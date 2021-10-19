Мозес: «У меня хорошая статистика против «Лестера». Надеюсь, удастся закрепить»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес высказался в преддверии игры третьего тура группового этапа Лиги Европы с «Лестером».

– Виктор, ты 13 раз играл против «Лестера» в различных турнирах: за «Кристал Пэлас», «Сток Сити», «Вест Хэм» и «Челси». Чего ждешь от 14-й встречи?

– Да, этот соперник мне хорошо знаком. Причем с каждым годом «Лестер» становился все более серьезным клубом. Сегодня его вполне можно назвать одним из сильнейших в Англии.

Это действующий обладатель Кубка страны, а в прошедшие выходные «лисы» обыграли «Манчестер Юнайтед». С уверенностью в своих силах там полный порядок.

Понятно, что нам будет очень сложно. Хотя лично у меня статистика против «Лестера» хорошая. В Премьер-лиге, если не ошибаюсь, проиграл ему всего раз.

– Так и есть. Одно поражение в семи матчах АПЛ.

– Когда в 2016 году «Лестер» приезжал в гости к «Челси» в статусе чемпиона, мы выиграли 3:0, а мне удалось забить один из голов. В итоге в том сезоне титул перешел к «Челси».

Надеюсь, в среду мы тоже победим, а мне удастся закрепить личную позитивную статистику.

«Спартак» примет «Лестер» в среду, 20 октября.

Начало матча – в 17:30 мск.

Мозес: «Витория – топовый тренер. Он излучает уверенность»