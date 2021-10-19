Победа в РПЛ и участие в плей-офф ЛЧ и ЛЕ – основные цели «Локомотива» до 2026 года

Руководство «Локомотива» на встрече с представителями СМИ обозначило основные цели до сезона-2025/26.

Столичный клуб рассчитывает на стабильные спортивные результаты. Перед «Локомотивом» стоит задача победить в РПЛ и Кубке России, а также регулярно участвовать в плей-офф ЛЧ и ЛЕ.

«Локомотив» планирует повысить рыночную стоимость команды и в 3,5 раза увеличить поступления в бюджет от независимых от «РЖД» коммерческих партнеров.

Все цели клуба на ближайшие пять лет представлены ниже: