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Вагнер Лав: «Хочу еще поиграть несколько лет»

18 октября 2021, 22:30
8

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав ответил на вопросы о своем будущем.

– Безусловно, всех интересует, останетесь ли вы в «Кайрате» на следующий сезон? Обсуждается ли это с руководством?

– До сегодняшнего дня у нас не было разговора по этому поводу. Мои мысли сейчас о том, чтобы поскорее оправиться от травмы голеностопа и вернуться играть. У нас впереди еще много важных игр.

– Думали ли вы о том, что будете делать после завершения игровой карьеры? Допустим, интересно ли вам стать тренером?

– Я еще не думал об этом, так как хочу еще поиграть несколько лет. Я чувствую, что нахожусь в хорошей форме, мое тело еще отвечает мне взаимностью.

На данный момент меня не интересует быть тренером. Конечно, мы не знаем, что будет завтра. Если вдруг жизненный путь приведет к работе тренером, я постараюсь очень сильно подготовиться к этому, чтобы быть готовым к данной клубной работе.

  • Сообщалось, что бразилец зимой покинет «Кайрат».
  • Вагнер Лав выступает за казахстанский клуб с июля 2020 года.
  • В его активе 22 гола и 19 ассистов в 49 матчах.

Источник: Vesti.kz
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Вагнер Лав
Комментарии (8)
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portero
1634588029
Ваня ты лукавишь, ты хочешь денежек заработать, а не просто играть, разница большая...
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vladimir-7
1634620741
Вагнер, переходи в ЦСКА и сам поиграешь в удовольствие и других поучишь как играть в футбол и как забивать голы. Ждём!
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zigbert
1634646389
Да пока еще забивать не разучился.
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