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    Сутормин – о фарм-клубах «Зенита»: «Дзюба спросил перед матчем с «Оренбургом»: «Неужели вам что-то говорили?»

    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, как относится к разговорам о том, что «Сочи» и «Оренбург» – фарм-клубы «Зенита».

    — Как относитесь к разговорам, что «Сочи» — фарм «Зенита»?

    — Смешно читать такое. Про «Оренбург» писали точно так же. У меня есть классный пример из жизни, который напрочь уничтожает все слухи. Это была моя первая игра за «Оренбург»: дома принимали «Зенит».

    После первого тайма проигрывали 0:2, но в начале второго удалось отыграть один мяч. На улице стояла дикая жара. У нас в команде играл Дима Андреев — на тот момент ему было около 37 — он весь матч персонально играл с Дзюбой…. Надо было видеть Диму после матча…

    — Что было?

    — Он отдал абсолютно все силы. Поймите, дикая жара, возраст… Дима был без сил, а весь следующий день массажисты колдовали вокруг него. Ему было непросто, но он отдался игре полностью… После того, что я видел в раздевалке…

    Когда люди говорят, что кто-то специально не бежит, — это бред. Я в тот день и сам отдал все силы. Мы проиграли с минимальным счeтом: пришли в раздевалку, все были очень расстроены. После всего этого читать высказывания про фармы просто смешно.

    На пятый день моего пребывания в «Зените» — как раз перед матчем с «Оренбургом» — ко мне подошeл Дзюба со словами: «Неужели вам что-то говорили перед матчем с нами?». Я ответил: «Конечно, нет. Всегда бились, да ты и сам прекрасно помнишь, что вам было непросто с нами».

    Сутормин: «Нельзя говорить, что Дзюба подставил сборную. В сентябре все молчали»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:52
    Комментарии5
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      Рейтинг: +287

      АРИЕЦ2008 30 секунд назад

      не убедил..

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      Рейтинг: +10634

      NewLife 24 минуты назад

      Можешь балаболить сколько угодно, но статистика вещь упрямая, и кроме твоих наивных детских представлений о фарме и фаворитизме у отвественных взрослых дядек есть много инструментов.

      0
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      Рейтинг: +3360

      neveldomha 29 минут назад

      Нет смысла, что-то доказывать свинявым. На все один ответ - вииииииииииииииииииииииииииииииииииии!!!!!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +9238

      ivany4 46 минут назад

      Сутормин на правах капитана решил выдать всю информацию?))
      Тактика Валеры с капитанством, положительно сказывается на раскрепощения игроков.

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      Рейтинг: +25604

      silver29 1 час назад

      Сутормин что, штатный балабол ? А то он не догадывается, что это все карманы одного пальто под названием газпром.

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