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Мозес: «Собираюсь перевезти в Россию свою семью»

19 октября 2021, 17:07
3

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес рассказал о своих впечатлениях от жизни в Москве и планах перевезти семью в Россию.

– Ты присоединился к «Спартаку» ровно год назад. Какое впечатление сложилось за это время о России?

– Я полюбил Москву. Очень красивый город. Ходил в разные рестораны – итальянский, японский. Гулял по центру: был на Красной площади, в «Сити». Зимой, конечно, впечатлили морозы, но теплых дней тоже было достаточно.

– Когда ты только появился, Доменико Тедеско просил ребят побольше общаться с тобой и приглашать на совместные посиделки. Тебя в итоге смогли куда-нибудь вытащить?

– В прошлом году – никуда. Наверное, со стороны могло показаться, что мне сложно адаптироваться. Но если честно, я довольно сильно нервничал из-за всей этой истории с коронавирусом.

Можно сказать, что выбирался из отеля только на тренировки и матчи, а в остальное время сидел взаперти. Да и сейчас стараюсь по максимуму соблюдать все меры предосторожности.

– Твоя семья живет в Лондоне. Родные будут на трибуне, когда мы сыграем с «Лестером» в гостях в начале ноября?

– Нет, у меня ведь совсем маленький ребенок, а матч начнется очень поздно. Но по телевизору точно будут за меня переживать.

– Собираешься привезти жену и детей в Россию?

– Да, но всему свое время. Контракт со «Спартаком» у меня до лета 2023 года, так что еще успею.

  • Мозес в текущем сезоне сделал 1 ассист в 12 матчах.
  • «Спартак» идет на 7-м месте в РПЛ.

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Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Мозес Виктор
Комментарии (3)
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Дедуктор
1634654900
Витя, правильно гуторишь! Блатуй и великого Промяса в Россию перебираться. Не может символ Спартака обитать хрен знает где. Исключительно - в городе дислокации бригады мясных.
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paracetamol
1634657315
Добавляй своих рыл в Москвабад!
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zigbert
1634719987
По всему видно что желание играть за Спартак у него есть. Ждем от тебя ярких матчей Виктор.
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