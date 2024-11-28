Евсеев – о нападении в Астрахани: «Я боролся за жизнь против двух»

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев детально рассказал о событиях в Астрахани.
- На Евсеева и его помощника Александра Шмарко напали после матча с «Волгарем».
- Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Задержаны два подозреваемых. Им грозит до 7 лет тюрьмы.
- «Ленинградец» ушел в отпуск.
«Как дела? Великолепно.
Что произошло? Вооруженное нападение с ножом. Шли с ножом целенаправленно. Они сзади шли. Нападают с ножом и газовым баллончиком. Я защитил своего друга. А потом боролся за свою жизнь против двух. Потом подбежали остальные, преступников схватили и сдали», – рассказал Евсеев на ютуб-канале «Это футбол, брат!».
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Источник: «Бомбардир»