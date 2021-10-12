В «Спартаке» прокомментировали травму Умярова

«Спартак» прокомментировал травму полузащитника Наиля Умярова в отборочном матче молодежного Евро-2023 с Литвой (3:0).

«Наиль Умяров получил повреждение в молодежной сборной России. После углубленного обследования будут понятен характер травмы и сроки восстановления», – сообщил глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.