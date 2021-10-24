«Зенит» – «Спартак»: москвичи в последних 10 матчах в Санкт-Петербурге пропустили в среднем 3 гола за игру

В 19:00 по Москве начнется матч 12-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». В последних десяти петербуржских встречах москвичи пропустили 29 голов (в среднем 2,9 мяча за игру).
В этих десяти матчах «Спартак» ни разу не победил и восемь раз проиграл.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры на «Газпром Арене».
- «Зенит», если не проиграет, возглавит таблицу.
- «Спартак» в случае победы поднимется на 6-е место.
«Зенит» – «Спартак»: москвичи не побеждают в Санкт-Петербурге с 2012 года
Источник: Бомбардир.ру