Мозес: «Витория – топовый тренер. Он излучает уверенность»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес поделился мнением о главном тренере своей команды Руе Витории.
– Что изменилось после прихода нового тренерского штаба во главе с Руем Виторией?
– Глобально мы остались прежней командой: почти никто не ушел, новичков тоже немного. Просто у нового тренера своя философия, к которой нужно было привыкнуть.
Сначала не все получалось, но теперь притирка позади, результаты улучшились. Атмосфера в команде хорошая, тренер топовый.
Руй всегда говорит обо всем честно и прямо, в том числе много общается с каждым один на один, здорово мотивирует и излучает уверенность.
- «Спартак» идет на 7-м месте в РПЛ.
- Витория возглавил команду в мае.
- Мозес в текущем сезоне сделал 1 ассист в 12 матчах.
Источник: Официальный сайт «Спартака»