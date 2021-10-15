Перейра прокомментировал участие отстраненного Казарцева в сборах арбитров РПЛ

Глава департамента судейства РФС Витор Перейра объяснил, почему отстраненный от работы Василий Казарцев принял участие в двухдневном сборе для судей РПЛ.
«Если футболист пропускает матчи из-за дисквалификации, он всe равно продолжает тренироваться с командой. Здесь такая же ситуация, Василий – часть нашей команды. Пока что он отстранен, но всe равно будет работать вместе с нами», – сказал Перейра.
- Ранее Казарцева отстранили от судейства до конца года.
- Казарцев дебютировал в РПЛ в 2012 году.
- В 2020-м году Казарцева отстранили от судейства в РПЛ на 2 месяца из-за ошибок в матче «Спартак» – «Сочи» (2:2).
Источник: «Матч ТВ»