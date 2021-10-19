Лига чемпионов. «Шериф» забил «Интеру» в гостях, но проиграл; «Реал» разгромил Шахтер»

«Реал» забил пять безответных мячей «Шахтеру» на выезде в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Дубль в ворота «Шахтера» оформил Винисиус. Номинант на «Золотой мяч» Карим Бензема сделал «1+1».

«Шериф« уступил «Интеру» в гостях со счетом 1:3. Молдавский клуб забил во всех трех матчах группового этапа ЛЧ.

Единственный гол в составе «Шерифа» забил экс-игрок «Тамбова» Себастьен Тилль. Он же забил победный мяч «Реалу» во 2-м туре.

«Шериф», несмотря на поражение, остался на первом месте в группе D. «Реал» – второй, «Интер» – третий.

Лига чемпионов. Группа D. 3-й тур

Шахтер (Украина) – Реал (Испания) – 0:5 (0:1)

Голы: 0:1 – Кривцов (автогол), 37; 0:2 – Винисиус, 51; 0:3 – Винисиус, 56; 0:4 – Родриго, 65; 0:5 – Бензема, 90+1

Интер (Италия) – Шериф (Молдавия) – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Джеко, 34; 1:1 – Тилль, 52; 2:1 – Видаль, 58; 3:1 – Де Врей, 67.

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