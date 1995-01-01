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    Оздоев: «В России завышенная оценка во всех видах спорта. Мы не входим в топ-10 лучших сборных, дай бог, чтобы были в топ-30»

    Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев высказался о проблеме завышенных ожиданий в отечественном футболе.

    «Сейчас все умеют играть, а у нас в России почему-то завышенная оценка во всех видах спорта. Не знаю, с чем это связано.

    Мы должны реально смотреть на вещи. И понимать, что на любой результат, которых, добиваются клуб или сборная стоит смотреть с позитивом.

    Мы не входим в топ-10 лучших сборных мира, от которых можно требовать всего. Дай бог, чтобы мы были в топ-30. Думаю, на данном этапе требовать невозможного неправильно», – сказал Оздоев.

    • Футболист из-за травмы не играет с конца июля.
    • Он восстанавливается после растяжения связок коленного сустава.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 10 туров.

    Оздоев: «Надеюсь в ноябре уже быть в общей группе»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии19
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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 9 минут назад

      Д. о. л. б. о. е. б. , многонациональное население, бешенные зарплаты....и т. д.

      0
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      Рейтинг: +223

      Vitaga 33 минуты назад

      парадокс. доходы и уровень жизни населения страны в мире на 65 месте. доходы футболистов в топ 5. надо привести в соответствие тогда и требования народа к футболистам будут совпадать

      0
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      Рейтинг: +54

      Fnatiik91 53 минуты назад

      так это уже вопрос к вам - самим спортсменам....

      2
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      Рейтинг: +6392

      серега кашин 1 час назад

      у нас ни оценка завышена а лимиты и зарплаты- вот в чем беда

      1
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      Рейтинг: +10310

      Cleaner 1 час назад

      Зарплаты как в Топ-5, а игра, как у команд шестой десятки. Нужно скорректировать зарплаты и сделать их зависимыми от результата. Тогда и в футболе нашем начнется подъем. По другому - НИКАК...(

      2
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      Рейтинг: +13682

      paracetamol 1 час назад

      Не надо было держать столько физрука-идиота!

      0
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      Рейтинг: +10310

      Cleaner > paracetamol 1 час назад

      Это то тут при чем?

      0
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      Рейтинг: +5342

      sochi-2013 1 час назад

      Де6ил! Вы- это еще не все. Есть пляжный футбол есть, есть мини-футбол, хоккей наконец. Говори только о своем позорище!

      3
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      Рейтинг: +2885

      Иван Петров 1986 2 часа назад

      Вот зарплата у вас точно сильно завышена.

      2
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      Рейтинг: +114

      Storm13 2 часа назад

      Всё правильно сказал! Богато живёт 1 млн. узурпаторов захвативших природные ресурсы России, + 2 млн. холуёв и лакеев, защищающие власть плутократии. Остальная часть населения страны, 90 млн.живёт в бедности, 50 млн. в нищете. Если вы этого не видите, это не значит что этого нет. Россия в глубокой жопе, и нас трудовой народ, уничтожают ежечасно и ежедневно, не в боевых армейских и фронтовых операциях, так сказать "мирными и гуманными методами" ужасная экология, болезни, низкого качества еда, а главное работа по 10-12-14 часов, которая отнимает много сил и здоровья, приводящая к преждевременной смерти. Только враги трудового народа могли проголосовать и принять решение о повышении возраста выхода на пенсию! Враги трудового народа! Эти трутни и тунеядцы засевшие в Госдуме.
      Оздоев прав, Россия не в 10, а во второй сотне по уровню жизни. Банановая республика! Кто этого не осознал, не увидел тот безнадёжный идиот.

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      Рейтинг: +10310

      Cleaner > Storm13 1 час назад

      Вы правы, но здесь сайт О ФУТБОЛЕ!!!

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      Рейтинг: +114

      Storm13 > Cleaner 1 час назад

      Футбола вне реальной жизни, вне политики нет и не бывает. Футбол есть продолжение политической, экономической, идеологической жизни страны.

      0
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      Рейтинг: +903

      Нас Много 2 часа назад

      У нас завышенные ожидания - у вас завышенная зарплата. Как то это нужно нивелировать, типа чтобы ваша зарплата соответствовала нашим ожиданиям. Тогда вам талон на питание манной небесной покажется.

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