Евсеев – о нападении в Астрахани: «Я боролся за жизнь против двух»

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев детально рассказал о событиях в Астрахани.

На Евсеева и его помощника Александра Шмарко напали после матча с «Волгарем».

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Задержаны два подозреваемых. Им грозит до 7 лет тюрьмы.

«Ленинградец» ушел в отпуск.

«Как дела? Великолепно.

Что произошло? Вооруженное нападение с ножом. Шли с ножом целенаправленно. Они сзади шли. Нападают с ножом и газовым баллончиком. Я защитил своего друга. А потом боролся за свою жизнь против двух. Потом подбежали остальные, преступников схватили и сдали», – рассказал Евсеев на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов