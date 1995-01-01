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    Сутормин: «Нельзя говорить, что Дзюба подставил сборную. В сентябре все молчали»

    Капитан сборной России Алексей Сутормин не согласен с критикой в адрес нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который отказался от вызова в национальную команду на матчи отбора ЧМ-2022.

    «Допускаю, что у Артeма были объективные причины. Раз он решил поступить именно так, значит, по его мнению, всe сделал правильно. Надо принять выбор Дзюбы и двигаться дальше.

    Нельзя говорить, что Дзюба подставил сборную. Наверное, сейчас все так говорят, потому что Артeм набрал хорошую форму, начал забивать. Но когда его не было на сентябрьских матчах, то все молчали.

    Дзюба, учитывая его опыт и возраст, сам может оценивать своe состояние», – сказал Сутормин.

    • Форвард «Зенита» не играл за сборную с Евро-2020.
    • Дзюба отказался от приглашения на октябрьские матчи, сославшись на неоптимальную физическую форму.
    • После этого он забил 2 гола в 3 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:37
    Комментарии14
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      Рейтинг: +7682

      Fusballer 7 минут назад

      Подставил - не подставил, но сборная и без него выигрывает. Более того, с ним в последних матчах чаще проигрывала.

      0
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      Рейтинг: +21456

      DOCTOR PENALTY 19 минут назад

      Я уверен: с деревом мы бы проиграли. Пора забыть о нём.

      3
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      Рейтинг: +2867

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Зюба кончился как футболист, когда все узнали, что он рукоблуб. Сейчас он что ни делай, так рукоблудом и останется, а не футболистом.

      1
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      Рейтинг: +2004

      Klaido 1 час назад

      бомж бомжа отмажет (отголубит) как всегда

      2
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      Рейтинг: +667

      Лфшт 1 час назад

      Зачем вообще говорить об этом дрочере ? В утиль его и пусть там в своей бомжекоманде дальше рукоблудит

      3
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      Рейтинг: +25576

      Боцман59rus 1 час назад

      _ это вообще кто говорит и о ком?

      4
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      Рейтинг: +929

      Блямба 1 час назад

      кормушку со словом "дзюба" открыли...
      Отталкивая друг-дружку все бросились к благодарному корыту..(


      Бедный Сутор..Отыграл два матча без косяков,даже вызывал аплодисменты..)
      Надож было заступиться за капитана.?.(
      младокапитанство вообще изъяло из выражения его лица и игры затравленность и неуверенность,присущие ранее..

      1
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      Рейтинг: +4422

      TOMSON 1 час назад

      Так никто и не говорит про подставил. Он, являясь ее капитаном, эту самую сборную предал в самый сложный момент.

      3
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      Рейтинг: +29870

      oyabun 1 час назад

      Сборная справляется и без него.

      4
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      Рейтинг: +25604

      silver29 1 час назад

      Да мы как то не очень огорчились его отсутствию, надеюсь это станет нормой, и он останется только в умах питерских дрочеров.

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