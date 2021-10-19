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Мозес: «Витория – топовый тренер. Он излучает уверенность»

19 октября 2021, 13:20
10

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес поделился мнением о главном тренере своей команды Руе Витории.

– Что изменилось после прихода нового тренерского штаба во главе с Руем Виторией?

– Глобально мы остались прежней командой: почти никто не ушел, новичков тоже немного. Просто у нового тренера своя философия, к которой нужно было привыкнуть.

Сначала не все получалось, но теперь притирка позади, результаты улучшились. Атмосфера в команде хорошая, тренер топовый.

Руй всегда говорит обо всем честно и прямо, в том числе много общается с каждым один на один, здорово мотивирует и излучает уверенность.

  • «Спартак» идет на 7-м месте в РПЛ.
  • Витория возглавил команду в мае.
  • Мозес в текущем сезоне сделал 1 ассист в 12 матчах.

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Мозес Виктор Витория Руй
Комментарии (10)
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NewLife
1634640087
Может хватит балабольства без реальных результатов ?
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Enter2006
1634640478
Киркоров на сцене тоже уверенность излучает, аж блестит своими нарядами, но от этого хоффном быть не перестал.
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slavа0508
1634641134
Нужен результат ...а пока 11 матчей и только 5 побед и все они над командами середины и низа таблицы ....
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alefreddy
1634645096
только не все слышат его и не выкладываются по полной
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Fusballer
1634645580
"Глобально мы остались прежней командой: почти никто не ушел, новичков тоже немного. " Это плохо - никакого развития и улучшения состава. Скамейки считай что и нет.
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oyabun
1634646221
Топовый тренер заставил бы этого ленивца пошустрее двигаться на поле. А то ходит отдыхает большинство матчей.
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Дедуктор
1634654710
Нихрена, так. Никто не ушел, паньмаишь. Хороших игроков потеряли. Крал, Мирзов, а еще и великий Тиль так и ушел с концами. С Тилем хрюканы бы сейчас первое место держали. А без Тиля - как есть.
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paracetamol
1634657516
Мозес: «Витория – топовый тренер. Он излучает уверенность, что в этом голу в ФНЛ не вылетим!»
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