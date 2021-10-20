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  • Черчесов: «Дзюба мне понятен. Он поступает, как видит, как чувствует»

Черчесов: «Дзюба мне понятен. Он поступает, как видит, как чувствует»

20 октября 2021, 07:15
6

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о форварде «Зенита» Артеме Дзюбе. Вместе они доходили до 1/4 финала чемпионата мира.

– При вас в сборной в последние годы повязку носил Дзюба. Сейчас его нет – а объяснение «не готов» звучит на фоне нынешней приличной формы форварда неубедительно. Вам понятны посылы Артема?

– У нас с ним возникала похожая ситуация. Но я знаю Дзюбу с 17 лет, а Мирослава Ромащенко – еще раньше. Уже тогда форвард был неординарной личностью, и поэтому для нашего штаба Артем понятен. Человек поступает так, как видит, как чувствует себя в тех или иных обстоятельствах. Вы же помните, как он покинул расположение национальной команды в преддверии Кубка конфедераций? Мне никто не верил – как, кстати, происходило очень часто на протяжении всех пяти лет, что тренировал сборную. Тогда Артем озвучил свое мнение, а поскольку речь шла о его готовности, то говорили в присутствии врача Эдуарда Безуглова, который при необходимости мог бы дать чисто медицинские пояснения.

Так вот, мы пообщались, пожали друг другу руки, Артем уехал – потому что не мог выступать на турнире. Никаких разногласий у нас не возникло, хотя различных слухов ходило предостаточно. Да, я предлагал ему посмотреть на динамику в течение двух недель, остававшихся до старта Кубка конфедераций, но если футболист ощущает, что не в состоянии помочь, то нужно уважать его выбор.

Словом, у нас не было диалогов, которые могли бы испортить совместную работу на перспективу. Хотя различных пограничных ситуаций в работе каждого тренера с амбициозными игроками случается достаточно. Поэтому Дзюба постоянно вызывался, выступал на чемпионате мира, капитанил последние три года.

Артем же общался с новым главным тренером сборной – не знаю, о чем, при разговоре не присутствовал, – но ситуация такова, какова она есть. Решение Дзюбы нужно попытаться понять. Как и Марио Фернандеса, и в свое время Игоря Акинфеева.

  • Черчесов работал в сборной с 2016 по 2021 год.
  • Сейчас он без работы.
  • Дзюба отказался играть за сборную в октябрьских матчах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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R_a_i_n
1634706232
По-моему про Зюбу пора уже забыть. Или... если он позвонит и извинится, может тогда ...
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paracetamol
1634707718
Иди нахр, лысая позорина!
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neveldomha
1634708624
Редко соглашаюсь с Черчесовым, но тут все таки соглашусь с мнением взрослого опытного человека.
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Fusballer
1634713515
Акинфеев и Фернандес объявили о завершении карьеры. А Дзюба просто не принял приглашения. Ситуации разные. К чему сравнивать?
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