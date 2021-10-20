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  • Черчесов: «У нас в сборной капитанами были знаковые фигуры: Березуцкий, Акинфеев, Дзюба. У Валеры другой подход, но это не значит, что он не прав»

Черчесов: «У нас в сборной капитанами были знаковые фигуры: Березуцкий, Акинфеев, Дзюба. У Валеры другой подход, но это не значит, что он не прав»

20 октября 2021, 12:27
6

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил отношение к капитанской повязке своего преемника Валерия Карпина. Он назначает на каждую игру нового капитана.

– А как вы, первый капитан в истории нашей национальной команды в спарринге с Мексикой в 1992 году, относитесь к сегодняшней ситуации с повязкой? Это тряпочка?

– Начну с того, что меня за пять лет в сборной тоже о чем-то спрашивали по 10-15 раз, хотя ответ уже давно дан. Так и Карпина сейчас постоянно спрашивают, а он уже все объяснил с самого начала. Если бы я разделял эту позицию, у меня тоже капитаны менялись бы каждый матч, верно? У нас в сборной капитанами были знаковые фигуры: сначала Василий Березуцкий, затем Игорь Акинфеев, после чемпионата мира Артем Дзюба. Словом, подход другой. Но это не значит, что я прав, а Валера – нет. Каждый имеет право на собственную позицию.

  • Черчесов работал в сборной с 2016 по 2021 год.
  • Сейчас он без работы.
  • С Карпиным сборная России уже гарантировала себе участие в стыковых матчах за место на ЧМ-2022.

Черчесов: «Дзюба мне понятен. Он поступает, как видит, как чувствует»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Акинфеев Игорь Березуцкий Василий Дзюба Артем Черчесов Станислав Карпин Валерий
Комментарии (6)
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nik55
1634724791
Березуцкий и дерево это знаковые фигуры------я в шоке
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belarus-gomel
1634726496
великий дрочер и деревянный тихоход - знаковые фигуры черчеса....
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vladimir-7
1634738491
Ну нет в сборной с тренером Карпиным, знаковой авторитетной фигуры, от этого он и передает капитанскую повязку очередному игроку, который хорошо высказался о тренере.
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Andrew01
1634739425
Во многие сборные после такого скандала, игрока как Дзюба, бы даже не подпустили, ведь сборная это лицо всей страны, а у нас капитанскую повязку доверяют. Вот подход Стаса и выясняется "чем бы дитя не тешилась, лишь бы рука не устала", главное атмосфера и вызывать "заслуженных" а не действительно лучших. Поэтому и просрали 2 Лиги наций, имея все шансы выйти из группы, и Евро...
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Hektor 84
1634752509
Терри лишали капитанской повязки за то что драл жену одноклубника, а шлюба задрочился перед камерой и ничего. Всё испорченное общество Москвы и Питера его наоборот поддержало. Всё ****** и ********* типо панина, Бузовой и им подобных. Представить бы чтоб такое произошло во времена СССР.
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