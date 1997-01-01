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    Победа в РПЛ и участие в плей-офф ЛЧ и ЛЕ – основные цели «Локомотива» до 2026 года

    Руководство «Локомотива» на встрече с представителями СМИ обозначило основные цели до сезона-2025/26.

    Столичный клуб рассчитывает на стабильные спортивные результаты. Перед «Локомотивом» стоит задача победить в РПЛ и Кубке России, а также регулярно участвовать в плей-офф ЛЧ и ЛЕ.

    «Локомотив» планирует повысить рыночную стоимость команды и в 3,5 раза увеличить поступления в бюджет от независимых от «РЖД» коммерческих партнеров.

    Все цели клуба на ближайшие пять лет представлены ниже:

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 12:23
    Комментарии11
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      Рейтинг: +10584

      BRO_football 29 минут назад

      Наполеоновские планы, конечно. Локомотиву можно только пожелать удачи. Но что-то вообще не верится, что хотя бы одна цель будет достигнута. Тут не только клуб надо реформировать, но и весь РПЛ и РФС, чтобы ситуация стал налаживаться.

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      Рейтинг: +1435

      Enter2006 41 минуту назад

      Это только основные цели, есть еще дополнительные. Захватить мир и улететь на луну )

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      Рейтинг: +2248

      Красногорск_Фан > Enter2006 27 минут назад

      это поляна уже занята Зенитом

      1
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      Рейтинг: +584

      NeoNaTe 46 минут назад

      очками разбрасываются направо налево с аутсайдерами, спасаются от поражения в принципиальных матчах, а речь ведут о первых местах

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      Рейтинг: +2248

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Не смотря на то что болею за Локомотив могу сказать тоже что болельщики других клубов. Отсыпьте чего курите. Если что и будет выиграно то чемпионат по борьбе со здравым смыслом.

      Декларируются первые места , нанимается тренер специализирующийся на спасении от вылета.
      Декларируются первые места в ЛЧ. Берутся не Месси, Роналду, Мбаппе а Бека-Бека, жирдяй Керк и др. ахтунги.
      То и дело хотят снести недавно построенный стадион , но в группе Локо выкладывают фото - как он прекрасен, усыпанный осенними листочками.

      Диагноз. пересадить автору стратегии нос от Пиноккио.
      А то стратегия напоминает спасение зверушек в День радио.

      1
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      Рейтинг: +10408

      Cleaner 1 час назад

      Курить ЛокоНачальникам нужно что то полегче и не пить паленую водку... Тогда и бреда такого поменьше появляться будет...(

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      Рейтинг: +6441

      серега кашин 1 час назад

      любят наши клубы ставить почти нереальные задачи

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      Рейтинг: +2706

      tarasofka 2 часа назад

      Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко написал стратегию развития клуба для совета директоров, в которой в числе целей клуба значатся победы в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

      Согласно стратегии, которую Леонченко подготовил к маю, «Локомотив» должен стать самым сильным клубом в России и войти в топ-16 клубов Европы. Москвичам нужно выиграть три розыгрыша РПЛ за пять сезонов. Также в целях значатся победа в Лиге чемпионов и Лиге Европы УЕФА.

      херасе, переобулись за месяц.

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      Рейтинг: +21806

      bset 2 часа назад

      Даже вроде более-менее реалистично. Не то, что руководство Зенита обещало, что они возьмут ЛЧ в ближайшие 10 лет))

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      Рейтинг: +2706

      tarasofka > bset 1 час назад

      тогда зенит был на подъёме после 2х еврокубков, в топ-15 входили стабильно, и не было феерических зарплат и стоимости игроков, которые зафорсили шейхи чуть позднее. спустя 10 лет - пропасть лютая.

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      Рейтинг: +23651

      slavutiq70 2 часа назад

      Наполеоновские планы однако ,,,

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