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  • Сутормин – о фарм-клубах «Зенита»: «Дзюба спросил перед матчем с «Оренбургом»: «Неужели вам что-то говорили?»

Сутормин – о фарм-клубах «Зенита»: «Дзюба спросил перед матчем с «Оренбургом»: «Неужели вам что-то говорили?»

12 октября 2021, 12:52
26

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, как относится к разговорам о том, что «Сочи» и «Оренбург» – фарм-клубы «Зенита».

— Как относитесь к разговорам, что «Сочи» — фарм «Зенита»?

— Смешно читать такое. Про «Оренбург» писали точно так же. У меня есть классный пример из жизни, который напрочь уничтожает все слухи. Это была моя первая игра за «Оренбург»: дома принимали «Зенит».

После первого тайма проигрывали 0:2, но в начале второго удалось отыграть один мяч. На улице стояла дикая жара. У нас в команде играл Дима Андреев — на тот момент ему было около 37 — он весь матч персонально играл с Дзюбой…. Надо было видеть Диму после матча…

— Что было?

— Он отдал абсолютно все силы. Поймите, дикая жара, возраст… Дима был без сил, а весь следующий день массажисты колдовали вокруг него. Ему было непросто, но он отдался игре полностью… После того, что я видел в раздевалке…

Когда люди говорят, что кто-то специально не бежит, — это бред. Я в тот день и сам отдал все силы. Мы проиграли с минимальным счeтом: пришли в раздевалку, все были очень расстроены. После всего этого читать высказывания про фармы просто смешно.

На пятый день моего пребывания в «Зените» — как раз перед матчем с «Оренбургом» — ко мне подошeл Дзюба со словами: «Неужели вам что-то говорили перед матчем с нами?». Я ответил: «Конечно, нет. Всегда бились, да ты и сам прекрасно помнишь, что вам было непросто с нами».

Сутормин: «Нельзя говорить, что Дзюба подставил сборную. В сентябре все молчали»

Сутормин – о капитанстве в сборной: «Эмоции сложно описать словами»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург Сочи Дзюба Артем Сутормин Алексей
Комментарии (26)
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neveldomha
1634034965
Нет смысла, что-то доказывать свинявым. На все один ответ - вииииииииииииииииииииииииииииииииииии!!!!!!!!!!!!!!!
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NewLife
1634035244
Можешь балаболить сколько угодно, но статистика вещь упрямая, и кроме твоих наивных детских представлений о фарме и фаворитизме у отвественных взрослых дядек есть много инструментов.
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АРИЕЦ2008
1634036688
не убедил..
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"supermax"
1634037030
"У меня есть классный пример из жизни, который напрочь уничтожает все слухи" ну вот и слухам всем пи*дец...уничтожил все....теперь и неинтересно
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R_a_i_n
1634037932
Слухи напрочь все уничтожены))) Спс, по ржал)))
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ALEX ML
1634039426
Не надо всех мерять по своему уровню возможно недоразвитого развития
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ArReal
1634048729
Читать такой бред даже не грустно, а смешно...Тут недавно Калиниченко пи..ду в лапти обувал, про то, что он 2 договорняка в жизни отыграл, второй не помнит, но помнит, что играл...Ладно Калина хохол - они все с гнильцой..И этот туда же...молча лии бы уже лучше и не позорились..и это ещё капитан сборной лапшички нам подкидывает на уши...
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portero
1634050045
Так понимаю большинство комментаторов, как минимум лично указания давали....
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Вомбат
1634053777
Конечно фарм. Потому Газпром и делает все, чтобы Оренбург не попал в РПЛ. В прошлом году Оренбург выиграл ФНЛ, но Газпром не пустил. Фарм должен играть в других лигах, иначе основному клубу придется с ним делиться очками. Вот недавно Зениту пршлось подарить другому своему фарму 3 очка, хотя вся борьба за золото еще впереди, и эти 3 очка весной могут стоить Зениту чемпионства. Но что не сделаешь ради любимого фарма! Правда в прошлом году, когда Зенит уже в ранге чемпиона играл с этим самым фармом, тогда боровшимся за бронзу, Зенит ему очков не подарил. Но это было исключение, которое только подтверждает правило. Какое правило? Как какое? Общее правило нашего футбола: Газпром все купил. Потому и Оренбург до сих пор пылит в ФНЛ. И будет там пылить. Потому что он фарм.
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Ивантеевец
1634062083
А что он должен сказать: "Конечно есть, и если с одним не получается, как не срослось протащить Оренбург в прошлом сезоне в обход лицензирования, так мы ему быстро замену найдем в лице Нижнего Новгорода с зенитовским воспитанников в тренерах и спонсором в виде дочки Газпрома". Самим-то не смешно?
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