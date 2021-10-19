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  • Победа в РПЛ и участие в плей-офф ЛЧ и ЛЕ – основные цели «Локомотива» до 2026 года

Победа в РПЛ и участие в плей-офф ЛЧ и ЛЕ – основные цели «Локомотива» до 2026 года

19 октября 2021, 12:23
10

Руководство «Локомотива» на встрече с представителями СМИ обозначило основные цели до сезона-2025/26.

Столичный клуб рассчитывает на стабильные спортивные результаты. Перед «Локомотивом» стоит задача победить в РПЛ и Кубке России, а также регулярно участвовать в плей-офф ЛЧ и ЛЕ.

«Локомотив» планирует повысить рыночную стоимость команды и в 3,5 раза увеличить поступления в бюджет от независимых от «РЖД» коммерческих партнеров.

Все цели клуба на ближайшие пять лет представлены ниже:

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (10)
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slavа0508
1634635787
Наполеоновские планы однако ,,,
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серега кашин
1634636372
любят наши клубы ставить почти нереальные задачи
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Красногорск_Фан
1634637068
Не смотря на то что болею за Локомотив могу сказать тоже что болельщики других клубов. Отсыпьте чего курите. Если что и будет выиграно то чемпионат по борьбе со здравым смыслом. Декларируются первые места , нанимается тренер специализирующийся на спасении от вылета. Декларируются первые места в ЛЧ. Берутся не Месси, Роналду, Мбаппе а Бека-Бека, жирдяй Керк и др. ахтунги. То и дело хотят снести недавно построенный стадион , но в группе Локо выкладывают фото - как он прекрасен, усыпанный осенними листочками. Диагноз. пересадить автору стратегии нос от Пиноккио. А то стратегия напоминает спасение зверушек в День радио.
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NeoNaTe
1634640750
очками разбрасываются направо налево с аутсайдерами, спасаются от поражения в принципиальных матчах, а речь ведут о первых местах
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Enter2006
1634641040
Это только основные цели, есть еще дополнительные. Захватить мир и улететь на луну )
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BRO_football
1634641767
Наполеоновские планы, конечно. Локомотиву можно только пожелать удачи. Но что-то вообще не верится, что хотя бы одна цель будет достигнута. Тут не только клуб надо реформировать, но и весь РПЛ и РФС, чтобы ситуация стал налаживаться.
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paracetamol
1634657582
Вот в четверг и посмотрим.
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PAREVG.
1634677740
С бюргерами в руководстве - не вариант. Всем известно: что Русскому хорошо - немцу смерть. Думаю, от того что немцу хорошо, Русскому ничего хорошего ждать не стоит.
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