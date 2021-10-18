Вагнер Лав: «Хочу еще поиграть несколько лет»

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав ответил на вопросы о своем будущем.

– Безусловно, всех интересует, останетесь ли вы в «Кайрате» на следующий сезон? Обсуждается ли это с руководством?

– До сегодняшнего дня у нас не было разговора по этому поводу. Мои мысли сейчас о том, чтобы поскорее оправиться от травмы голеностопа и вернуться играть. У нас впереди еще много важных игр.

– Думали ли вы о том, что будете делать после завершения игровой карьеры? Допустим, интересно ли вам стать тренером?

– Я еще не думал об этом, так как хочу еще поиграть несколько лет. Я чувствую, что нахожусь в хорошей форме, мое тело еще отвечает мне взаимностью.

На данный момент меня не интересует быть тренером. Конечно, мы не знаем, что будет завтра. Если вдруг жизненный путь приведет к работе тренером, я постараюсь очень сильно подготовиться к этому, чтобы быть готовым к данной клубной работе.