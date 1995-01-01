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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Лестеру», «Манчестер Сити» победил «Бернли» и другие результаты

    «Манчестер Юнайтед» вел в счете против «Лестера», но в итоге проиграл в матче АПЛ. Форвард Криштиану Роналду отыграл всю встречу.

    «Астон Вилла» вела в два мяча против «Вулверхэмптона», но преимущество упустила. «Манчестер Сити» обыграл «Бернли».

    Бернарду Силва из «Манчестер Сити» забил в ворота «Бернли» четыре гола – больше, чем в ворота любой другой английской команды.

    Англия. АПЛ. 8-й тур

    Астон Вилла – Вулверхэмптон – 2:3 (0:0)

    Голы: 1:0 – Ингс, 48; 2:0 – МакГинн, 69; 2:1 – Саисс, 80; 2:2 – Коди, 86; 2:3 – Невеш, 90+5.

    Лестер – Манчестер Юнайтед – 4:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Гринвуд, 19; 1:1 – Тилеманс, 31; 2:1 – Сеюнджу, 78; 2:2 – Рэшфорд, 82; 3:2 – Варди, 83; 4:2 – Дака, 90+1.

    Манчестер Сити – Бернли – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Силва, 12; 2:0 – Де Брюйне, 70.

    Норвич – Брайтон – 0:0

    Саутгемптон – Лидс – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Броя, 53.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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