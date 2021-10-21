Введите ваш ник на сайте
Материалы

Шахтер - Реал

19.10.2021, Вторник, 22:00 мск Лига чемпионов, 3 тур Шахтер - Реал
Лига чемпионов (2020/2021), группа B
5 тур
1 декабря, вторник 20:55 Шахтер 2:0 Реал
1 тур
21 октября, среда 19:55 Реал 2:3 Шахтер
Лига чемпионов (2015/2016), группа A
5 тур
25 ноября, среда 22:45 Шахтер 3:4 Реал
1 тур
15 сентября, вторник 21:45 Реал 4:0 Шахтер
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 6 5 0 1 14:3 +11 15
2. Интер 6 3 1 2 8:5 +3 10
3. Шериф 6 2 1 3 7:11 -4 7
4. Шахтер Дн 6 0 2 4 2:12 -10 2
...
  • ...
    Рейтинг: +7402

    Старикан 20 октября 2021, 10:10

    Реал порадовал: отымели "хохлов" по полной...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1255

    нейтральныйкакникто 20 октября 2021, 05:32

    Не ПЕРВАЯ , СБОРНАЯ БРАЗИЛИИ , усиленная евреем и двумя украинцами , напрочь продула интернациональному сборищу Реала.........Хотел сказать -БРАВО ИСПАНИЯ, а там испанцев то , полтора футболиста

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1142

    Andrew01 > нейтральныйкакникто 20 октября 2021, 17:20

    им срочно нужен лимит как у нас, а то слишком хорошо играют! А в сборной играть не .... ой что я пишу, сборная одна из лучших и без лимита, который плодит халявщиков

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +374

    zaichkin777@gmail.com 19 октября 2021, 23:29

    Летящей походкой....

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 