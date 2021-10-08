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Официально: судья Казарцев отстранен до конца года

8 октября 2021, 19:25
14

Исполняющий обязанности президента РФС Ашот Хачатурянц сообщил об отстранении судьи Василия Казарцева. Он ошибся, будучи на VAR, в матче последнего тура РПЛ ЦСКА«Краснодар», не сообщив главному арбитру об игре рукой защитника москвичей в своей штрафной.

«Казарцев показывал довольно хорошие результаты в ФНЛ. Самое удивительное в его ошибке, самое непонятное ,что Казарцев считается главным экспертом среди судей по VAR. Сергей Карасев говорит, что по всем вопросам с VAR судьи обращаются к Василию. Тем более необъяснима совершенно чудовищная ошибка, которая им была сделана.

Я принял решение отстранить его до конца года, дальше буду думать, что делать», – сообщил Хачатурянц в эфире «Матч ТВ».

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Хачатурянц Ашот Казарцев Василий
Комментарии (14)
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BRO_football
1633710503
Да вполне себе объяснима эта ошибка - кто-то дал Казарцеву взятку.
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portero
1633711062
За достойную оплату стал временно слепым. Ну не хотел он видеть руки нужно правило требования просмотра как в хоккее, а так это мудло даже и не озвучивает свою слепоту....
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Storm13
1633711422
Маловато будет. Маловато. А в следующем году волнение болельщиков схлынет и добрые чиновники и бюрократы примут решение условно - досрочно помиловать. Будут думать, где поставить запятую, точку, восклицательный знак. Казнить Нельзя Помиловать.
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NewLife
1633711491
Для дурашливого судейского начальства "необъяснима совершенно чудовищная ошибка" Но для менее наивных людей причины таких ошибок как раз хорошо объяснимы. До конца года это жестоко за сознательную результативную ошибку, лучше бы до следующего понедельника)) Или может кто нибудь откроет тайну для Ашотика.
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владимир миронов
1633714874
Его на нары надо, чтобы другим неповадно было.
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nik55
1633715068
отстранили от судейства в РПЛ на 2 месяца из-за ошибок в матче «Спартак» – «Сочи» (2:2). это не ошибки это отработка денег
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житель СПб
1633716362
А речь шла - пожизненно... О чем тогда говорить, о каких реформах?
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JTherry
1633719472
Казарцев со слов Хачатурянца (со ссылкой на Карасева) - "профессор ВАР"...)) потому, видимо, отстранение не пожизненное, а "до конца года", хотя болельщики надеялись на большее (некоторые даже мечтали увидеть его на нарах)...
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Dr.Metal
1633767542
Не хочется признавать, но пендаль был и Краснодар должен был ту встречу забирать
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zigbert
1633787124
Хорошо еще что приняли такое решение а то ведь могли и отмазать.
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