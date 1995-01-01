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    Черчесов: «У нас в сборной капитанами были знаковые фигуры: Березуцкий, Акинфеев, Дзюба. У Валеры другой подход, но это не значит, что он не прав»

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил отношение к капитанской повязке своего преемника Валерия Карпина. Он назначает на каждую игру нового капитана.

    – А как вы, первый капитан в истории нашей национальной команды в спарринге с Мексикой в 1992 году, относитесь к сегодняшней ситуации с повязкой? Это тряпочка?

    – Начну с того, что меня за пять лет в сборной тоже о чем-то спрашивали по 10-15 раз, хотя ответ уже давно дан. Так и Карпина сейчас постоянно спрашивают, а он уже все объяснил с самого начала. Если бы я разделял эту позицию, у меня тоже капитаны менялись бы каждый матч, верно? У нас в сборной капитанами были знаковые фигуры: сначала Василий Березуцкий, затем Игорь Акинфеев, после чемпионата мира Артем Дзюба. Словом, подход другой. Но это не значит, что я прав, а Валера – нет. Каждый имеет право на собственную позицию.

    • Черчесов работал в сборной с 2016 по 2021 год.
    • Сейчас он без работы.
    • С Карпиным сборная России уже гарантировала себе участие в стыковых матчах за место на ЧМ-2022.

    Черчесов: «Дзюба мне понятен. Он поступает, как видит, как чувствует»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:27
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6312

      nik55 17 минут назад

      Березуцкий и дерево это знаковые фигуры------я в шоке

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      Рейтинг: +8098

      Alekxei Z. 24 минуты назад

      10-15 раз это сказка , эти дебилы будут спрашивать одно и тоже по 100 раз.

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