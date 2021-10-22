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РПЛ. «Динамо» забило четыре гола «Химкам» и догнало лидирующий «Зенит»

22 октября 2021, 20:53
34

«Динамо» в очередном туре РПЛ разгромило «Химки». Дубль оформил Вячеслав Грулев. У гостей единственный мяч забил летний новичок Кемаль Адеми.

Москвичи не лидируют в таблице только ввиду дополнительных показателей. «Химки» идут в зоне переходных матчей.

Россия. РПЛ. 12-й тур

Динамо (Москва) – Химки – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Моро, 12; 2:0 – Грулев, 26; 3:0 – Тюкавин, 52; 4:0 – Грулев, 60; 4:1 – Адеми, 90.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Ордец (Евгеньев, 77), Варела (Паршивлюк, 68), Бальбуэна, Фомин, Захарян (Кутицкий, 77), Моро, Грулев (Гладышев, 68), Тюкавин (Плиев, 84), Н'Жи.

«Химки»: Лантратов, Идову, Набиуллин, Данилкин, Карпов (Боженов, 68), Филин, Дагерстол (Сабович, 82), Мирзов, Трошечкин (Соколов, 46), Камышев (Стойинович, 46), Долгов (Адеми, 68).

Предупреждения: нет – Камышев, 9.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Химки Зенит
Комментарии (34)
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Блямба
1634925233
Три ассиста Захаряна это действительно круто.
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slavа0508
1634925458
С победой Динамо ... главное у вас забивает молодёжь . это есть хорошо ...
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Alex Y
1634925458
Молодцы, пора брать чемпионство)
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LOKOfanatik19
1634925485
Молодежь рулит в Динамо... похвально.
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владимир миронов
1634925499
Динамо с победой! Выглядели достойно, молодежь на уровне, так держать.
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Кузьмич на трибуне
1634926405
Динамовцев с победой. Теперь у Зенита есть серьёзные основания, для максимальной выкладки в в очередном туре. Потому как скоро им играть с Динамо. А измотанные играми с Ювентусом могут и проиграть . Динамо набрало хороший ход . Удачи ребята.
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Sancho010365
1634926950
Динамовцы! С победой! Но бросилось в глаза, Ваша команда вышла на игру на расслабоне. Тюкавин упустил кучу убойных моментов, Н'Жи запорол в атаке кучу передач. И я не думаю, что с Зенитом будет столько же моментов. Удачи Спартаку в воскресенье и интриги 29.10 в 19.00 Зенит-Динамо М. Интрига ещё зависит от Спартака.
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житель СПб
1634931168
Ай да Динамо! Ай да молодцы...
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zigbert
1634931313
В этой игре Динамо показало уверенную, атакующую игру. По всему видно что Шварц придает большое значение стандартам. Динамо с победой!
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raritet
1634932903
Приятно, что молодежь играет. Думаю, верный курс, сыграются- будет прекрасная команда для ЛЧ
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