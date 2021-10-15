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  • Акинфеев – о Европе: «Куда я не уехал? Мне хоть одно конкретное предложение за 20 лет сделали?»

Акинфеев – о Европе: «Куда я не уехал? Мне хоть одно конкретное предложение за 20 лет сделали?»

15 октября 2021, 17:55
12

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев порассуждал о том, что в течение карьеры он не поиграл в европейских чемпионатах.

– В Европу молодым надо уезжать? Тому же Дивееву? Ты вот не уехал.

– Так, стоп. Куда я не уехал? Мне хоть одно конкретное предложение за 20 лет сделали? Если по сути вопроса: уезжать надо для того, чтобы играть. А не как у нас некоторые: сидят на лавочке, а дела с каждым месяцем все хуже и хуже.

Если ты едешь играть – конечно, прогресс будет. И для сборной, и для тебя лично. Как у Сани Головина. Единственное, его травмы замучили.

Но в любом случае: любой шаг ты должен взвешивать. Жаль только, что у нас молодые игроки зачастую себе не принадлежат. У каждого есть агент, юрист, уйма советчиков.

Еще нет сделки – а люди уже считают, кто сколько заработает, кто-то кому-то что-то перечисляет. А футболист попадает в зависимость от других людей. Хочет он сам уезжать или нет – других не волнует.

Например, у меня и братьев Березуцких никогда в жизни не было агента. Мы ни разу не ходили к Гинеру просить о повышении зарплаты. Ни разу не говорили: дайте нам квартиру, машину.

Каждому нашему повышению зарплаты предшествовали футбольные достижения – победа в Кубке УЕФА, или чемпионате России. Не после каждого трофея, конечно, прибавляли, но зарплата по чуть-чуть росла.

А сейчас 20-летний парень подписывает контракт и ходит с сигарой. Он знает, что ему 8-10 миллионов капнет каждый месяц, а футбол подождет.

– Почему вам не нужен был агент для увеличения зарплаты в ЦСКА – понятно. Но найти приличный клуб в Европе – для этого разве нет?

– Не знаю. Но мы не искали агентов. И я рад, что у меня никогда их не было. Если бы у меня был агент, я бы не провел 20 лет в родном клубе и у меня не было бы здесь 20 титулов и такой истории.

– Зато, возможно, ты стал бы звездой «Манчестер Юнайтед».

– Все может быть. Но я выбрал такой путь. И я его лично прохожу. Выбрал я сам. Человек, который принадлежит себе самому.

За меня никто не думает – и мне это приятно вдвойне. И никакой «Манчестер Юнайтед» или «Арсенал» никогда не будет для меня стоять рядом с ЦСКА.

– Ты не уехал, потому что привык к ЦСКА – такая формулировка верна?

– А если чуть-чуть повернуть? Может, ко мне привыкли – из-за того, что я хорошо делал свою работу? Я не могу сейчас сказать, что бы я тогда подумал, поступи мне реальное предложение.

Но знаю точно: мы бы сели с Евгением Ленноровичем и о чем-то договорились. Это опытный человек. Он всегда по жизни помогает, когда с ним общаешься на какие-то темы.

Но смысл сейчас, в 35 лет, мне говорить о том, что может было бы, а может нет? Надо жить сегодняшним днем и смотреть вперед.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (12)
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oyabun
1634310760
Да, редко сейчас встретишь такого футболиста, который всю свою карьеру посвятил одному родному клубу. Огромное уважение Игорю!
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Storm13
1634311982
Разумный и грамотный ответ товарища Акинфеева. Человек сам должен творить себя, пахать с утра до вечера, расти и развиваться, идти от успеха к успеху, от достижения к достижению и общество воздаст тебе по заслугам. Некоторые живут ради денег, а надо наоборот, чтобы деньги были нужны для жизни и чтобы они не были самоцелью. И про коммерсантов от футбола правильно сказал, эти агенты растлевают умы молодых пацанов, развращают богатой жизнью, при этом многие из них ничего из себя не представляют, а требуют как опытные профессионалы. Кругом, во всех сферах жизни расцвела пышным цветом проституция. Многие продаются сами и продают своих товарищей, родных и близких, предают, убивают ради денег. Неужели сегодня это стало смыслом жизни, в умах одни деньги? Акинфеев лишь рассказал о себе, и таких как он много. Буржуазное бытие, жить ради денег, определяет буржуазное сознание, люди ничто прибыль всё. Буржуи засевшие в Кремле, являются главным злом в России. Пока большинство трудового народа не осознает, что эту поганую власть надо уничтожить, мы будем продолжать читать личные высказывания того или иного футболиста о том, что такое хорошо и что такое плохо для каждого из нас.
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Hoahin
1634312533
Все по факту сказал, особенно про молодежь с сигарой.
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slavа0508
1634314213
Игорь правильно сказал . поэтому так и упал футбол ...получили первый миллионный контракт и забили на рост . типа и так нормально ....
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nik55
1634316044
просто никто не приглашал вот и просидел в конюшне
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mihail200606
1634317165
Да никому ты там не нужен просто был.. Переоцененный вратарь, раздули тут в России из него чуть ли не второго Яшина..
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Из Твери Леха
1634318342
Самир Ханданович, Интер, 37 лет.
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Ганнибал Лектор
1634318981
Игорек - легенда коней! Еще лет 5 у него не будет конкурента
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FanatSerj
1634330429
Каждое слово по делу, видно сразу взрослый рассудительный мужик. Надеюсь когда карьеру закончит передохнет и увидим его на тренерском поприще, если он сам захочет этого пути.
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Ивантеевец
1634374821
Приятно читать мнение адекватного человека, действительно настоящего спортсмена и человека, преданного родному клубу. А по поводу "что было бы" Игорь все сам подытожил в конце - смысл сейчас о чем-либо говорить, когда поезд ушел.
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