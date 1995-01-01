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    В «Спартаке» прокомментировали травму Умярова

    «Спартак» прокомментировал травму полузащитника Наиля Умярова в отборочном матче молодежного Евро-2023 с Литвой (3:0).

    «Наиль Умяров получил повреждение в молодежной сборной России. После углубленного обследования будут понятен характер травмы и сроки восстановления», – сообщил глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

    • Умярова заменили на 64-й минуте. Он сильно хромал и смог дойти до скамейки только с помощью врачей.
    • Умяров провел 12 матчей за «Спартак» в этом сезоне.
    • 16 октября «Спартак» примет «Динамо» в рамках 11-го тура РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +25581

      Боцман59rus 4 минуты назад

      накуй эта молодежка нужна, основному игроку Спартака? ...алё п,л,я,ть управленцы - алени тарасовские

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