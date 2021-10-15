Осинькин: «Нужно сделать 18 команд в РПЛ. У нас аутсайдеры отнимают очков у лидеров больше, чем в Англии и Испании»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин выступил в поддержку увеличения участников чемпионата России.
«По мне, нужно сделать 18 команд в лиге. Дебютанты отняли много очков у лидеров. У нас аутсайдеры точно отнимают очков у лидеров больше, чем в Англии и Испании.
Это говорит о конкурентоспособности. У нас есть достаточно инфраструктуры у команд в ФНЛ. Думаю, если есть возможность сделать в календаре больше на четыре игры, то лучше оставить гладкий чемпионат, чем усложнять систему», – сказал Осинькин.
- «Крылья» в текущем розыгрыше РПЛ набрали 13 очков в 10 турах.
- Самарцы идут на 10-м месте в таблице чемпионата.
Источник: «РБ-Спорт»