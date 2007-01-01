Жеребьевка стыковых матчей отбора ЧМ-2022 состоится 26 ноября

Стало известно время и место проведения жеребьевки стыковых матчей европейской квалификации к чемпионату мира 2022 года.
Как сообщил пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски, мероприятие состоится 26 ноября в Цюрихе.
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Стало известно время и место проведения жеребьевки стыковых матчей европейской квалификации к чемпионату мира 2022 года.
Как сообщил пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски, мероприятие состоится 26 ноября в Цюрихе.