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    Семак: «Ходим с тренерами «Зенита» в баню. Когда я ухожу, становится весело»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, как проводит свободное время.

    — В вашем тренерском штабе принято отмечать дни рождения всем коллективом?

    — Да. Не все, но, когда есть время, мы собираемся тренерским и административным штабом, чтобы сходить в баню или в ресторан. Когда я ухожу, становится весело. Когда я там — веселье сдержанное. Так что ухожу по ситуации, чтобы начиналось веселье.

    — Идеальный выходной для вас — это двадцать четыре часа тишины?

    — Нет, потому что я очень люблю детей. Конечно, тишина нужна, но в гораздо меньших пропорциях. Двух-трех часов мне вполне хватает.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7744

      Fusballer 24 минуты назад

      А когда Семак уходит из раздевалки Зенита, то там такое начинает происходить...)))

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