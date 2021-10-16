Оздоев: «В России завышенная оценка во всех видах спорта. Мы не входим в топ-10 лучших сборных, дай бог, чтобы были в топ-30»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев высказался о проблеме завышенных ожиданий в отечественном футболе.

«Сейчас все умеют играть, а у нас в России почему-то завышенная оценка во всех видах спорта. Не знаю, с чем это связано.

Мы должны реально смотреть на вещи. И понимать, что на любой результат, которых, добиваются клуб или сборная стоит смотреть с позитивом.

Мы не входим в топ-10 лучших сборных мира, от которых можно требовать всего. Дай бог, чтобы мы были в топ-30. Думаю, на данном этапе требовать невозможного неправильно», – сказал Оздоев.

Футболист из-за травмы не играет с конца июля.

Он восстанавливается после растяжения связок коленного сустава.

«Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 10 туров.

Оздоев: «Надеюсь в ноябре уже быть в общей группе»