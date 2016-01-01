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    Оздоев: «Надеюсь в ноябре уже быть в общей группе»

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев дал комментарий по поводу сроков своего полного возвращения в строй.

    • Футболист из-за травмы не играет с конца июля.
    • Он восстанавливается после растяжения связок коленного сустава.

    – Болельщики спрашивают – когда вернетесь на поле?

    – Часто, в том числе на стадионе. Пытаюсь говорить, как есть. Потому что не могу назвать точные сроки. Врачи знают лучше. Надеюсь в ноябре уже быть в общей группе.

    Сроки возвращения всегда дают с запасом, и я сам такого же мнения. При этом, считаю, надо будет себя ощущать не на 100, а на 140 процентов.

    Самое тяжелое в таких травмах – получить рецидив. Поэтому хочется полноценно восстановиться.

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    Источник: «Матч ТВ»

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