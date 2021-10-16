Акинфеев: «Фернандес хотел сыграть на ЧМ-2018 и закончить в сборной, но как-то удержали»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о планах своего партнера по команде Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной России еще три года назад.
– Удивил уход Марио из сборной России? Похоже на твою историю.
– Насколько я знаю, Марио вообще хотел сыграть чемпионат мира – и на этом закончить в сборной. Но видишь – как-то удержали.
Понять его можно – столько травм. И голову разбивали, и связки рвал. Одно дело – когда ты почти не ломаешься, как Криштиану Роналду.
Плюс Марио немолодой игрок, ему уже за 30. Ему тоже удобнее сейчас более лайтовый режим – играть раз в неделю. Потому что на поле он всегда работает на износ.
- Фернандес получил гражданство РФ в июле 2016 года.
- За сборную он дебютировал осенью 2017-го.
- С тех пор игрок забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 33 матчах.
Акинфеев: «Был уверен, что Россия выиграет у Словении»
Акинфеев: «Вышел и обыграл «Спартак» – вот мое дело. И пускай это будет худшее дерби в истории»
Акинфеев – о сборной: «Хватит мусолить это. Нужно быть мужиком и следовать решению»
Акинфеев – о Европе: «Куда я не уехал? Мне хоть одно конкретное предложение за 20 лет сделали?»
Акинфеев: «На сегодняшний день вижу себя только в одной команде. Хотя Месси так же говорил»