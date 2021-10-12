Сутормин – о фарм-клубах «Зенита»: «Дзюба спросил перед матчем с «Оренбургом»: «Неужели вам что-то говорили?»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, как относится к разговорам о том, что «Сочи» и «Оренбург» – фарм-клубы «Зенита».

— Как относитесь к разговорам, что «Сочи» — фарм «Зенита»?

— Смешно читать такое. Про «Оренбург» писали точно так же. У меня есть классный пример из жизни, который напрочь уничтожает все слухи. Это была моя первая игра за «Оренбург»: дома принимали «Зенит».

После первого тайма проигрывали 0:2, но в начале второго удалось отыграть один мяч. На улице стояла дикая жара. У нас в команде играл Дима Андреев — на тот момент ему было около 37 — он весь матч персонально играл с Дзюбой…. Надо было видеть Диму после матча…

— Что было?

— Он отдал абсолютно все силы. Поймите, дикая жара, возраст… Дима был без сил, а весь следующий день массажисты колдовали вокруг него. Ему было непросто, но он отдался игре полностью… После того, что я видел в раздевалке…

Когда люди говорят, что кто-то специально не бежит, — это бред. Я в тот день и сам отдал все силы. Мы проиграли с минимальным счeтом: пришли в раздевалку, все были очень расстроены. После всего этого читать высказывания про фармы просто смешно.

На пятый день моего пребывания в «Зените» — как раз перед матчем с «Оренбургом» — ко мне подошeл Дзюба со словами: «Неужели вам что-то говорили перед матчем с нами?». Я ответил: «Конечно, нет. Всегда бились, да ты и сам прекрасно помнишь, что вам было непросто с нами».

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