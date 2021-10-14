Семак: «Не думаю, что игрокам «Зенита» нужна индивидуальная криокамера, как у Роналду»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об особенностях в восстановлении футболистов после матчей.

— Недавно Криштиану Роналду заказал себе персональную криокамеру за 60 тысяч евро? Вы бы позволили кому-то из игроков «Зенита» сделать нечто подобное?

— Пожалуйста! Но не думаю, что кому-то в «Зените» в принципе может понадобиться индивидуальная криокамера.

У нас и на стадионе, и на базе — отличные возможности для восстановления. Есть и криокамеры, есть бочки со льдом… А персональная — это просто аналог. Более продвинутый, но менее удобный вариант при транспортировке.

— А вы сами пробовали погружаться в криокамеру, где температура «минус 200»?

— Конечно! Я всe пробовал. Как я могу что-то не испытав на себе, отправить на это футболиста? На мой взгляд, это важно.