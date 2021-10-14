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  • Семак: «Не думаю, что игрокам «Зенита» нужна индивидуальная криокамера, как у Роналду»

Семак: «Не думаю, что игрокам «Зенита» нужна индивидуальная криокамера, как у Роналду»

14 октября 2021, 13:54
11

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об особенностях в восстановлении футболистов после матчей.

— Недавно Криштиану Роналду заказал себе персональную криокамеру за 60 тысяч евро? Вы бы позволили кому-то из игроков «Зенита» сделать нечто подобное?

— Пожалуйста! Но не думаю, что кому-то в «Зените» в принципе может понадобиться индивидуальная криокамера.

У нас и на стадионе, и на базе — отличные возможности для восстановления. Есть и криокамеры, есть бочки со льдом… А персональная — это просто аналог. Более продвинутый, но менее удобный вариант при транспортировке.

— А вы сами пробовали погружаться в криокамеру, где температура «минус 200»?

— Конечно! Я всe пробовал. Как я могу что-то не испытав на себе, отправить на это футболиста? На мой взгляд, это важно.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • 16 октября петербуржцы сыграют в Туле с «Арсеналом».
  • Начало матча – в 14:00 мск.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану Семак Сергей
Комментарии (11)
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Павелий
1634209174
Т.е. ты сначала сам несёшь ересь от команды Миллера, а потом и игроков заставляешь?
Ответить
Блямба
1634209234
КРИокамера должна быть только одна.
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R_a_i_n
1634209874
Зюбе заказали криоруку и криоазмуна. Восстановление идёт полным ходом
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neveldomha
1634210821
Свины идите к РУЮ. Вам тут делать нечего.
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ArReal
1634223638
Им она разве что для хранения бабок нужна.
Ответить
d с
1634224001
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ySS
1634228848
Правильно, в камеру их, в общую!)
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general.lizyukov
1634229552
Порция п.дюлей им нужна, регулярно
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Сергей Свояк
1634231549
Конечно, зачем бомжам ещё и дополнительные криокамеры? Они вон и так аж чемпионы РПЛ... Зачем им больше?
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mutabor0992
1634234956
Походу там и криокамеры не помогут....
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