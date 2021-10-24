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  • «Зенит» – «Спартак»: москвичи в последних 10 матчах в Санкт-Петербурге пропустили в среднем 3 гола за игру

«Зенит» – «Спартак»: москвичи в последних 10 матчах в Санкт-Петербурге пропустили в среднем 3 гола за игру

24 октября 2021, 17:09
8

В 19:00 по Москве начнется матч 12-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». В последних десяти петербуржских встречах москвичи пропустили 29 голов (в среднем 2,9 мяча за игру).

В этих десяти матчах «Спартак» ни разу не победил и восемь раз проиграл.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры на «Газпром Арене».
  • «Зенит», если не проиграет, возглавит таблицу.
  • «Спартак» в случае победы поднимется на 6-е место.

«Зенит» – «Спартак»: москвичи не побеждают в Санкт-Петербурге с 2012 года

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (8)
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Skull_Boy
1635084706
Да и сейчас трешку пропустят, если Жиго на желтых и будет играть мега звезда ПФЛ Рассказов
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serglider
1635085481
Если выйдут Зобнин, Ломовицкий и Рассказов, а затем Кутепов, "проходной двор" к воротам Спартака обеспечен, главное что бы у Зюбы ноги не заплетались после маструбации)))
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Блямба
1635085550
Засуха сегодня будет.. ветер слабый ,до умеренного. периодическая облачность.. Температура около нуля.. -- В конце дня возможны осадки.
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Томик
1635098202
Я так понимаю, "в среднем" теперь будет немного побольше...
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paracetamol
1635099128
Везло им!
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