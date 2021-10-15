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    Акинфеев: «Фернандес хотел сыграть на ЧМ-2018 и закончить в сборной, но как-то удержали»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о планах своего партнера по команде Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной России еще три года назад.

    – Удивил уход Марио из сборной России? Похоже на твою историю.

    – Насколько я знаю, Марио вообще хотел сыграть чемпионат мира – и на этом закончить в сборной. Но видишь – как-то удержали.

    Понять его можно – столько травм. И голову разбивали, и связки рвал. Одно дело – когда ты почти не ломаешься, как Криштиану Роналду.

    Плюс Марио немолодой игрок, ему уже за 30. Ему тоже удобнее сейчас более лайтовый режим – играть раз в неделю. Потому что на поле он всегда работает на износ.

    • Фернандес получил гражданство РФ в июле 2016 года.
    • За сборную он дебютировал осенью 2017-го.
    • С тех пор игрок забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 33 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 08:39
    Комментарии4
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      Рейтинг: +352

      semm 1 час назад

      те кто критикуют Фернандеса и Акинфеева пинали в своей жизни только собачьи какахи и им не дано понять чего стоит играть футбол в уже зрелом возрасте. Да есть индивидуумы типа Жиркова Игнашевича, но их очень мало и они просто были больны футболом. Так что давайте отстанем от тех кто завершил свою карьеру в сборной, как бы мы не хотели их ещё увидеть - не нужно давить на них

      0
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      Рейтинг: +13682

      paracetamol 1 час назад

      Сутормин на его месте не хуже смотрится, хотя и не защитник по амплуа.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +21903

      vladimir-7 4 часа назад

      Показатели у защитника Фернандеса (5 голов и 3 ассиста) лучше, чем у отдельных форвардов.

      1
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      Рейтинг: +35

      adekvat0726 4 часа назад

      Трогательная история, жаль что пи**дежь

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