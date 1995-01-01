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    Венгер: «На ЧМ-2022 определение офсайда, скорее всего, будет автоматизировано»

    Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил о готовящемся совершенствовании VAR. Оно состоит в том, что определять положение «вне игры» будет уже не человек.

    «Мы должны быстрее принимать решение – в том, что касается офсайда. На ЧМ-2022 решения будут очень быстрыми. Это будет меньше останавливать игру.

    Скорее всего, на ЧМ-2022 определение офсайда будет автоматизировано. Это будет достижением в судействе», – сказал француз.

    • Турнир в Катаре пройдет в ноябре-декабре 2022 года.
    • Сейчас офсайд определяют судьи на VAR.
    • Предыдущий ЧМ-2018 был 1-м, когда работал VAR.

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    Источник: Goal

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