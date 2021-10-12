Сутормин – о капитанстве в сборной: «Эмоции сложно описать словами»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился эмоциями от игры за сборную России с капитанской повязкой.
— Как и когда узнали, что будете капитаном сборной?
— Мне сообщили, что буду капитаном, на установке, всего за пару часов до матча. Поймите, для меня это огромная честь и ответственность. Благодарен тренерскому штабу, что дали такую возможность.
Эмоции от того, что выводишь сборную на поле, сложно описать словами. Это самые приятные чувства!
- Сутормин – пятый капитан сборной при главном тренере Валерии Карпине.
- Он провел 2 матча за национальную команду.
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Источник: «Чемпионат»