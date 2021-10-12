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  • Сутормин: «Нельзя говорить, что Дзюба подставил сборную. В сентябре все молчали»

Сутормин: «Нельзя говорить, что Дзюба подставил сборную. В сентябре все молчали»

12 октября 2021, 11:37
25

Капитан сборной России Алексей Сутормин не согласен с критикой в адрес нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который отказался от вызова в национальную команду на матчи отбора ЧМ-2022.

«Допускаю, что у Артeма были объективные причины. Раз он решил поступить именно так, значит, по его мнению, всe сделал правильно. Надо принять выбор Дзюбы и двигаться дальше.

Нельзя говорить, что Дзюба подставил сборную. Наверное, сейчас все так говорят, потому что Артeм набрал хорошую форму, начал забивать. Но когда его не было на сентябрьских матчах, то все молчали.

Дзюба, учитывая его опыт и возраст, сам может оценивать своe состояние», – сказал Сутормин.

  • Форвард «Зенита» не играл за сборную с Евро-2020.
  • Дзюба отказался от приглашения на октябрьские матчи, сославшись на неоптимальную физическую форму.
  • После этого он забил 2 гола в 3 матчах.

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Источник: «Чемпионат»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Зенит Дзюба Артем Сутормин Алексей
Комментарии (25)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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NewLife
1634028210
Не подставил, а помог.
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oyabun
1634030054
Сборная справляется и без него.
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Блямба
1634030427
кормушку со словом "дзюба" открыли... Отталкивая друг-дружку все бросились к благодарному корыту..( Бедный Сутор..Отыграл два матча без косяков,даже вызывал аплодисменты..) Надож было заступиться за капитана.?.( младокапитанство вообще изъяло из выражения его лица и игры затравленность и неуверенность,присущие ранее..
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Боцман59rus
1634030738
_ это вообще кто говорит и о ком?
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Лфшт
1634031808
Зачем вообще говорить об этом дрочере ? В утиль его и пусть там в своей бомжекоманде дальше рукоблудит
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DOCTOR PENALTY
1634035441
Я уверен: с деревом мы бы проиграли. Пора забыть о нём.
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Fusballer
1634036209
Подставил - не подставил, но сборная и без него выигрывает. Более того, с ним в последних матчах чаще проигрывала.
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maygli
1634037198
Ну, а что ещё может говорить Сутормин, ведь ему ещё играть вместе с Дзюбой. Вообще это больше журналюги раздувают. По другим отказавшимся нет такого резонанса.
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Plyash
1634037295
Дзюба никого не подводил,он просто сделал свой выбор.Выбор в сторону,где не надо гордится и трепетать от чувства осознания,что ты защищаешь спортивную честь своей Родины. Ведь он отказался выступать в полной уверенности,что команда выступит провально и тогда Карпина смешают с грязью,вернут Дзюблу в команду и рекорды от него никуда не денутся. А получилось э-воно-как,и в сборной ему теперь уже играть заказано навсегда.А на честь своего Отечества ему глубоко наплевать,как когда-то ему было наплевать на Спартак,который его вырастил.Тварь и подонок этот человек,мразь и выкидыш Газпромовский.
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JTherry
1634040144
где-то по поводу отсутствия рукаку в сборной тихо всхлипывает Cleaner-дзюболюб...) поезд ушел от здюпы безвозвратно, близок локоток - да не укусишь... сначала предал Спартак, убежав в зенит, потом по-тихому и там гадил, называя Манчини не тренером, теперь предал сборную страны, отказавшись от игр за нее... будет прекрасно, если сборная выйдет на ЧМ-22 в Катаре, а здюпа будет смотреть его по ТВ...
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