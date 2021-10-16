Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Акинфеев: «Фернандес хотел сыграть на ЧМ-2018 и закончить в сборной, но как-то удержали»

Акинфеев: «Фернандес хотел сыграть на ЧМ-2018 и закончить в сборной, но как-то удержали»

16 октября 2021, 08:39
6

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о планах своего партнера по команде Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной России еще три года назад.

– Удивил уход Марио из сборной России? Похоже на твою историю.

– Насколько я знаю, Марио вообще хотел сыграть чемпионат мира – и на этом закончить в сборной. Но видишь – как-то удержали.

Понять его можно – столько травм. И голову разбивали, и связки рвал. Одно дело – когда ты почти не ломаешься, как Криштиану Роналду.

Плюс Марио немолодой игрок, ему уже за 30. Ему тоже удобнее сейчас более лайтовый режим – играть раз в неделю. Потому что на поле он всегда работает на износ.

  • Фернандес получил гражданство РФ в июле 2016 года.
  • За сборную он дебютировал осенью 2017-го.
  • С тех пор игрок забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 33 матчах.

Акинфеев: «Был уверен, что Россия выиграет у Словении»

Акинфеев: «Вышел и обыграл «Спартак» – вот мое дело. И пускай это будет худшее дерби в истории»

Акинфеев – о сборной: «Хватит мусолить это. Нужно быть мужиком и следовать решению»

Акинфеев – о Европе: «Куда я не уехал? Мне хоть одно конкретное предложение за 20 лет сделали?»

Акинфеев: «На сегодняшний день вижу себя только в одной команде. Хотя Месси так же говорил»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Акинфеев Игорь Фернандес Марио
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
adekvat0726
1634363596
Трогательная история, жаль что пи**дежь
Ответить
vladimir-7
1634364557
Показатели у защитника Фернандеса (5 голов и 3 ассиста) лучше, чем у отдельных форвардов.
Ответить
paracetamol
1634372723
Сутормин на его месте не хуже смотрится, хотя и не защитник по амплуа.
Ответить
semm
1634373918
те кто критикуют Фернандеса и Акинфеева пинали в своей жизни только собачьи какахи и им не дано понять чего стоит играть футбол в уже зрелом возрасте. Да есть индивидуумы типа Жиркова Игнашевича, но их очень мало и они просто были больны футболом. Так что давайте отстанем от тех кто завершил свою карьеру в сборной, как бы мы не хотели их ещё увидеть - не нужно давить на них
Ответить
d с
1634389013
Пpoгнoзы футбoльных матчей bet-org.ru
Ответить
Hektor 84
1634393372
На фоне наших кривоножек смотрелся не плохо. Хотя натурализация приносит только вред. Интересно мнение плешивого царя по поводу натурализации. А то как же мы на олимпиаду будем отбираться?
Ответить
Главные новости
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
1
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
7
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
4
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
4
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
6
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
Вчера, 23:04
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
18
Все новости
Все новости
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
3
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
4
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
4
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
3
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
6
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
5
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
18
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
8
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
8
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
9
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
18
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
Вчера, 20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
Вчера, 20:43
32
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
Вчера, 19:53
16
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
Вчера, 19:50
21
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
Вчера, 19:45
19
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
Вчера, 19:27
154
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
Вчера, 19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
Вчера, 18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
Вчера, 18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
Вчера, 18:25
5
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
Вчера, 18:19
4
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
Вчера, 17:50
3
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
Вчера, 17:38
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+