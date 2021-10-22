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РПЛ 2026/2027
Динамо - Химки
Динамо - Химки: обзор матча 22 октября 2021
Динамо
22.10.2021, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
4 : 1
Завершен
Химки
12'
Н. Моро
26'
В. Грулев
52'
К. Тюкавин
60'
В. Грулев
90'
К. Адеми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Химки
90'
ГОЛ! 4:1!
К. Адеми
Замена
З. Плиев
️️️️
К. Тюкавин
84'
82'
Замена
Б. Сабович
️️️️
Ф. Дагерстол
Замена
А. Кутицкий
️️️️
А. Захарян
77'
Замена
Р. Евгеньев
️️️️
И. Ордец
77'
68'
Замена
К. Боженов
️️️️
М. Карпов
68'
Замена
К. Адеми
️️️️
А. Долгов
Замена
Я. Гладышев
️️️️
В. Грулев
68'
Замена
С. Паршивлюк
️️️️
Г. Варела
68'
ГОЛ! 4:0!
В. Грулев
Пас отдал
А. Захарян
60'
ГОЛ! 3:0!
К. Тюкавин
Пас отдал
Д. Фомин
52'
46'
Замена
Д. Стойинович
️️️️
И. Камышев
46'
Замена
А. Соколов
️️️️
А. Трошечкин
ГОЛ! 2:0!
В. Грулев
Пас отдал
А. Захарян
26'
ГОЛ! 1:0!
Н. Моро
Пас отдал
А. Захарян
12'
9'
Желтая карточка
И. Камышев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
6
Никола Моро
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
25
Филип Дагерстол
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
11
Илья Камышев
ЦП
11
Александр Долгов
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Динамо
75
Иван Будачев
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
90
Владислав Галкин
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Химки
54
Егор Генералов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
3
Душан Стойинович
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
14
Бесард Сабович
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
18
Артем Соколов
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Шунин
7
Скопинцев
2
Бальбуэна
18
Ордец
2
Варела
74
Фомин
6
Моро
27
Грулев
23
Захарян
9
Н'Жи
70
Тюкавин
3-3-1-2
22
Лантратов
25
Дагерстол
15
Данилкин
51
Карпов
3
Набиуллин
5
Трошечкин
30
Идову
11
Камышев
27
Мирзов
11
Долгов
23
Захарян
50
Кутицкий
50
Кутицкий
23
Захарян
70
Тюкавин
3
Плиев
3
Плиев
70
Тюкавин
18
Ордец
4
Евгеньев
4
Евгеньев
18
Ордец
2
Варела
18
Паршивлюк
18
Паршивлюк
2
Варела
27
Грулев
91
Гладышев
91
Гладышев
27
Грулев
5
Трошечкин
18
Соколов
18
Соколов
5
Трошечкин
11
Камышев
3
Стойинович
3
Стойинович
11
Камышев
51
Карпов
87
Боженов
87
Боженов
51
Карпов
25
Дагерстол
14
Сабович
14
Сабович
25
Дагерстол
11
Долгов
9
Адеми
9
Адеми
11
Долгов
Остались в запасе
Динамо
Химки
75
Иван Будачев
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
4
Саба Сазонов
ЦЗ
90
Владислав Галкин
АП
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
54
Егор Генералов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
88
Денис Глушаков
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Остались в запасе
75
Иван Будачев
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
4
Саба Сазонов
ЦЗ
90
Владислав Галкин
АП
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Остались в запасе
54
Егор Генералов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
88
Денис Глушаков
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Статистика матча Динамо - Химки
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Жвакин
Александр Кудрявцев
Дополнительные помощники:
VAR - Алексей Амелин; AVAR - Алексей Воронцов
Резервный судья:
Павел Кукуян
Инспектор:
Гаряфий Жафяров
Стадион:
ВТБ Арена
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