Семак: «Ходим с тренерами «Зенита» в баню. Когда я ухожу, становится весело»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, как проводит свободное время.

— В вашем тренерском штабе принято отмечать дни рождения всем коллективом?

— Да. Не все, но, когда есть время, мы собираемся тренерским и административным штабом, чтобы сходить в баню или в ресторан. Когда я ухожу, становится весело. Когда я там — веселье сдержанное. Так что ухожу по ситуации, чтобы начиналось веселье.

— Идеальный выходной для вас — это двадцать четыре часа тишины?

— Нет, потому что я очень люблю детей. Конечно, тишина нужна, но в гораздо меньших пропорциях. Двух-трех часов мне вполне хватает.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

16 октября петербуржцы сыграют в Туле с «Арсеналом».

Начало матча – в 14:00 мск.

Семак: «Не думаю, что игрокам «Зенита» нужна индивидуальная криокамера, как у Роналду»