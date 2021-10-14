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    Акинфеев: «Был уверен, что Россия выиграет у Словении»

    Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев поделился мыслями о гостевой победе над Словенией в восьмом туре отбора ЧМ-2022.

    – Вообще полные матчи я смотрю редко. В основном ютуб, нарезки разные – с утра на базе. Но тут – как пропустить? Это же сборная.

    Парни молодцы, что еще в первом тайме забили два мяча – это предопределило ход игры.

    Да, словенцы пытались отыграться. Но, считаю, во втором тайме наши в целом контролировали ход матча. Я смотрел за игрой спокойно и был уверен, что команда выиграет.

    – Но и без удачи не обошлось. Фартит нашим отчаянно.

    – Ну и что – пусть хоть здесь фартит. Хочется и дальше такого фарта: пусть будет плохая игра, зато нужный результат.

    А когда ты классно играешь, но результата нет – кому это надо? Я бы выбрал фарт и результат, а не качество игры.

    • Россия в октябре одержала 2 победы – над Словакией (1:0) и Словенией (2:1).
    • Команда стала единоличным лидером отборочной группы.
    • В ноябре россияне завершат квалификацию ЧМ-2022 матчами против Кипра и Хорватии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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