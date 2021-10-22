РПЛ. «Динамо» забило четыре гола «Химкам» и догнало лидирующий «Зенит»

«Динамо» в очередном туре РПЛ разгромило «Химки». Дубль оформил Вячеслав Грулев. У гостей единственный мяч забил летний новичок Кемаль Адеми.

Москвичи не лидируют в таблице только ввиду дополнительных показателей. «Химки» идут в зоне переходных матчей.

Россия. РПЛ. 12-й тур

Динамо (Москва) – Химки – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Моро, 12; 2:0 – Грулев, 26; 3:0 – Тюкавин, 52; 4:0 – Грулев, 60; 4:1 – Адеми, 90.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Ордец (Евгеньев, 77), Варела (Паршивлюк, 68), Бальбуэна, Фомин, Захарян (Кутицкий, 77), Моро, Грулев (Гладышев, 68), Тюкавин (Плиев, 84), Н'Жи.

«Химки»: Лантратов, Идову, Набиуллин, Данилкин, Карпов (Боженов, 68), Филин, Дагерстол (Сабович, 82), Мирзов, Трошечкин (Соколов, 46), Камышев (Стойинович, 46), Долгов (Адеми, 68).

Предупреждения: нет – Камышев, 9.

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