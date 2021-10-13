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    Умяров выбыл на месяц из-за травмы голени. Он не сыграет с «Динамо», «Лестером» и «Зенитом»

    «Спартак» рассказал о сроках восстановления полузащитника Наиля Умярова, у которого был диагностирован разрыв капсулы голеностопа.

    «Наиль получил травму во вчерашнем матче молодежной сборной России против Литвы.

    У нашего игрока диагностировано повреждение латеральной группы капсульно-связочного аппарата голени.

    На восстановление уйдет до четырех недель. Желаем Наилю здоровья!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

    • Умярова заменили на 64-й минуте. Он сильно хромал и смог дойти до скамейки только с помощью врачей.
    • Он точно пропустит матчи с «Динамо», «Лестером» и «Зенитом».
    • 21-летний хавбек провел 12 матчей за «Спартак» в этом сезоне.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 19:01
    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +25547

      пьяныйхоровод 3 минуты назад

      В полку секты "гаспромфсёкупил" имбецилов всё пребывает и пребывает ....

      0
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      Рейтинг: +6215

      Томик 22 минуты назад

      Вот же ж... А кто-то "форму набирает"...

      0
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      Рейтинг: +495

      БОМЖАРНИК 55 минут назад

      Во всем виноват зенит.

      1
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      Рейтинг: +25547

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Во как Газпром всё ловко подстроил .

      0
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      Рейтинг: +7734

      "supermax" > пьяныйхоровод 24 минуты назад

      шаришь))

      0
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      Рейтинг: +29908

      oyabun 1 час назад

      Редакция сайта меня просто умиляет. В одной заметке говорят о травме игрока, и только в другой уже говорят на какой срок. Спасибо! Наиля жаль, парень отличную форму наборал. Скорейшего выздоровления!

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      Рейтинг: +2617

      tarasofka > oyabun 1 час назад

      причём здесь редакция, если они тупо перепечатывают новости из других источников? и откуда им знать про сроки, если такой инфы изначально не было? такой ты тарасовец, аж пипец!

      2
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      Рейтинг: +29908

      oyabun > tarasofka 1 час назад

      Время между заметками посмотри. 1 час всего. Можно было дождаться более полной информации и потом уже постить. Как поступают нормальные средства информации.

      2
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      Рейтинг: +2617

      tarasofka > oyabun 1 час назад

      а если бы спартак стал тянуть 3 дня, прежде чем публиковать официальное заявление на своём сайте? а если бы на диагностику ушла неделя или месяц, как это бывало с другими футболистами? предлагаешь редакции вообще молчать и не сообщать, что у вашего игрока травма? ну такое себе.

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