Акинфеев: «Фернандес хотел сыграть на ЧМ-2018 и закончить в сборной, но как-то удержали»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о планах своего партнера по команде Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной России еще три года назад.

– Удивил уход Марио из сборной России? Похоже на твою историю.

– Насколько я знаю, Марио вообще хотел сыграть чемпионат мира – и на этом закончить в сборной. Но видишь – как-то удержали.

Понять его можно – столько травм. И голову разбивали, и связки рвал. Одно дело – когда ты почти не ломаешься, как Криштиану Роналду.

Плюс Марио немолодой игрок, ему уже за 30. Ему тоже удобнее сейчас более лайтовый режим – играть раз в неделю. Потому что на поле он всегда работает на износ.

Фернандес получил гражданство РФ в июле 2016 года.

За сборную он дебютировал осенью 2017-го.

С тех пор игрок забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 33 матчах.

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