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    Акинфеев – о сборной: «Хватит мусолить это. Нужно быть мужиком и следовать решению»

    Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев дал понять, что его возвращение в национальную команду исключено.

    – Когда поднимается очередная волна – Акинфеева в сборную – как реагируешь?

    – Пора уже прекращать эти волны. Есть ребята – Сафонов, Максименко – которые обязаны на данном этапе карьеры быть в сборной и играть в ней. Все эти волны поднимаются из-за хайпа – я все понимаю.

    – Почему сразу из-за хайпа? Просто тебя ценят и помнят.

    – Помнят и ценят – это хорошо. Но я здесь, я живой, со мной ничего не случилось. Просто я давно сказал: моя история со сборной закончилась. Я поставил точку, и хватит мусолить эту тему.

    – Напрягает?

    – Немножко злит. Есть люди, которые должны сейчас играть в национальной команде – и они в ней играют. Все.

    – Решение завершить карьеру в сборной ты принял еще до ЧМ. С тех пор хоть раз была мысль – может, переиграть?

    – Ни разу. Когда ты принимаешь решение, ты должен быть мужиком и следовать ему. Одно дело, если бы я играл за сборную два-три года. Провел удачный чемпионат мира и быстро свалил – чтобы запомнили красавчиком. Но я был в национальной команде 15 лет. Провел 111 матчей.

    Важно понять – когда тебя вызывают в сборную, сезон идет почти без выходных. Все время сборы, тренировки, игры. Нет времени на передышку, нормальное восстановление.

    Как раз сейчас для меня самое золотое время. Живешь в недельном цикле, игру сыграл – два дня восстанавливаешься. Не знаю, как у других ребят – может быть, им надо больше тренироваться – но когда тебе скоро 36, ты понимаешь: главное – грамотно подводить себя к играм.

    • 35-летний Акинфеев выступал за сборную России с 2004 по 2018 год.
    • На его счету 111 матчей и 95 пропущенных голов.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +996

      Блямба 26 минут назад

      Ну,дал понять опять..
      Ну,всё ,все уже с первого раза поняли.
      Хватит уже ,наверное.
      помнимлюбимскорбим

      0
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      Рейтинг: +5330

      sochi-2013 38 минут назад

      Что же ты Дзюбу не поддержал? Сам поступил точно так же! Возраста ты был, как он сейчас. Тем более, что возраст вратаря и нападающего, как говорят в Одессе, две большие разницы!
      Не появись реальный конкурент в лице Гилерме, до сих пор бы играл. Ссыкнул.

      2
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      Рейтинг: +214

      kara-mba > sochi-2013 30 минут назад

      Как же оскудела земля русская! Тебя на прямую касается.

      1
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      Рейтинг: +745

      сутулая собака и лисы > sochi-2013 24 минуты назад

      а зачем Гилерме на последние два важных матча выходил под фамилией Сафонов?

      1
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      Рейтинг: +5247

      Из Твери Леха 1 час назад

      Сборная на место для старперов. В ней должна быть (как в организме) регенерация. Бывают конечно ситуации, когда играют Жирковы до 38, но это лишь от того, что лучше реально никого не было и это позор росс. футбола. А с вратарями все просто, незаменимых среди них нет. Странно, что такую "волну" вообще поднимают, может сам игорек и накручивает эти волны, чтоб не забывали?)

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      Рейтинг: +12408

      ilichkadr 1 час назад

      Правильно, Игорь! Слово как и удар надо держать несмотря ни на что!!

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