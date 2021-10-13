Венгер: «На ЧМ-2022 определение офсайда, скорее всего, будет автоматизировано»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил о готовящемся совершенствовании VAR. Оно состоит в том, что определять положение «вне игры» будет уже не человек.

«Мы должны быстрее принимать решение – в том, что касается офсайда. На ЧМ-2022 решения будут очень быстрыми. Это будет меньше останавливать игру.

Скорее всего, на ЧМ-2022 определение офсайда будет автоматизировано. Это будет достижением в судействе», – сказал француз.