Гисдоль: «Рад, что Рангник стоит за моей спиной, но я самостоятельный тренер»

Новый главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль поделился ожиданиями от работы с Ральфом Рангником в московском клубе.
«Я самостоятельный тренер. Рад, что Ральф стоит за моей спиной, но я самостоятельный. У нас одинаковые взгляды на футбол.
Конспекты тренировок я ему давать не буду, конечно же. Он бы их проводил так же, как и я. По трансферам, думаю, будем советоваться. Но по тому, кто будет играть, решение буду принимать я.
Нужно Цорна спросить о том, в чeм его задача нахождения на скамейке. Но важно, чтобы менеджер постоянно был рядом, сотрудничал, рядом с командой был. Он мне много помогает, у него хороший контакт с игроками.
Ничего необычного нет. Томас сказал мне: «Хочешь, чтобы я как в Германии сидел на скамейке?». Я ответил утвердительно. Почему нет?» – сказал Гисдоль.
- Немец возглавил «Локо» 10 октября.
- Команда идет на 5-м месте в РПЛ.