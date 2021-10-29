Зенит - Спартак

Почему у Зенита нет такого настроя на каждую игру?
|19 тур
|16 декабря, среда
|20:00
|Зенит
|3:1
|Спартак
|10 тур
|3 октября, суббота
|19:00
|Спартак
|1:1
|Зенит
|18 тур
|1 декабря, воскресенье
|19:00
|Зенит
|1:0
|Спартак
|8 тур
|1 сентября, воскресенье
|19:00
|Спартак
|0:1
|Зенит
|20 тур
|17 марта, воскресенье
|19:00
|Спартак
|1:1
|Зенит
|6 тур
|2 сентября, воскресенье
|19:00
|Зенит
|0:0
|Спартак
|18 тур
|27 ноября, понедельник
|19:30
|Спартак
|3:1
|Зенит
|4 тур
|6 августа, воскресенье
|20:00
|Зенит
|5:1
|Спартак
|23 тур
|16 апреля, воскресенье
|20:00
|Спартак
|2:1
|Зенит
|9 тур
|2 октября, воскресенье
|16:30
|Зенит
|4:2
|Спартак
|24 тур
|16 апреля, суббота
|19:30
|Зенит
|5:2
|Спартак
|10 тур
|26 сентября, суббота
|19:00
|Спартак
|2:2
|Зенит
|16 тур
|10 ноября, воскресенье
|13:30
|Спартак
|4:2
|Зенит
|11 тур
|28 сентября, суббота
|18:00
|Зенит
|4:2
|Спартак
|26 тур
|2 октября, воскресенье
|16:15
|Спартак
|2:2
|Зенит
|11 тур
|29 мая, воскресенье
|16:00
|Зенит
|3:0
|Спартак
|16 тур
|27 октября, среда
|20:30
|Спартак
|1:0
|Зенит
|2 тур
|21 марта, воскресенье
|14:00
|Зенит
|1:1
|Спартак
|30 тур
|29 ноября, воскресенье
|14:00
|Зенит
|2:1
|Спартак
|1 тур
|15 марта, воскресенье
|14:00
|Спартак
|1:1
|Зенит
|30 тур
|22 ноября, суббота
|14:00
|Спартак
|1:3
|Зенит
|1 тур
|16 марта, воскресенье
|16:00
|Зенит
|0:0
|Спартак
|1/4 финала
ответный матч
|18 апреля, среда
|19:00
|Спартак
|1:1
|Зенит
|1/4 финала
ответный матч
|4 апреля, среда
|19:30
|Зенит
|1:2
|Спартак
|22 тур
|14 октября, суббота
|00:00
|Спартак
|1:0
|Зенит
|7 тур
|30 апреля, воскресенье
|00:00
|Зенит
|1:4
|Спартак
|26 тур
|16 октября, воскресенье
|14:00
|Спартак
|1:1
|Зенит
|11 тур
|11 июня, суббота
|14:00
|Зенит
|1:1
|Спартак
|28 тур
|29 октября, воскресенье
|00:00
|Зенит
|1:2
|Спартак
|14 тур
|23 июня, пятница
|00:00
|Спартак
|1:2
|Зенит
|34 тур
|3 ноября, воскресенье
|00:00
|Зенит
|1:2
|Спартак
|17 тур
|16 июля, вторник
|00:00
|Спартак
|0:2
|Зенит
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66:28
|+38
|65
|2.
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54:30
|+24
|56
|3.
|Динамо М
|30
|16
|5
|9
|53:41
|+12
|53
|4.
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42:30
|+12
|50
|5.
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42:29
|+13
|50
|6.
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43:39
|+4
|48
|7.
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36:38
|-2
|42
|8.
|Крылья Советов
|30
|12
|5
|13
|39:36
|+3
|41
|9.
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47:51
|-4
|38
|10.
|Спартак М
|30
|10
|8
|12
|37:41
|-4
|38
|11.
|Пари НН
|30
|8
|9
|13
|26:39
|-13
|33
|12.
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27:35
|-8
|33
|13.
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34:47
|-13
|32
|14.
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29:40
|-11
|30
|15.
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34:56
|-22
|29
|16.
|Арсенал Т
|30
|5
|8
|17
|30:59
|-29
|23
Почему у Зенита нет такого настроя на каждую игру?
Ты реально предполагаешь ,что результат этого матча это результат настроя на игру ЗЕНИТА?...По мне , так это никудышная игра Спартака во всех линиях , под руководством тренера , который не смог сделать , или донести до игроков ,качественный план на игру.
Футбольный клуб "защеканец" снова проиграл в Петербурге)))
Бомжи отдзюбили мясо!
Зенитовцы Молодцы !!!!!!!!!!!!! не игра, а загляденье просто !!! так дальше и играйте !!!
Поддержу тебя ,если Зенит выиграет в ЛЧ у Ювентуса или Челси, и не просто выиграет ........ , да хотя пусть просто выиграет. А так радоваться победе над никудышным ,в настоящее время Спартаком-это самообман силы Зенита
в лобом случае это принципиальная победа!
Наверное завтра Зареме придет конец!Это она опустила Спартак на дно.Как можно было выгонять предыдущего тренера.Чем он был плох при нем с таким позором не проигрывали
С победой, Питер! Браво, Зенит!
Отомстили португальцам за 7-1 (Рую)
Ахаха)))))
Ужос!!! Хотел посмотреть приготовление свиной отбивной, а увидел какую-то соевую котлету(((
За рецептами к нам на мясокомбинат. Поможем.