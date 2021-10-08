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    Официально: судья Казарцев отстранен до конца года

    Исполняющий обязанности президента РФС Ашот Хачатурянц сообщил об отстранении судьи Василия Казарцева. Он ошибся, будучи на VAR, в матче последнего тура РПЛ ЦСКА«Краснодар», не сообщив главному арбитру об игре рукой защитника москвичей в своей штрафной.

    «Казарцев показывал довольно хорошие результаты в ФНЛ. Самое удивительное в его ошибке, самое непонятное ,что Казарцев считается главным экспертом среди судей по VAR. Сергей Карасев говорит, что по всем вопросам с VAR судьи обращаются к Василию. Тем более необъяснима совершенно чудовищная ошибка, которая им была сделана.

    Я принял решение отстранить его до конца года, дальше буду думать, что делать», – сообщил Хачатурянц в эфире «Матч ТВ».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 19:25
    Комментарии8
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      Рейтинг: +6261

      nik55 6 минут назад

      отстранили от судейства в РПЛ на 2 месяца из-за ошибок в матче «Спартак» – «Сочи» (2:2). это не ошибки это отработка денег

      0
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      Рейтинг: +6557

      владимир миронов 9 минут назад

      Его на нары надо, чтобы другим неповадно было.

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      Рейтинг: +10519

      NewLife 1 час назад

      Для дурашливого судейского начальства "необъяснима совершенно чудовищная ошибка" Но для менее наивных людей причины таких ошибок как раз хорошо объяснимы.
      До конца года это жестоко за сознательную результативную ошибку, лучше бы до следующего понедельника)) Или может кто нибудь откроет тайну для Ашотика.

      1
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      Рейтинг: +70

      Storm13 1 час назад

      Маловато будет. Маловато. А в следующем году волнение болельщиков схлынет и добрые чиновники и бюрократы примут решение условно - досрочно помиловать. Будут думать, где поставить запятую, точку, восклицательный знак. Казнить Нельзя Помиловать.

      1
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      Рейтинг: +52854

      portero 1 час назад

      За достойную оплату стал временно слепым.
      Ну не хотел он видеть руки нужно правило требования просмотра как в хоккее, а так это мудло даже и не озвучивает свою слепоту....

      3
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      Рейтинг: +10524

      BRO_football 1 час назад

      Да вполне себе объяснима эта ошибка - кто-то дал Казарцеву взятку.

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      Рейтинг: +52854

      portero > BRO_football 1 час назад

      Наверное КС воин...

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      Рейтинг: +10524

      BRO_football > portero 47 минут назад

      Не исключено. Казарцев вполне открыт к сотрудничество. И за приличные деньги готов подыгрывать абсолютно любому клубу.

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