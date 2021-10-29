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Судьи
Главный судья:
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Помощники:
Владислав Назаров, Максим Ковалёв
Дополнительные помощники:
VAR - Алексей Сухой AVAR - Роман Усачев
Резервный судья:
Евгений Кукуляк
Инспектор:
Николай Левников
Материалы

Зенит - Спартак

24.10.2021, Воскресенье, 19:00 мск Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 12 тур Зенит - Спартак
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
19 тур
16 декабря, среда 20:00 Зенит 3:1 Спартак
10 тур
3 октября, суббота 19:00 Спартак 1:1 Зенит
Россия. Кубок (2019/2020)
1/2 финала
19 июля, воскресенье 18:30 Зенит 2:1 Спартак
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
18 тур
1 декабря, воскресенье 19:00 Зенит 1:0 Спартак
8 тур
1 сентября, воскресенье 19:00 Спартак 0:1 Зенит
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
20 тур
17 марта, воскресенье 19:00 Спартак 1:1 Зенит
6 тур
2 сентября, воскресенье 19:00 Зенит 0:0 Спартак
Кубок «Матч Премьер» 2019

25 января, пятница 18:30 Зенит 0:3 Спартак
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
18 тур
27 ноября, понедельник 19:30 Спартак 3:1 Зенит
4 тур
6 августа, воскресенье 20:00 Зенит 5:1 Спартак
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
23 тур
16 апреля, воскресенье 20:00 Спартак 2:1 Зенит
9 тур
2 октября, воскресенье 16:30 Зенит 4:2 Спартак
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
24 тур
16 апреля, суббота 19:30 Зенит 5:2 Спартак
10 тур
26 сентября, суббота 19:00 Спартак 2:2 Зенит
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
26 тур
2 мая, суббота 13:30 Спартак 1:1 Зенит
9 тур
27 сентября, суббота 18:30 Зенит 0:0 Спартак
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
16 тур
10 ноября, воскресенье 13:30 Спартак 4:2 Зенит
11 тур
28 сентября, суббота 18:00 Зенит 4:2 Спартак
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
18 тур
30 ноября, пятница 20:30 Спартак 2:4 Зенит
4 тур
11 августа, суббота 13:30 Зенит 5:0 Спартак
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
43 тур
6 мая, воскресенье 16:00 Зенит 2:3 Спартак
37 тур
31 марта, суббота 18:00 Спартак 1:2 Зенит
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
26 тур
2 октября, воскресенье 16:15 Спартак 2:2 Зенит
11 тур
29 мая, воскресенье 16:00 Зенит 3:0 Спартак
Россия. Премьер-Лига 2010
16 тур
27 октября, среда 20:30 Спартак 1:0 Зенит
2 тур
21 марта, воскресенье 14:00 Зенит 1:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2009
30 тур
29 ноября, воскресенье 14:00 Зенит 2:1 Спартак
1 тур
15 марта, воскресенье 14:00 Спартак 1:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2008
30 тур
22 ноября, суббота 14:00 Спартак 1:3 Зенит
1 тур
16 марта, воскресенье 16:00 Зенит 0:0 Спартак
Россия. Премьер-лига 2007
17 тур
21 июля, суббота 14:00 Спартак 3:1 Зенит
3 тур
31 марта, суббота 14:00 Зенит 1:3 Спартак
Россия. Кубок (2006/2007)
1/4 финала
ответный матч		 18 апреля, среда 19:00 Спартак 1:1 Зенит
1/4 финала
ответный матч		 4 апреля, среда 19:30 Зенит 1:2 Спартак
Россия. Премьер-лига 2006
22 тур
14 октября, суббота 00:00 Спартак 1:0 Зенит
7 тур
30 апреля, воскресенье 00:00 Зенит 1:4 Спартак
Россия. Премьер-лига 2005
26 тур
16 октября, воскресенье 14:00 Спартак 1:1 Зенит
11 тур
11 июня, суббота 14:00 Зенит 1:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2004
20 тур
21 августа, суббота 00:00 Зенит 2:0 Спартак
9 тур
1 мая, суббота 00:00 Спартак 0:3 Зенит
Россия. Премьер-лига 2003
25 тур
19 сентября, пятница 00:00 Зенит 2:1 Спартак
6 тур
23 апреля, среда 00:00 Спартак 1:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2002
17 тур
30 июля, вторник 00:00 Зенит 0:1 Спартак
14 тур
10 июля, среда 00:00 Спартак 4:3 Зенит
Чемпионат России 2001
29 тур
27 октября, суббота 00:00 Спартак 3:1 Зенит
15 тур
30 июня, суббота 00:00 Зенит 2:1 Спартак
Чемпионат России 2000
28 тур
29 октября, воскресенье 00:00 Зенит 1:2 Спартак
14 тур
23 июня, пятница 00:00 Спартак 1:2 Зенит
Чемпионат России 1999
18 тур
28 июля, среда 00:00 Спартак 4:1 Зенит
4 тур
25 апреля, воскресенье 00:00 Зенит 1:2 Спартак
Чемпионат России 1998
16 тур
15 июля, среда 00:00 Спартак 0:0 Зенит
1 тур
28 марта, суббота 00:00 Зенит 2:1 Спартак
Чемпионат России 1997
25 тур
30 августа, суббота 00:00 Спартак 2:0 Зенит
8 тур
3 мая, суббота 00:00 Зенит 0:0 Спартак
Чемпионат России 1996
34 тур
3 ноября, воскресенье 00:00 Зенит 1:2 Спартак
17 тур
16 июля, вторник 00:00 Спартак 0:2 Зенит
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 17 тур
29 июля, среда 00:00 Спартак 4:0 Зенит
Первый этап, 9 тур
14 мая, четверг 00:00 Зенит 2:0 Спартак
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +653

    somn 25 октября 2021, 07:52

    Почему у Зенита нет такого настроя на каждую игру?

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +1255

    нейтральныйкакникто > somn 25 октября 2021, 11:27

    Ты реально предполагаешь ,что результат этого матча это результат настроя на игру ЗЕНИТА?...По мне , так это никудышная игра Спартака во всех линиях , под руководством тренера , который не смог сделать , или донести до игроков ,качественный план на игру.

    3
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    Рейтинг: +1933

    Д Альбертини 25 октября 2021, 03:11

    Футбольный клуб "защеканец" снова проиграл в Петербурге)))

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +374

    zaichkin777@gmail.com 24 октября 2021, 21:32

    Бомжи отдзюбили мясо!

    2
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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 24 октября 2021, 21:31

    Зенитовцы Молодцы !!!!!!!!!!!!! не игра, а загляденье просто !!! так дальше и играйте !!!

    1
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    Рейтинг: +1255

    нейтральныйкакникто > andrej-lucevich 25 октября 2021, 11:35

    Поддержу тебя ,если Зенит выиграет в ЛЧ у Ювентуса или Челси, и не просто выиграет ........ , да хотя пусть просто выиграет. А так радоваться победе над никудышным ,в настоящее время Спартаком-это самообман силы Зенита

    0
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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich > нейтральныйкакникто 25 октября 2021, 13:23

    в лобом случае это принципиальная победа!

    0
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    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 24 октября 2021, 21:04

    Наверное завтра Зареме придет конец!Это она опустила Спартак на дно.Как можно было выгонять предыдущего тренера.Чем он был плох при нем с таким позором не проигрывали

    2
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    Рейтинг: +18422

    житель СПб 24 октября 2021, 21:04

    С победой, Питер! Браво, Зенит!

    5
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    Рейтинг: +7217

    Из Твери Леха 24 октября 2021, 20:58

    Отомстили португальцам за 7-1 (Рую)

    6
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    Рейтинг: +16559

    Fusballer > Из Твери Леха 24 октября 2021, 22:47

    Ахаха)))))

    0
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    Рейтинг: +469

    BoaSnake 24 октября 2021, 20:56

    Ужос!!! Хотел посмотреть приготовление свиной отбивной, а увидел какую-то соевую котлету(((

    5
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    Рейтинг: +966

    Микояновский мясокомбинат > BoaSnake 25 октября 2021, 09:00

    За рецептами к нам на мясокомбинат. Поможем.

    2
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    Рейтинг: +733

    xrrrx 24 октября 2021, 20:54

    просто лидер чемпионата играет с командой из середины таблицы. почему некоторых удивляет результат?

    1
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    Рейтинг: +16559

    Fusballer > xrrrx 24 октября 2021, 20:55

    Удивляет, что как будто лидер РПЛ против середняка ФНЛ сыграл.

    3
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    Рейтинг: +469

    BoaSnake 24 октября 2021, 20:53

    Ужасный веганский футбол!!!

    1
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