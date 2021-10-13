Умяров выбыл на месяц из-за травмы голени. Он не сыграет с «Динамо», «Лестером» и «Зенитом»

«Спартак» рассказал о сроках восстановления полузащитника Наиля Умярова, у которого был диагностирован разрыв капсулы голеностопа.
«Наиль получил травму во вчерашнем матче молодежной сборной России против Литвы.
У нашего игрока диагностировано повреждение латеральной группы капсульно-связочного аппарата голени.
На восстановление уйдет до четырех недель. Желаем Наилю здоровья!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
- Умярова заменили на 64-й минуте. Он сильно хромал и смог дойти до скамейки только с помощью врачей.
- Он точно пропустит матчи с «Динамо», «Лестером» и «Зенитом».
- 21-летний хавбек провел 12 матчей за «Спартак» в этом сезоне.
Источник: официальный сайт «Спартака»