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    Гисдоль – о работе в «Локомотиве»: «Финансовый аспект не имеет ключевого значения»

    Новый главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль рассказал о своей мотивации работать в московском клубе.

    «Примерно десять лет я работал в Бундеслиге. Я почувствовал, что готов попробовать что-то новое и отправиться в Россию. Ральф [Рангник] и Томас [Цорн] связались со мной, и я достаточно быстро принял решение.

    Ральф рассказал мне, что он планирует, и им удалось меня зажечь. Финансовый аспект не имеет ключевого значения. Я действительно воодушевлен.

    Мы поговорили с Ральфом тогда, когда Николич уже ушел. В Германии неправильно написали мои слова.

    Лоськов и Пашинин мне помогают. Я ими очень доволен. Они знают эту команду. Мы с ними еще сработаемся. Я сказал им, что даю им шанс и хочу с ними работать. Они очень позитивно это восприняли», – сказал Гисдоль.

    • Немец возглавил «Локо» 10 октября.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ.

    Гисдоль: «Рад, что Рангник стоит за моей спиной, но я самостоятельный тренер»

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +53310

      portero 1 час назад

      Словоблудие опять, "с детства мечтал тренировать Локомотив и родился в поезде"

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