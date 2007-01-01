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    Жеребьевка стыковых матчей отбора ЧМ-2022 состоится 26 ноября

    Стало известно время и место проведения жеребьевки стыковых матчей европейской квалификации к чемпионату мира 2022 года.

    Как сообщил пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски, мероприятие состоится 26 ноября в Цюрихе.

    • Сборная России в октябре одержала 2 победы в отборе ЧМ – над Словакией (1:0) и Словенией (2:1).
    • Команда стала единоличным лидером группы. Это дает право напрямую попасть на мундиаль.
    • В ноябре россияне завершат квалификацию матчами против Кипра и Хорватии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Якуба Квятковски

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