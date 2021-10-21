Шахтер - Реал

Реал порадовал: отымели "хохлов" по полной...
|5 тур
|1 декабря, вторник
|20:55
|Шахтер
|2:0
|Реал
|1 тур
|21 октября, среда
|19:55
|Реал
|2:3
|Шахтер
|Группа D
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Реал
|6
|5
|0
|1
|14:3
|+11
|15
|2.
|Интер
|6
|3
|1
|2
|8:5
|+3
|10
|3.
|Шериф
|6
|2
|1
|3
|7:11
|-4
|7
|4.
|Шахтер Дн
|6
|0
|2
|4
|2:12
|-10
|2
Не ПЕРВАЯ , СБОРНАЯ БРАЗИЛИИ , усиленная евреем и двумя украинцами , напрочь продула интернациональному сборищу Реала.........Хотел сказать -БРАВО ИСПАНИЯ, а там испанцев то , полтора футболиста
им срочно нужен лимит как у нас, а то слишком хорошо играют! А в сборной играть не .... ой что я пишу, сборная одна из лучших и без лимита, который плодит халявщиков
Летящей походкой....