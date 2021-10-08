Официально: судья Казарцев отстранен до конца года

Исполняющий обязанности президента РФС Ашот Хачатурянц сообщил об отстранении судьи Василия Казарцева. Он ошибся, будучи на VAR, в матче последнего тура РПЛ ЦСКА – «Краснодар», не сообщив главному арбитру об игре рукой защитника москвичей в своей штрафной.

«Казарцев показывал довольно хорошие результаты в ФНЛ. Самое удивительное в его ошибке, самое непонятное ,что Казарцев считается главным экспертом среди судей по VAR. Сергей Карасев говорит, что по всем вопросам с VAR судьи обращаются к Василию. Тем более необъяснима совершенно чудовищная ошибка, которая им была сделана.

Я принял решение отстранить его до конца года, дальше буду думать, что делать», – сообщил Хачатурянц в эфире «Матч ТВ».