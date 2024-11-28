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  • Евсеев – о нападении в Астрахани: «Я боролся за жизнь против двух»

Евсеев – о нападении в Астрахани: «Я боролся за жизнь против двух»

28 ноября 2024, 14:15
8

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев детально рассказал о событиях в Астрахани.

  • На Евсеева и его помощника Александра Шмарко напали после матча с «Волгарем».
  • Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Задержаны два подозреваемых. Им грозит до 7 лет тюрьмы.
  • «Ленинградец» ушел в отпуск.

«Как дела? Великолепно.

Что произошло? Вооруженное нападение с ножом. Шли с ножом целенаправленно. Они сзади шли. Нападают с ножом и газовым баллончиком. Я защитил своего друга. А потом боролся за свою жизнь против двух. Потом подбежали остальные, преступников схватили и сдали», – рассказал Евсеев на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

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Источник: «Бомбардир»
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Ленинградец Евсеев Вадим
Комментарии (8)
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Мордаванин
1732793309
чё то всёбольше героизма в рассказах ,вадик.. п.здишь походу пьяная драка и ничегодругого..
Ответить
Валя Ромашина
1732797110
Алкоголь вреден для здоровья . Нечего по злачным местам шататься
Ответить
Spartak_forv@
1732804290
Не нарывайтесь так больше на Вадима Валентиновича Уэльского
Ответить
Тинез Розоп
1732805776
И со словами Куй Вам он пошел на двоих. Коронка…
Ответить
Mirak92
1732808065
Спустя столько времени, когда нападающих вяжут. (Да я на танк голыми руками!!)) Классика!
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