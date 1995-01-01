Умяров получил травму в матче с Литвой. Он покинул поле с помощью врачей

Сборная России обыграла в гостях Литву (3:0) в отборочном матче молодежного Евро-2023.

На 64-й минуте из-за травмы поле покинул полузащитник «Спартака» Наиль Умяров. Футболист сильно хромал и смог дойти до скамейки только с помощью врачей.

Вместо него на поле вышел форвард «Нижнего Новгорода» Тимур Сулейманов.