Венгер: «На ЧМ-2022 определение офсайда, скорее всего, будет автоматизировано»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил о готовящемся совершенствовании VAR. Оно состоит в том, что определять положение «вне игры» будет уже не человек.
«Мы должны быстрее принимать решение – в том, что касается офсайда. На ЧМ-2022 решения будут очень быстрыми. Это будет меньше останавливать игру.
Скорее всего, на ЧМ-2022 определение офсайда будет автоматизировано. Это будет достижением в судействе», – сказал француз.
- Турнир в Катаре пройдет в ноябре-декабре 2022 года.
- Сейчас офсайд определяют судьи на VAR.
- Предыдущий ЧМ-2018 был 1-м, когда работал VAR.
Источник: Goal