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    Акинфеев – о Европе: «Куда я не уехал? Мне хоть одно конкретное предложение за 20 лет сделали?»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев порассуждал о том, что в течение карьеры он не поиграл в европейских чемпионатах.

    – В Европу молодым надо уезжать? Тому же Дивееву? Ты вот не уехал.

    – Так, стоп. Куда я не уехал? Мне хоть одно конкретное предложение за 20 лет сделали? Если по сути вопроса: уезжать надо для того, чтобы играть. А не как у нас некоторые: сидят на лавочке, а дела с каждым месяцем все хуже и хуже.

    Если ты едешь играть – конечно, прогресс будет. И для сборной, и для тебя лично. Как у Сани Головина. Единственное, его травмы замучили.

    Но в любом случае: любой шаг ты должен взвешивать. Жаль только, что у нас молодые игроки зачастую себе не принадлежат. У каждого есть агент, юрист, уйма советчиков.

    Еще нет сделки – а люди уже считают, кто сколько заработает, кто-то кому-то что-то перечисляет. А футболист попадает в зависимость от других людей. Хочет он сам уезжать или нет – других не волнует.

    Например, у меня и братьев Березуцких никогда в жизни не было агента. Мы ни разу не ходили к Гинеру просить о повышении зарплаты. Ни разу не говорили: дайте нам квартиру, машину.

    Каждому нашему повышению зарплаты предшествовали футбольные достижения – победа в Кубке УЕФА, или чемпионате России. Не после каждого трофея, конечно, прибавляли, но зарплата по чуть-чуть росла.

    А сейчас 20-летний парень подписывает контракт и ходит с сигарой. Он знает, что ему 8-10 миллионов капнет каждый месяц, а футбол подождет.

    – Почему вам не нужен был агент для увеличения зарплаты в ЦСКА – понятно. Но найти приличный клуб в Европе – для этого разве нет?

    – Не знаю. Но мы не искали агентов. И я рад, что у меня никогда их не было. Если бы у меня был агент, я бы не провел 20 лет в родном клубе и у меня не было бы здесь 20 титулов и такой истории.

    – Зато, возможно, ты стал бы звездой «Манчестер Юнайтед».

    – Все может быть. Но я выбрал такой путь. И я его лично прохожу. Выбрал я сам. Человек, который принадлежит себе самому.

    За меня никто не думает – и мне это приятно вдвойне. И никакой «Манчестер Юнайтед» или «Арсенал» никогда не будет для меня стоять рядом с ЦСКА.

    – Ты не уехал, потому что привык к ЦСКА – такая формулировка верна?

    – А если чуть-чуть повернуть? Может, ко мне привыкли – из-за того, что я хорошо делал свою работу? Я не могу сейчас сказать, что бы я тогда подумал, поступи мне реальное предложение.

    Но знаю точно: мы бы сели с Евгением Ленноровичем и о чем-то договорились. Это опытный человек. Он всегда по жизни помогает, когда с ним общаешься на какие-то темы.

    Но смысл сейчас, в 35 лет, мне говорить о том, что может было бы, а может нет? Надо жить сегодняшним днем и смотреть вперед.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:55
    Комментарии11
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      Рейтинг: +23508

      slavutiq70 28 минут назад

      Игорь правильно сказал . поэтому так и упал футбол ...получили первый миллионный контракт и забили на рост . типа и так нормально ....

      2
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      Рейтинг: -220

      Вот оно чё Михалыч 36 минут назад

      И никакой «Манчестер Юнайтед» или «Арсенал» никогда не будет для меня стоять рядом с ЦСКА.======Это он сам себя успокаивает, что не уехал в Европу ?

      0
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      Рейтинг: +3577

      FENIX-SL > Вот оно чё Михалыч 25 минут назад

      ты считаешь он плохо тут себя чувствует?
      не всем быть жирковыми суждено

      0
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      Рейтинг: -220

      Вот оно чё Михалыч > FENIX-SL 22 минуты назад

      Жирков тут при чем ?

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      Рейтинг: +3577

      FENIX-SL > Вот оно чё Михалыч 14 минут назад

      уехал в европу
      и сменил в россии все клубы что можно
      так лучше?

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      Рейтинг: -220

      Вот оно чё Михалыч > FENIX-SL 11 минут назад

      По всякому бывает..Головин уехал в Европу..

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      Рейтинг: +529

      Hoahin 56 минут назад

      Все по факту сказал, особенно про молодежь с сигарой.

      2
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      Рейтинг: +534

      БОМЖАРНИК 1 час назад

      Красава Игорян!!!

      4
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      Рейтинг: +3577

      FENIX-SL 1 час назад

      отвалите от Игоря
      ни разу не зашкварился, не ляпнул фигню
      и не важно за кого там кто болеете, такая преданность клубу громадная редкость
      настоящий мужик!
      срите жирковых зюб и прочих

      4
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      Рейтинг: +105

      Storm13 1 час назад

      Разумный и грамотный ответ товарища Акинфеева. Человек сам должен творить себя, пахать с утра до вечера, расти и развиваться, идти от успеха к успеху, от достижения к достижению и общество воздаст тебе по заслугам. Некоторые живут ради денег, а надо наоборот, чтобы деньги были нужны для жизни и чтобы они не были самоцелью. И про коммерсантов от футбола правильно сказал, эти агенты растлевают умы молодых пацанов, развращают богатой жизнью, при этом многие из них ничего из себя не представляют, а требуют как опытные профессионалы. Кругом, во всех сферах жизни расцвела пышным цветом проституция. Многие продаются сами и продают своих товарищей, родных и близких, предают, убивают ради денег. Неужели сегодня это стало смыслом жизни, в умах одни деньги? Акинфеев лишь рассказал о себе, и таких как он много. Буржуазное бытие, жить ради денег, определяет буржуазное сознание, люди ничто прибыль всё. Буржуи засевшие в Кремле, являются главным злом в России. Пока большинство трудового народа не осознает, что эту поганую власть надо уничтожить, мы будем продолжать читать личные высказывания того или иного футболиста о том, что такое хорошо и что такое плохо для каждого из нас.

      3
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      Рейтинг: +29950

      oyabun 1 час назад

      Да, редко сейчас встретишь такого футболиста, который всю свою карьеру посвятил одному родному клубу. Огромное уважение Игорю!

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