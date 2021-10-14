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    Акинфеев: «Вышел и обыграл «Спартак» – вот мое дело. И пускай это будет худшее дерби в истории»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев дал понять, что для него победа в дерби со «Спартаком» важнее качества игры.

    «Какая разница: скучный матч, не скучный. Мое дело: я вышел на поле и обыграл «Спартак». И пускай это будет худшее дерби в истории.

    Не бывает каждый раз искрометных матчей. Вот с «Краснодаром» у нас была классная игра: по качеству, ударам, моментам. А запомнят все итоговые 0:0», – сказал Акинфеев.

    • В 8-м туре РПЛ ЦСКА обыграл «Спартак» со счетом 1:0.
    • Победный гол забил Антон Заболотный на 81-й минуте.

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    Источник: Sport24

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