Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Акинфеев – о сборной: «Хватит мусолить это. Нужно быть мужиком и следовать решению»

Акинфеев – о сборной: «Хватит мусолить это. Нужно быть мужиком и следовать решению»

15 октября 2021, 14:37
20

Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев дал понять, что его возвращение в национальную команду исключено.

– Когда поднимается очередная волна – Акинфеева в сборную – как реагируешь?

– Пора уже прекращать эти волны. Есть ребята – Сафонов, Максименко – которые обязаны на данном этапе карьеры быть в сборной и играть в ней. Все эти волны поднимаются из-за хайпа – я все понимаю.

– Почему сразу из-за хайпа? Просто тебя ценят и помнят.

– Помнят и ценят – это хорошо. Но я здесь, я живой, со мной ничего не случилось. Просто я давно сказал: моя история со сборной закончилась. Я поставил точку, и хватит мусолить эту тему.

– Напрягает?

– Немножко злит. Есть люди, которые должны сейчас играть в национальной команде – и они в ней играют. Все.

– Решение завершить карьеру в сборной ты принял еще до ЧМ. С тех пор хоть раз была мысль – может, переиграть?

– Ни разу. Когда ты принимаешь решение, ты должен быть мужиком и следовать ему. Одно дело, если бы я играл за сборную два-три года. Провел удачный чемпионат мира и быстро свалил – чтобы запомнили красавчиком. Но я был в национальной команде 15 лет. Провел 111 матчей.

Важно понять – когда тебя вызывают в сборную, сезон идет почти без выходных. Все время сборы, тренировки, игры. Нет времени на передышку, нормальное восстановление.

Как раз сейчас для меня самое золотое время. Живешь в недельном цикле, игру сыграл – два дня восстанавливаешься. Не знаю, как у других ребят – может быть, им надо больше тренироваться – но когда тебе скоро 36, ты понимаешь: главное – грамотно подводить себя к играм.

  • 35-летний Акинфеев выступал за сборную России с 2004 по 2018 год.
  • На его счету 111 матчей и 95 пропущенных голов.

Акинфеев: «Был уверен, что Россия выиграет у Словении»

Акинфеев: «Вышел и обыграл «Спартак» – вот мое дело. И пускай это будет худшее дерби в истории»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Акинфеев Игорь
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ilichkadr
1634298473
Правильно, Игорь! Слово как и удар надо держать несмотря ни на что!!
Ответить
Из Твери Леха
1634299085
Сборная на место для старперов. В ней должна быть (как в организме) регенерация. Бывают конечно ситуации, когда играют Жирковы до 38, но это лишь от того, что лучше реально никого не было и это позор росс. футбола. А с вратарями все просто, незаменимых среди них нет. Странно, что такую "волну" вообще поднимают, может сам игорек и накручивает эти волны, чтоб не забывали?)
Ответить
sochi-2013
1634301076
Что же ты Дзюбу не поддержал? Сам поступил точно так же! Возраста ты был, как он сейчас. Тем более, что возраст вратаря и нападающего, как говорят в Одессе, две большие разницы! Не появись реальный конкурент в лице Гилерме, до сих пор бы играл. Ссыкнул.
Ответить
Блямба
1634301793
Ну,дал понять опять.. Ну,всё ,все уже с первого раза поняли. Хватит уже ,наверное. помнимлюбимскорбим
Ответить
владимир миронов
1634308556
Акинфеев правильно рассудил--поиграл сам, дай поиграть молодым. Сколько в сборной пенсионеров на заработках было--не счесть.
Ответить
ivany4
1634310247
Мужик сказал, мужик сделал. Достойный ответ, неадекватным журналистам. Как дети малые, по три раза надо повторить, что бы дошло.)) Заметил, что частенько этим страдает Sport24.
Ответить
_Marqella_
1634312371
Игорёк красавчик..))
Ответить
Юрэс
1634317521
Мужик сказал., сделал!!! Если не сделал, значит не получилось!!!!!!
Ответить
vovan55
1634335105
да, не следует разбрасываться своим словом... сказал - сделал... надо это уважать...
Ответить
Главные новости
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
1
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
7
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
4
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
4
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
6
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
Вчера, 23:04
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
18
Все новости
Все новости
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
3
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
4
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
4
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
3
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
6
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
5
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
17
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
8
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
8
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
9
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
18
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
Вчера, 20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
Вчера, 20:43
32
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
Вчера, 19:53
16
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
Вчера, 19:50
21
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
Вчера, 19:45
19
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
Вчера, 19:27
154
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
Вчера, 19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
Вчера, 18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
Вчера, 18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
Вчера, 18:25
5
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
Вчера, 18:19
4
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
Вчера, 17:50
3
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
Вчера, 17:38
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+