Акинфеев: «Был уверен, что Россия выиграет у Словении»

Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев поделился мыслями о гостевой победе над Словенией в восьмом туре отбора ЧМ-2022.

– Вообще полные матчи я смотрю редко. В основном ютуб, нарезки разные – с утра на базе. Но тут – как пропустить? Это же сборная.

Парни молодцы, что еще в первом тайме забили два мяча – это предопределило ход игры.

Да, словенцы пытались отыграться. Но, считаю, во втором тайме наши в целом контролировали ход матча. Я смотрел за игрой спокойно и был уверен, что команда выиграет.

– Но и без удачи не обошлось. Фартит нашим отчаянно.

– Ну и что – пусть хоть здесь фартит. Хочется и дальше такого фарта: пусть будет плохая игра, зато нужный результат.

А когда ты классно играешь, но результата нет – кому это надо? Я бы выбрал фарт и результат, а не качество игры.