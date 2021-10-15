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  • Акинфеев: «Вышел и обыграл «Спартак» – вот мое дело. И пускай это будет худшее дерби в истории»

Акинфеев: «Вышел и обыграл «Спартак» – вот мое дело. И пускай это будет худшее дерби в истории»

15 октября 2021, 00:55
17

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев дал понять, что для него победа в дерби со «Спартаком» важнее качества игры.

«Какая разница: скучный матч, не скучный. Мое дело: я вышел на поле и обыграл «Спартак». И пускай это будет худшее дерби в истории.

Не бывает каждый раз искрометных матчей. Вот с «Краснодаром» у нас была классная игра: по качеству, ударам, моментам. А запомнят все итоговые 0:0», – сказал Акинфеев.

  • В 8-м туре РПЛ ЦСКА обыграл «Спартак» со счетом 1:0.
  • Победный гол забил Антон Заболотный на 81-й минуте.

Акинфеев: «Был уверен, что Россия выиграет у Словении»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (17)
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"supermax"
1634260354
Ну так то правильно Игорек говорит... На то и дерби))
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Дедуктор
1634274583
Вышел и обыграл хрюканов, говоришь? Это кредо! А дело ... оно не всегда получается. Бывало, и хрюканы Конифея огорчали. Бывало, Конифей - хрюканов. Раз на раз не приходится.
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sochi-2013
1634275401
Вышел, денег хапнул, а болельщики и так схавают. Не для них же играем!
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Fusballer
1634275482
Победа по любому важна, но и про качество забывать не нужно.
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d с
1634279977
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FanatSerj
1634285424
Это он Шварцу что ли на завтра совет дает? ))) Ну в принципе я с ним соглашусь, если Динамо не будет феерить и обыграет "мясцо" то уж точно поэтому поводу горевать не будут. Опять же пример сборной, ну да игра гавно но 6 очков в кармане, долго не погорюешь. Хреново вот когда нет ни игры и ни результата, тогда да, даже на судью проблемы не перекинешь.
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sochi-2013
1634292134
Что же ты Дзюбу не поддержал? Сам поступил точно так же! Возраста ты был, как он сейчас. Тем более, что возраст вратаря и нападающего, как говорят в Одессе, две большие разницы!
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