«Два спасения и 9-е место с «Уфой». Евсеев пошутил над достижениями Гисдоля в Германии

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев пошутил над новым тренером «Локомотива» Маркусом Гисдолем.
Евсеев прокомментировал в инстаграме заголовок о достижениях 52-летнего немца в Германии: «Высшее место – восьмое и три спасения».
«Два спасения и девятое место с «Уфой», – рассказал о своих достижениях в башкирском клубе Евсеев.
- Последним местом работы Гисдоля был «Кельн», который он тренировал 2 года и покинул весной.
- Трофеев в карьере Гисдоля нет.
- «Локомотив» идет в РПЛ 4-м.
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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм Вадима Евсеева