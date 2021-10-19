Гисдоль – о работе в «Локомотиве»: «Финансовый аспект не имеет ключевого значения»

Новый главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль рассказал о своей мотивации работать в московском клубе.

«Примерно десять лет я работал в Бундеслиге. Я почувствовал, что готов попробовать что-то новое и отправиться в Россию. Ральф [Рангник] и Томас [Цорн] связались со мной, и я достаточно быстро принял решение.

Ральф рассказал мне, что он планирует, и им удалось меня зажечь. Финансовый аспект не имеет ключевого значения. Я действительно воодушевлен.

Мы поговорили с Ральфом тогда, когда Николич уже ушел. В Германии неправильно написали мои слова.

Лоськов и Пашинин мне помогают. Я ими очень доволен. Они знают эту команду. Мы с ними еще сработаемся. Я сказал им, что даю им шанс и хочу с ними работать. Они очень позитивно это восприняли», – сказал Гисдоль.

Немец возглавил «Локо» 10 октября.

Команда идет на 5-м месте в РПЛ.

Гисдоль: «Рад, что Рангник стоит за моей спиной, но я самостоятельный тренер»