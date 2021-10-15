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  • Осинькин: «Нужно сделать 18 команд в РПЛ. У нас аутсайдеры отнимают очков у лидеров больше, чем в Англии и Испании»

Осинькин: «Нужно сделать 18 команд в РПЛ. У нас аутсайдеры отнимают очков у лидеров больше, чем в Англии и Испании»

15 октября 2021, 14:55
13

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин выступил в поддержку увеличения участников чемпионата России.

«По мне, нужно сделать 18 команд в лиге. Дебютанты отняли много очков у лидеров. У нас аутсайдеры точно отнимают очков у лидеров больше, чем в Англии и Испании.

Это говорит о конкурентоспособности. У нас есть достаточно инфраструктуры у команд в ФНЛ. Думаю, если есть возможность сделать в календаре больше на четыре игры, то лучше оставить гладкий чемпионат, чем усложнять систему», – сказал Осинькин.

  • «Крылья» в текущем розыгрыше РПЛ набрали 13 очков в 10 турах.
  • Самарцы идут на 10-м месте в таблице чемпионата.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Осинькин Игорь
Комментарии (13)
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Мася_1989
1634305708
Дело не в уровне аутсайдеров, дело в уровне лидеров.
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Ивантеевец
1634309850
Тосно, Амкар, Тамбов и куча других. Если из 16 практически каждый год кто-то дотягивает только чтобы умереть после окончания сезона эта бестолочь хочет увеличить количество смертников? Если даже достаточно крепкие Оренбург и Алания не прошли лицензирование о чем вообще можно говорить?
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Storm13
1634310316
Качество игры напрямую зависит от уровня профессионализма спортсменов. Кадры решают всё! Если в России достаточно качественных футболистов и команд, то можно расширить их состав до 20 или 22 команд, как это было раньше в СССР. Против расширения лиги борются хозяева богатых клубов, они не желают делится прибылями. Жадные до денег люди, мешают развитию футбола в России. Яркий пример тому, Оренбургский Газовик не пустили в высшую лигу по надуманному предлогу, не готов стадион. В спорте всегда действовал и должен действовать принцип победителя. Победил, получай заслуженную награду, переходи на новый уровень. Из ФНЛ 2-4 команды, при современном уровне футбола в РПЛ, будут биться не хуже, а может даже лучше некоторых "звёздных" коллективов.
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Play
1634311451
Это говорит не о высоком уровне аутсайдеров, а о низком уровне лидеров. У нас каждый год минимум один клуб РПЛ стоит на грани банкротства. А из ФНЛ даже не всегда находятся две команды на повышение.
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nemolod
1634312071
Не удивлюсь,если из нынешних 16 команд две окажутся в новом году в затруднительном финансовом положении,тем более что сейчас половина клубов едва сводят концы с концами ! А календарь уже для 16 команд переполнен,они и так то не успевают просто восстанавливаться,а о полноценном тренировочном процессе речи давно не идет!
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Skull_Boy
1634315087
За счет чего расширять, если у клубов стадионов нет и Оренбург уже во 2й раз попросят пойти на х_й
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mihail200606
1634317292
Аутсайдеров потом банкротами у нас объявляют, Путину пишут письма о спасении.. Зачем нам 18 команд...
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житель СПб
1634319234
Давно об этом говорю и пишу. И все отговорки и страхи - неуместны. Денег мало? Их всегда мало. А на самом деле их в России достаточно. Уровень команд? Да все друг у друга выигрывают. Сложный календарь и "много игр" - это просто смешно! У нас мало игр!
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zigbert
1634319275
В чем то Осинькин прав в РПЛ сейчас нет явного аутсайдера. Но для того чтобы довести лигу до 18 команд нужно хорошее финансирование клубов.
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Sancho010365
1634319798
Болельщики Самары, я рад за Вас! У Вас хорошая команда, молодец тренер! У тренера правильные мысли. Увеличение количества команд до 18 даст возможность рисковать тренерам с выпуском на игру молодых воспитанников, самое главное. Но против такого поворота руководители Москвы и ближних регионов. Не хочется летать в Хабаровск или Владикавказ.
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