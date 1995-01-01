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    Вагнер Лав: «Хочу еще поиграть несколько лет»

    Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав ответил на вопросы о своем будущем.

    – Безусловно, всех интересует, останетесь ли вы в «Кайрате» на следующий сезон? Обсуждается ли это с руководством?

    – До сегодняшнего дня у нас не было разговора по этому поводу. Мои мысли сейчас о том, чтобы поскорее оправиться от травмы голеностопа и вернуться играть. У нас впереди еще много важных игр.

    – Думали ли вы о том, что будете делать после завершения игровой карьеры? Допустим, интересно ли вам стать тренером?

    – Я еще не думал об этом, так как хочу еще поиграть несколько лет. Я чувствую, что нахожусь в хорошей форме, мое тело еще отвечает мне взаимностью.

    На данный момент меня не интересует быть тренером. Конечно, мы не знаем, что будет завтра. Если вдруг жизненный путь приведет к работе тренером, я постараюсь очень сильно подготовиться к этому, чтобы быть готовым к данной клубной работе.

    • Сообщалось, что бразилец зимой покинет «Кайрат».
    • Вагнер Лав выступает за казахстанский клуб с июля 2020 года.
    • В его активе 22 гола и 19 ассистов в 49 матчах.

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    Источник: Vesti.kz

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