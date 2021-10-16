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  • Оздоев: «В России завышенная оценка во всех видах спорта. Мы не входим в топ-10 лучших сборных, дай бог, чтобы были в топ-30»

Оздоев: «В России завышенная оценка во всех видах спорта. Мы не входим в топ-10 лучших сборных, дай бог, чтобы были в топ-30»

16 октября 2021, 09:35
17

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев высказался о проблеме завышенных ожиданий в отечественном футболе.

«Сейчас все умеют играть, а у нас в России почему-то завышенная оценка во всех видах спорта. Не знаю, с чем это связано.

Мы должны реально смотреть на вещи. И понимать, что на любой результат, которых, добиваются клуб или сборная стоит смотреть с позитивом.

Мы не входим в топ-10 лучших сборных мира, от которых можно требовать всего. Дай бог, чтобы мы были в топ-30. Думаю, на данном этапе требовать невозможного неправильно», – сказал Оздоев.

  • Футболист из-за травмы не играет с конца июля.
  • Он восстанавливается после растяжения связок коленного сустава.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 10 туров.

Оздоев: «Надеюсь в ноябре уже быть в общей группе»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Оздоев Магомед
Комментарии (17)
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Бухбух
1634366457
Оздоев: " ... Зато в топ-10 по уровню ЗП входим".
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ВетеR
1634366530
В топ 10 худших)
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Ивантеевец
1634367021
С вас спрашивают относительно ваших незаслуженно высоких зарплат и наплевательского отношения к своей профессии.
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Нас Много
1634370315
У нас завышенные ожидания - у вас завышенная зарплата. Как то это нужно нивелировать, типа чтобы ваша зарплата соответствовала нашим ожиданиям. Тогда вам талон на питание манной небесной покажется.
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Storm13
1634371317
Всё правильно сказал! Богато живёт 1 млн. узурпаторов захвативших природные ресурсы России, + 2 млн. холуёв и лакеев, защищающие власть плутократии. Остальная часть населения страны, 90 млн.живёт в бедности, 50 млн. в нищете. Если вы этого не видите, это не значит что этого нет. Россия в глубокой жопе, и нас трудовой народ, уничтожают ежечасно и ежедневно, не в боевых армейских и фронтовых операциях, так сказать "мирными и гуманными методами" ужасная экология, болезни, низкого качества еда, а главное работа по 10-12-14 часов, которая отнимает много сил и здоровья, приводящая к преждевременной смерти. Только враги трудового народа могли проголосовать и принять решение о повышении возраста выхода на пенсию! Враги трудового народа! Эти трутни и тунеядцы засевшие в Госдуме. Оздоев прав, Россия не в 10, а во второй сотне по уровню жизни. Банановая республика! Кто этого не осознал, не увидел тот безнадёжный идиот.
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Иван Петров 1986
1634372033
Вот зарплата у вас точно сильно завышена.
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sochi-2013
1634372611
Де6ил! Вы- это еще не все. Есть пляжный футбол есть, есть мини-футбол, хоккей наконец. Говори только о своем позорище!
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серега кашин
1634375998
у нас ни оценка завышена а лимиты и зарплаты- вот в чем беда
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Fnatiik91
1634376448
так это уже вопрос к вам - самим спортсменам....
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Vitaga
1634377649
парадокс. доходы и уровень жизни населения страны в мире на 65 месте. доходы футболистов в топ 5. надо привести в соответствие тогда и требования народа к футболистам будут совпадать
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