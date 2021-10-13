Умяров выбыл на месяц из-за травмы голени. Он не сыграет с «Динамо», «Лестером» и «Зенитом»

«Спартак» рассказал о сроках восстановления полузащитника Наиля Умярова, у которого был диагностирован разрыв капсулы голеностопа.

«Наиль получил травму во вчерашнем матче молодежной сборной России против Литвы.

У нашего игрока диагностировано повреждение латеральной группы капсульно-связочного аппарата голени.

На восстановление уйдет до четырех недель. Желаем Наилю здоровья!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.