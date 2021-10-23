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Судьи
Главный судья:
Иван Сиденков (Санкт-Петербург)
Помощники:
Дмитрий Жвакин, Александр Кудрявцев
Дополнительные помощники:
VAR - Алексей Амелин; AVAR - Алексей Воронцов
Резервный судья:
Павел Кукуян
Инспектор:
Гаряфий Жафяров
Материалы

Динамо - Химки

22.10.2021, Пятница, 19:00 мск Москва, стадион ВТБ Арена Россия. Премьер-лига, 12 тур Динамо - Химки
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
27 тур
24 апреля, суббота 19:00 Динамо 0:1 Химки
9 тур
28 сентября, понедельник 19:00 Химки 1:0 Динамо
Россия. ФНЛ (2016/2017)
31 тур
12 апреля, среда 19:30 Динамо 0:0 Химки
13 тур
12 октября, среда 18:30 Химки 0:0 Динамо
Товарищеские матчи 2015

27 марта, пятница 13:30 Динамо 1:1 Химки
Товарищеские матчи 2013

24 марта, воскресенье 14:00 Динамо 1:2 Химки
Россия. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
31 октября, среда 20:00 Динамо 2:1 Химки
Россия. Премьер-лига 2009
16 тур
2 августа, воскресенье 15:00 Химки 0:2 Динамо
2 тур
21 марта, суббота 15:15 Динамо 3:2 Химки
Россия. Премьер-лига 2008
16 тур
2 августа, суббота 18:00 Химки 1:1 Динамо
2 тур
23 марта, воскресенье 18:00 Динамо 2:0 Химки
Россия. Премьер-лига 2007
20 тур
11 августа, суббота 19:30 Химки 1:0 Динамо
6 тур
21 апреля, суббота 19:00 Динамо 2:1 Химки
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 22 октября 2021, 20:40

    Команду и болельщиков Динамо поздравляю с заслуженной и убедительной победой.

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    Рейтинг: +890

    3meeeD 22 октября 2021, 20:39

    Кони с вами...Рад такому сезону полицаям)

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    Рейтинг: +324

    Storm13 22 октября 2021, 20:36

    ФК "Динамо" Москва - будущий Чемпион России!

    1
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    Рейтинг: +890

    3meeeD > Storm13 22 октября 2021, 20:40

    Было бы не плохо)

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > Storm13 22 октября 2021, 20:41

    Вполне возможно.

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    Рейтинг: +1785

    Alex Y 22 октября 2021, 20:26

    Отлично сыграли)

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    Рейтинг: +5954

    ySS 22 октября 2021, 20:18

    Полное впечатление, что игру со Спартаком химкинские не смотрели даже в обзоре)
    Динамо с победой!

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    Рейтинг: +5954

    ySS 22 октября 2021, 19:15

    Дед с динамовским флагом - красавчик!

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    Рейтинг: +5954

    ySS 22 октября 2021, 19:09

    Искрометного футбола не жду, но не исключаю)

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 22 октября 2021, 18:15

    Динмо может догнать Зенит по очкам.

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