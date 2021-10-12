Сутормин: «Нельзя говорить, что Дзюба подставил сборную. В сентябре все молчали»

Капитан сборной России Алексей Сутормин не согласен с критикой в адрес нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который отказался от вызова в национальную команду на матчи отбора ЧМ-2022.

«Допускаю, что у Артeма были объективные причины. Раз он решил поступить именно так, значит, по его мнению, всe сделал правильно. Надо принять выбор Дзюбы и двигаться дальше.

Нельзя говорить, что Дзюба подставил сборную. Наверное, сейчас все так говорят, потому что Артeм набрал хорошую форму, начал забивать. Но когда его не было на сентябрьских матчах, то все молчали.

Дзюба, учитывая его опыт и возраст, сам может оценивать своe состояние», – сказал Сутормин.

Форвард «Зенита» не играл за сборную с Евро-2020.

Дзюба отказался от приглашения на октябрьские матчи, сославшись на неоптимальную физическую форму.

После этого он забил 2 гола в 3 матчах.

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