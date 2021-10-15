Оздоев: «Надеюсь в ноябре уже быть в общей группе»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев дал комментарий по поводу сроков своего полного возвращения в строй.

Футболист из-за травмы не играет с конца июля.

Он восстанавливается после растяжения связок коленного сустава.

– Болельщики спрашивают – когда вернетесь на поле?

– Часто, в том числе на стадионе. Пытаюсь говорить, как есть. Потому что не могу назвать точные сроки. Врачи знают лучше. Надеюсь в ноябре уже быть в общей группе.

Сроки возвращения всегда дают с запасом, и я сам такого же мнения. При этом, считаю, надо будет себя ощущать не на 100, а на 140 процентов.

Самое тяжелое в таких травмах – получить рецидив. Поэтому хочется полноценно восстановиться.