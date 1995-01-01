АПЛ. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Лестеру», «Манчестер Сити» победил «Бернли» и другие результаты

Понтореза хватило на 3 игры и то против аутсайдеров
«Манчестер Юнайтед» вел в счете против «Лестера», но в итоге проиграл в матче АПЛ. Форвард Криштиану Роналду отыграл всю встречу.
«Астон Вилла» вела в два мяча против «Вулверхэмптона», но преимущество упустила. «Манчестер Сити» обыграл «Бернли».
Бернарду Силва из «Манчестер Сити» забил в ворота «Бернли» четыре гола – больше, чем в ворота любой другой английской команды.
Англия. АПЛ. 8-й тур
Астон Вилла – Вулверхэмптон – 2:3 (0:0)
Голы: 1:0 – Ингс, 48; 2:0 – МакГинн, 69; 2:1 – Саисс, 80; 2:2 – Коди, 86; 2:3 – Невеш, 90+5.
Лестер – Манчестер Юнайтед – 4:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Гринвуд, 19; 1:1 – Тилеманс, 31; 2:1 – Сеюнджу, 78; 2:2 – Рэшфорд, 82; 3:2 – Варди, 83; 4:2 – Дака, 90+1.
Манчестер Сити – Бернли – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Силва, 12; 2:0 – Де Брюйне, 70.
Саутгемптон – Лидс – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Броя, 53.