ. 12-й тур

Ахмат (Грозный) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Себай, 71.

«Ахмат»: Шелия, Семeнов, Лысцов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Коновалов, Уткин (Карапузов, 59), Садулаев (Полярус, 60), Харин (Тодорович, 69), Конате (Себай, 70).

«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кулаков (Железнов, 81), Адамов, Колесниченко (Подберезкин, 70), Кузьмичeв, Йовичич (Гагнидзе, 74), Бикфалви (Максименко, 80), Егорычев, Аугустыняк.

Предупреждения: Тимофеев, 76 – Герасимов, 29.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат Урал
Комментарии (9)
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Боцман59rus
1635089765
_ две ничейки не выгодно по очкам, вот и расписывают домашние победы, во втором круге можно квартиру на Урал в легкую, если конечно кадыровцы на вылет не будут стоять ...РПЛ рулит>)))
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the teacher
1635090597
мне одному кажется что в следующем году у нас будет самый клёвый стадион в фнл?
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Пельш 1
1635091229
Урал просто покойники. Мне кажется им ФНЛ на пользу пойдёт. Играть совсем не хотят.
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житель СПб
1635092077
Поздравления Ахмату!
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Vitaga
1635117737
наверное слишком далеко ездить из Москвы и Питера. решили кикнуть самую восточную команду
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zigbert
1635147586
Важная победа для Ахмата, когда уже вовсю говорят о смене тренера.
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Pani BIN
1635149796
Урал поддерживаем вас. Вы не хуже играли и самое главное старались, моменты были хорошие, но не повезло.
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