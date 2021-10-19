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    Лига чемпионов. «Шериф» забил «Интеру» в гостях, но проиграл; «Реал» разгромил Шахтер»

    «Реал» забил пять безответных мячей «Шахтеру» на выезде в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Дубль в ворота «Шахтера» оформил Винисиус. Номинант на «Золотой мяч» Карим Бензема сделал «1+1».

    «Шериф« уступил «Интеру» в гостях со счетом 1:3. Молдавский клуб забил во всех трех матчах группового этапа ЛЧ.

    Единственный гол в составе «Шерифа» забил экс-игрок «Тамбова» Себастьен Тилль. Он же забил победный мяч «Реалу» во 2-м туре.

    «Шериф», несмотря на поражение, остался на первом месте в группе D. «Реал» – второй, «Интер» – третий.

    Лига чемпионов. Группа D. 3-й тур

    Шахтер (Украина) – Реал (Испания) – 0:5 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кривцов (автогол), 37; 0:2 – Винисиус, 51; 0:3 – Винисиус, 56; 0:4 – Родриго, 65; 0:5 – Бензема, 90+1

    Интер (Италия) – Шериф (Молдавия) – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Джеко, 34; 1:1 – Тилль, 52; 2:1 – Видаль, 58; 3:1 – Де Врей, 67.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.10.2021 23:51
    Комментарии4
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      Рейтинг: +660

      inzek 40 минут назад

      опять Бразилия проиграла! ахахаха

      0
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      Рейтинг: +2006

      Радио1000шумеров 58 минут назад

      "Шахтар", так держать!!! СУГС!!!

      0
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      Рейтинг: +3002

      ySS 1 час назад

      Да, напихали Шахте...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3610

      FENIX-SL 1 час назад

      ой!
      опять Винисиус!
      бесполезный бегунок!
      просто бежит до лицевой и все!

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