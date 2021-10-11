«Два спасения и 9-е место с «Уфой». Евсеев пошутил над достижениями Гисдоля в Германии

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев пошутил над новым тренером «Локомотива» Маркусом Гисдолем.

Евсеев прокомментировал в инстаграме заголовок о достижениях 52-летнего немца в Германии: «Высшее место – восьмое и три спасения».

«Два спасения и девятое место с «Уфой», – рассказал о своих достижениях в башкирском клубе Евсеев.

Последним местом работы Гисдоля был «Кельн», который он тренировал 2 года и покинул весной.

Трофеев в карьере Гисдоля нет.

«Локомотив» идет в РПЛ 4-м.

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