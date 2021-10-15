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  • Осинькин: «Матч со Словенией – лучший для сборной России при Карпине»

Осинькин: «Матч со Словенией – лучший для сборной России при Карпине»

15 октября 2021, 21:47
6

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил последние матчи сборной России. В них россияне победили Словакию и Словению.

«Что касается непосредственно игр, которые прошли… Про первую игру, понятно, что надо сказать: главное, что есть три очка, а про остальное надо попытаться забыть. Что очень адекватно и сделал тренерский штаб.

Вторая игра, наверное, лучшая, которая провела сборная при Валерии Карпине. Эта победа болельщиков, которые переживают за сборную России, настраивает на позитивный лад. Оттолкнувшись от игры со Словакией, сборная будет и дальше прибавлять. Чтобы Россия попала на прямую на чемпионат мира. Потому что возможные стыки невероятно проблемно выглядят», – сказал Осинькин.

  • Россияне лидируют в группе и уже гарантировали себе стыковые матчи.
  • В 2 оставшихся матчах группы Россия сыграет с Кипром и Хорватией.
  • При Карпине-тренере сборная России не проигрывает.

Осинькин: «Нужно сделать 18 команд в РПЛ. У нас аутсайдеры отнимают очков у лидеров больше, чем в Англии и Испании»

Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Крылья Советов Словения Осинькин Игорь Карпин Валерий
Комментарии (6)
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alex1951
1634324054
Он еще и Катар в финале победит.....воо хохма будить.....)))
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serglider
1634330498
Определяющей будет крайняя игра с хорватами! Здесь столкнутся несколько штампов российской сборной. В частности травмы ведущих игроков и общая слабая физическая форма в конце сезона, неумение собраться на решающую игру и комплекс неполноценности перед топ-сборными мира... Так что перед Карпиным стоит архисложная задача, определение состава на игру и выбор тактики.
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житель СПб
1634351343
Надо признать, что Валерий вопросы результата на данный момент решает на оценку 4 с плюсом. Из 5 матче - 4 победы и ничья с главным конкурентом. Если бы эта ничья была на выезде - можно было бы и 5 поставить. Удачи ему и сборной в завершающих матчах!
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Storm13
1634357383
Тренер всегда будет держать ответ, в любом случае, победа или поражение. Философия В.Карпина, теоретическое видение игры тренером и претворение её на практике, на поле, вот задача задач. По сравнению с предыдущими версиями игры сборной России, уже просматриваются качественные преобразования в игре. Мысль первична, практика же, есть её отражение в работе на поле. Теория без практики есть пустой набор букв, фраз, предложений. Практика без теории, без понимания смысла учения, становится набором безсвязанных движений, вырождается в примитив.
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