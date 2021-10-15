Акинфеев – о сборной: «Хватит мусолить это. Нужно быть мужиком и следовать решению»

Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев дал понять, что его возвращение в национальную команду исключено.

– Когда поднимается очередная волна – Акинфеева в сборную – как реагируешь?

– Пора уже прекращать эти волны. Есть ребята – Сафонов, Максименко – которые обязаны на данном этапе карьеры быть в сборной и играть в ней. Все эти волны поднимаются из-за хайпа – я все понимаю.

– Почему сразу из-за хайпа? Просто тебя ценят и помнят.

– Помнят и ценят – это хорошо. Но я здесь, я живой, со мной ничего не случилось. Просто я давно сказал: моя история со сборной закончилась. Я поставил точку, и хватит мусолить эту тему.

– Напрягает?

– Немножко злит. Есть люди, которые должны сейчас играть в национальной команде – и они в ней играют. Все.

– Решение завершить карьеру в сборной ты принял еще до ЧМ. С тех пор хоть раз была мысль – может, переиграть?

– Ни разу. Когда ты принимаешь решение, ты должен быть мужиком и следовать ему. Одно дело, если бы я играл за сборную два-три года. Провел удачный чемпионат мира и быстро свалил – чтобы запомнили красавчиком. Но я был в национальной команде 15 лет. Провел 111 матчей.

Важно понять – когда тебя вызывают в сборную, сезон идет почти без выходных. Все время сборы, тренировки, игры. Нет времени на передышку, нормальное восстановление.

Как раз сейчас для меня самое золотое время. Живешь в недельном цикле, игру сыграл – два дня восстанавливаешься. Не знаю, как у других ребят – может быть, им надо больше тренироваться – но когда тебе скоро 36, ты понимаешь: главное – грамотно подводить себя к играм.

35-летний Акинфеев выступал за сборную России с 2004 по 2018 год.

На его счету 111 матчей и 95 пропущенных голов.

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