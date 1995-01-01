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    Сутормин – о капитанстве в сборной: «Эмоции сложно описать словами»

    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился эмоциями от игры за сборную России с капитанской повязкой.

    — Как и когда узнали, что будете капитаном сборной?

    — Мне сообщили, что буду капитаном, на установке, всего за пару часов до матча. Поймите, для меня это огромная честь и ответственность. Благодарен тренерскому штабу, что дали такую возможность.

    Эмоции от того, что выводишь сборную на поле, сложно описать словами. Это самые приятные чувства!

    • Сутормин – пятый капитан сборной при главном тренере Валерии Карпине.
    • Он провел 2 матча за национальную команду.

    Сутормин: «Нельзя говорить, что Дзюба подставил сборную. В сентябре все молчали»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1136

      моэм 1 час назад

      В первом тайме , где и был сделан результат , был просто великолепен , дриблинг , точный выбор позиции , чтение игры , всё на высшем уровне ... думаю на это однозначно повлияло капитанская повязка , потому что ТАКОГО Сутормина я не видел ни разу....жаль во втором "подсел" физически , по большей части , потому что били его словенцы нещадно.

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      Рейтинг: +29870

      oyabun 1 час назад

      Сам Сутормин отметился тем что постоянно фолил и чуть не удалился.

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      Рейтинг: +2552

      tarasofka > oyabun 1 час назад

      это да. но в клубе он внезапно заиграл так, что вопросов вообще никаких нет.

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