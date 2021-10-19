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    Мозес: «Витория – топовый тренер. Он излучает уверенность»

    Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес поделился мнением о главном тренере своей команды Руе Витории.

    – Что изменилось после прихода нового тренерского штаба во главе с Руем Виторией?

    – Глобально мы остались прежней командой: почти никто не ушел, новичков тоже немного. Просто у нового тренера своя философия, к которой нужно было привыкнуть.

    Сначала не все получалось, но теперь притирка позади, результаты улучшились. Атмосфера в команде хорошая, тренер топовый.

    Руй всегда говорит обо всем честно и прямо, в том числе много общается с каждым один на один, здорово мотивирует и излучает уверенность.

    • «Спартак» идет на 7-м месте в РПЛ.
    • Витория возглавил команду в мае.
    • Мозес в текущем сезоне сделал 1 ассист в 12 матчах.

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    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +23651

      slavutiq70 40 минут назад

      Нужен результат ...а пока 11 матчей и только 5 побед и все они над командами середины и низа таблицы ....

      0
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      Рейтинг: +1435

      Enter2006 50 минут назад

      Киркоров на сцене тоже уверенность излучает, аж блестит своими нарядами, но от этого хоффном быть не перестал.

      0
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      Рейтинг: +10798

      NewLife 57 минут назад

      Может хватит балабольства без реальных результатов ?

      0
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