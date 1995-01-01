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    Семак: «Не думаю, что игрокам «Зенита» нужна индивидуальная криокамера, как у Роналду»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об особенностях в восстановлении футболистов после матчей.

    — Недавно Криштиану Роналду заказал себе персональную криокамеру за 60 тысяч евро? Вы бы позволили кому-то из игроков «Зенита» сделать нечто подобное?

    — Пожалуйста! Но не думаю, что кому-то в «Зените» в принципе может понадобиться индивидуальная криокамера.

    У нас и на стадионе, и на базе — отличные возможности для восстановления. Есть и криокамеры, есть бочки со льдом… А персональная — это просто аналог. Более продвинутый, но менее удобный вариант при транспортировке.

    — А вы сами пробовали погружаться в криокамеру, где температура «минус 200»?

    — Конечно! Я всe пробовал. Как я могу что-то не испытав на себе, отправить на это футболиста? На мой взгляд, это важно.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • 16 октября петербуржцы сыграют в Туле с «Арсеналом».
    • Начало матча – в 14:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:54
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3394

      neveldomha 2 часа назад

      Свины идите к РУЮ. Вам тут делать нечего.

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      Рейтинг: +2312

      R_a_i_n 2 часа назад

      Зюбе заказали криоруку и криоазмуна. Восстановление идёт полным ходом

      0
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      Рейтинг: +25558

      пьяныйхоровод > R_a_i_n 1 час назад

      Зюба за сборную не играл . Ну если только в твоих мечтах .

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      Рейтинг: +977

      Блямба 2 часа назад

      КРИокамера должна быть только одна.

      2
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      Рейтинг: +7744

      Fusballer > Блямба 23 минуты назад

      КРИРОкамера!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4679

      Павелий 2 часа назад

      Т.е. ты сначала сам несёшь ересь от команды Миллера, а потом и игроков заставляешь?

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