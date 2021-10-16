АПЛ. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Лестеру», «Манчестер Сити» победил «Бернли» и другие результаты

«Манчестер Юнайтед» вел в счете против «Лестера», но в итоге проиграл в матче АПЛ. Форвард Криштиану Роналду отыграл всю встречу.

«Астон Вилла» вела в два мяча против «Вулверхэмптона», но преимущество упустила. «Манчестер Сити» обыграл «Бернли».

Бернарду Силва из «Манчестер Сити» забил в ворота «Бернли» четыре гола – больше, чем в ворота любой другой английской команды.

Англия. АПЛ. 8-й тур

Астон Вилла – Вулверхэмптон – 2:3 (0:0)

Голы: 1:0 – Ингс, 48; 2:0 – МакГинн, 69; 2:1 – Саисс, 80; 2:2 – Коди, 86; 2:3 – Невеш, 90+5.

Лестер – Манчестер Юнайтед – 4:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Гринвуд, 19; 1:1 – Тилеманс, 31; 2:1 – Сеюнджу, 78; 2:2 – Рэшфорд, 82; 3:2 – Варди, 83; 4:2 – Дака, 90+1.

Манчестер Сити – Бернли – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Силва, 12; 2:0 – Де Брюйне, 70.

Норвич – Брайтон – 0:0

Саутгемптон – Лидс – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Броя, 53.

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