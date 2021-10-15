Осинькин: «Матч со Словенией – лучший для сборной России при Карпине»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил последние матчи сборной России. В них россияне победили Словакию и Словению.

«Что касается непосредственно игр, которые прошли… Про первую игру, понятно, что надо сказать: главное, что есть три очка, а про остальное надо попытаться забыть. Что очень адекватно и сделал тренерский штаб.

Вторая игра, наверное, лучшая, которая провела сборная при Валерии Карпине. Эта победа болельщиков, которые переживают за сборную России, настраивает на позитивный лад. Оттолкнувшись от игры со Словакией, сборная будет и дальше прибавлять. Чтобы Россия попала на прямую на чемпионат мира. Потому что возможные стыки невероятно проблемно выглядят», – сказал Осинькин.

Россияне лидируют в группе и уже гарантировали себе стыковые матчи.

В 2 оставшихся матчах группы Россия сыграет с Кипром и Хорватией.

При Карпине-тренере сборная России не проигрывает.

Осинькин: «Нужно сделать 18 команд в РПЛ. У нас аутсайдеры отнимают очков у лидеров больше, чем в Англии и Испании»