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    Мозес: «У меня хорошая статистика против «Лестера». Надеюсь, удастся закрепить»

    Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес высказался в преддверии игры третьего тура группового этапа Лиги Европы с «Лестером».

    – Виктор, ты 13 раз играл против «Лестера» в различных турнирах: за «Кристал Пэлас», «Сток Сити», «Вест Хэм» и «Челси». Чего ждешь от 14-й встречи?

    – Да, этот соперник мне хорошо знаком. Причем с каждым годом «Лестер» становился все более серьезным клубом. Сегодня его вполне можно назвать одним из сильнейших в Англии.

    Это действующий обладатель Кубка страны, а в прошедшие выходные «лисы» обыграли «Манчестер Юнайтед». С уверенностью в своих силах там полный порядок.

    Понятно, что нам будет очень сложно. Хотя лично у меня статистика против «Лестера» хорошая. В Премьер-лиге, если не ошибаюсь, проиграл ему всего раз.

    – Так и есть. Одно поражение в семи матчах АПЛ.

    – Когда в 2016 году «Лестер» приезжал в гости к «Челси» в статусе чемпиона, мы выиграли 3:0, а мне удалось забить один из голов. В итоге в том сезоне титул перешел к «Челси».

    Надеюсь, в среду мы тоже победим, а мне удастся закрепить личную позитивную статистику.

    • «Спартак» примет «Лестер» в среду, 20 октября.
    • Начало матча – в 17:30 мск.

    Мозес: «Витория – топовый тренер. Он излучает уверенность»

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    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10811

      NewLife 5 минут назад

      А Лестер об этом догадывается ? Не обмани своих и наших ожиданий.

      0
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      Рейтинг: +2116

      Klaido 6 минут назад

      удачи завтра против Лестера!!!

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