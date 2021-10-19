Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мозес: «У меня хорошая статистика против «Лестера». Надеюсь, удастся закрепить»

Мозес: «У меня хорошая статистика против «Лестера». Надеюсь, удастся закрепить»

19 октября 2021, 15:50
3

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес высказался в преддверии игры третьего тура группового этапа Лиги Европы с «Лестером».

– Виктор, ты 13 раз играл против «Лестера» в различных турнирах: за «Кристал Пэлас», «Сток Сити», «Вест Хэм» и «Челси». Чего ждешь от 14-й встречи?

– Да, этот соперник мне хорошо знаком. Причем с каждым годом «Лестер» становился все более серьезным клубом. Сегодня его вполне можно назвать одним из сильнейших в Англии.

Это действующий обладатель Кубка страны, а в прошедшие выходные «лисы» обыграли «Манчестер Юнайтед». С уверенностью в своих силах там полный порядок.

Понятно, что нам будет очень сложно. Хотя лично у меня статистика против «Лестера» хорошая. В Премьер-лиге, если не ошибаюсь, проиграл ему всего раз.

– Так и есть. Одно поражение в семи матчах АПЛ.

– Когда в 2016 году «Лестер» приезжал в гости к «Челси» в статусе чемпиона, мы выиграли 3:0, а мне удалось забить один из голов. В итоге в том сезоне титул перешел к «Челси».

Надеюсь, в среду мы тоже победим, а мне удастся закрепить личную позитивную статистику.

  • «Спартак» примет «Лестер» в среду, 20 октября.
  • Начало матча – в 17:30 мск.

Мозес: «Витория – топовый тренер. Он излучает уверенность»

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Лига Европы Спартак Лестер Мозес Виктор
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1634654153
А Лестер об этом догадывается ? Не обмани своих и наших ожиданий.
Ответить
vladimir-7
1634655684
спартак примет от Лестера в среду, 20 октября, в 17:30 мск.
Ответить
zigbert
1634719058
А кто против? Только чтобы победить Лестер нужно выкладываться не только тебе Виктор но и всей команде.
Ответить
Главные новости
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
1
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
8
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
4
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
5
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
6
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
Вчера, 23:04
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
18
Все новости
Все новости
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
28 августа
1
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
27 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+