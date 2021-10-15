Акинфеев: «На сегодняшний день вижу себя только в одной команде. Хотя Месси так же говорил»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, возможен ли его уход в другой клуб, а также порассуждал о сроках завершения профессиональной карьеры.

– Все были уверены, что Месси завершит карьеру в «Барсе», но он ушел. Есть хоть один процент вероятности, что ты сыграешь за какую-то другую команду кроме ЦСКА?

– На сегодняшний день – нет. Хотя Месси так же говорил. Но я реально не вижу себя нигде больше.

– Сейчас есть хотя бы примерное понимание – сколько максимально готов играть?

– Все зависит от здоровья. Если оно есть – хоть до 43 можешь играть, как Буффон. Второй момент – доверие руководства. Если ты нужен, всегда можно найти точки соприкосновения. Если нет – надо или заканчивать, или куда-то уходить.

Сейчас я чувствую в себе силы играть дальше. Но может такое случиться, что через год я их чувствовать не буду. И мне все это надоест.

– Что будет сигналом? Колено, ощущение, что футбол больше не цепляет, или условно понимание, что прыгается не так как раньше?

– Усталость. Как ни крути, в нашей жизни все по кругу – дорога на базу, тренировки – каждый день одно и то же. Это порой угнетает.

Да, футбол – это работа и любимое дело. Но я понимаю ребят, у которых внезапно что-то щелкает, и они заканчивают.

Скажу одно: если пойму, что надо уходить, я уйду, чтобы не мучить ни себя, ни других. Иногда надо сказать себе: «Стоп. Не смеши народ».

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