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    Умяров получил травму в матче с Литвой. Он покинул поле с помощью врачей

    Сборная России обыграла в гостях Литву (3:0) в отборочном матче молодежного Евро-2023.

    На 64-й минуте из-за травмы поле покинул полузащитник «Спартака» Наиль Умяров. Футболист сильно хромал и смог дойти до скамейки только с помощью врачей.

    Вместо него на поле вышел форвард «Нижнего Новгорода» Тимур Сулейманов.

    • Умяров провел 12 матчей за «Спартак» в этом сезоне.
    • 16 октября «Спартак» примет «Динамо» в рамках 11-го тура РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:43
    Комментарии2
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      Рейтинг: +28785

      VVM1964 1 минуту назад

      Это просто ЖОПА какая - то - скоро Спартак-2 будет выходить вместо основы !!!

      0
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      Рейтинг: +1292

      PNZ1985 6 минут назад

      все 3.14 спартачелле

      0
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