Черчесов: «Дзюба мне понятен. Он поступает, как видит, как чувствует»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о форварде «Зенита» Артеме Дзюбе. Вместе они доходили до 1/4 финала чемпионата мира.

– При вас в сборной в последние годы повязку носил Дзюба. Сейчас его нет – а объяснение «не готов» звучит на фоне нынешней приличной формы форварда неубедительно. Вам понятны посылы Артема?

– У нас с ним возникала похожая ситуация. Но я знаю Дзюбу с 17 лет, а Мирослава Ромащенко – еще раньше. Уже тогда форвард был неординарной личностью, и поэтому для нашего штаба Артем понятен. Человек поступает так, как видит, как чувствует себя в тех или иных обстоятельствах. Вы же помните, как он покинул расположение национальной команды в преддверии Кубка конфедераций? Мне никто не верил – как, кстати, происходило очень часто на протяжении всех пяти лет, что тренировал сборную. Тогда Артем озвучил свое мнение, а поскольку речь шла о его готовности, то говорили в присутствии врача Эдуарда Безуглова, который при необходимости мог бы дать чисто медицинские пояснения.

Так вот, мы пообщались, пожали друг другу руки, Артем уехал – потому что не мог выступать на турнире. Никаких разногласий у нас не возникло, хотя различных слухов ходило предостаточно. Да, я предлагал ему посмотреть на динамику в течение двух недель, остававшихся до старта Кубка конфедераций, но если футболист ощущает, что не в состоянии помочь, то нужно уважать его выбор.

Словом, у нас не было диалогов, которые могли бы испортить совместную работу на перспективу. Хотя различных пограничных ситуаций в работе каждого тренера с амбициозными игроками случается достаточно. Поэтому Дзюба постоянно вызывался, выступал на чемпионате мира, капитанил последние три года.

Артем же общался с новым главным тренером сборной – не знаю, о чем, при разговоре не присутствовал, – но ситуация такова, какова она есть. Решение Дзюбы нужно попытаться понять. Как и Марио Фернандеса, и в свое время Игоря Акинфеева.