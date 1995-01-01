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    РПЛ. «Динамо» забило четыре гола «Химкам» и догнало лидирующий «Зенит»

    «Динамо» в очередном туре РПЛ разгромило «Химки». Дубль оформил Вячеслав Грулев. У гостей единственный мяч забил летний новичок Кемаль Адеми.

    Москвичи не лидируют в таблице только ввиду дополнительных показателей. «Химки» идут в зоне переходных матчей.

    Россия. РПЛ. 12-й тур

    Динамо (Москва) – Химки – 4:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Моро, 12; 2:0 – Грулев, 26; 3:0 – Тюкавин, 52; 4:0 – Грулев, 60; 4:1 – Адеми, 90.

    «Динамо»: Шунин, Скопинцев, Ордец (Евгеньев, 77), Варела (Паршивлюк, 68), Бальбуэна, Фомин, Захарян (Кутицкий, 77), Моро, Грулев (Гладышев, 68), Тюкавин (Плиев, 84), Н'Жи.

    «Химки»: Лантратов, Идову, Набиуллин, Данилкин, Карпов (Боженов, 68), Филин, Дагерстол (Сабович, 82), Мирзов, Трошечкин (Соколов, 46), Камышев (Стойинович, 46), Долгов (Адеми, 68).

    Предупреждения: нет – Камышев, 9.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:53
    Комментарии20
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      Рейтинг: +3353

      raritet 18 минут назад

      Приятно, что молодежь играет. Думаю, верный курс, сыграются- будет прекрасная команда для ЛЧ

      1
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      Рейтинг: +90479

      zigbert 44 минуты назад

      В этой игре Динамо показало уверенную, атакующую игру. По всему видно что Шварц придает большое значение стандартам.
      Динамо с победой!

      1
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      Рейтинг: +11377

      житель СПб 46 минут назад

      Ай да Динамо! Ай да молодцы...

      2
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      Рейтинг: +9181

      alp 1 час назад

      в принципе, богданыч знает и умеет нагибать спартак... если только миллер не проиграл игру федуну в карты

      1
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      ...
      Рейтинг: +12558

      ilichkadr > alp 1 час назад

      Трешку должны занести.

      0
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      Рейтинг: +917

      Sancho010365 1 час назад

      Динамовцы! С победой! Но бросилось в глаза, Ваша команда вышла на игру на расслабоне. Тюкавин упустил кучу убойных моментов, Н'Жи запорол в атаке кучу передач. И я не думаю, что с Зенитом будет столько же моментов. Удачи Спартаку в воскресенье и интриги 29.10 в 19.00 Зенит-Динамо М. Интрига ещё зависит от Спартака.

      4
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      Рейтинг: +741

      БОМЖАРНИК 1 час назад

      С победой мусора.Ща по зиме бомжарник лазурный пол Динамо резбирет!

      1
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      Рейтинг: +9181

      alp > БОМЖАРНИК 1 час назад

      опять нажрался, старый хрыч

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      Рейтинг: +3184

      Кузьмич на трибуне 2 часа назад

      Динамовцев с победой. Теперь у Зенита есть серьёзные основания, для максимальной выкладки в в очередном туре. Потому как скоро им играть с Динамо. А измотанные играми с Ювентусом могут и проиграть . Динамо набрало хороший ход . Удачи ребята.

      6
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      Рейтинг: +25750

      Боцман59rus 2 часа назад

      ' надо быть ярым фанатом этих команд, что бы это смотреть за деньги, а при отсутствии зрителей, это вообще, как товарняк в предсезонке, меня хватило на пол тайма. Динамо с победой конечно, но пля.. люди играли на пульсе 70 ...не вспотели даже, какую мы там интенсивность хотим в еврокубках, при таком чемпионате?

      2
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      Рейтинг: +3614

      neim 2 часа назад

      Динамо с победой !

      5
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      Рейтинг: +30

      tomas88 > neim 1 час назад

      Радует молодёжь Динамо Москва. С победой вас Динамо и ваших болельщиков!

      3
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      Рейтинг: +53438

      portero > tomas88 49 минут назад

      Радует тренер, который не боится и доверяет молодым.
      Шварц главная сила Динамо, имеется у него шанец выиграть РПЛ , лишь бы молодые борзеть не начали...

      1
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      Рейтинг: +640

      OOOVVV. 2 часа назад

      Без Глушакова Химки это стадо без пастуха. Пропустили 2 гола под копирку и смех и грех.

      4
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