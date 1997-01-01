Победа в РПЛ и участие в плей-офф ЛЧ и ЛЕ – основные цели «Локомотива» до 2026 года

Наполеоновские планы, конечно. Локомотиву можно только пожелать удачи. Но что-то вообще не верится, что хотя бы одна цель будет достигнута. Тут не только клуб надо реформировать, но и весь РПЛ и РФС, чтобы ситуация стал налаживаться.
Руководство «Локомотива» на встрече с представителями СМИ обозначило основные цели до сезона-2025/26.
Столичный клуб рассчитывает на стабильные спортивные результаты. Перед «Локомотивом» стоит задача победить в РПЛ и Кубке России, а также регулярно участвовать в плей-офф ЛЧ и ЛЕ.
«Локомотив» планирует повысить рыночную стоимость команды и в 3,5 раза увеличить поступления в бюджет от независимых от «РЖД» коммерческих партнеров.
Все цели клуба на ближайшие пять лет представлены ниже: