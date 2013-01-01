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    Гисдоль: «Рад, что Рангник стоит за моей спиной, но я самостоятельный тренер»

    Новый главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль поделился ожиданиями от работы с Ральфом Рангником в московском клубе.

    «Я самостоятельный тренер. Рад, что Ральф стоит за моей спиной, но я самостоятельный. У нас одинаковые взгляды на футбол.

    Конспекты тренировок я ему давать не буду, конечно же. Он бы их проводил так же, как и я. По трансферам, думаю, будем советоваться. Но по тому, кто будет играть, решение буду принимать я.

    Нужно Цорна спросить о том, в чeм его задача нахождения на скамейке. Но важно, чтобы менеджер постоянно был рядом, сотрудничал, рядом с командой был. Он мне много помогает, у него хороший контакт с игроками.

    Ничего необычного нет. Томас сказал мне: «Хочешь, чтобы я как в Германии сидел на скамейке?». Я ответил утвердительно. Почему нет?» – сказал Гисдоль.

    • Немец возглавил «Локо» 10 октября.
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    Источник: «Чемпионат»

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