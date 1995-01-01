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    Булыкин – о Гиздоле: «Эта тряпка будет работать в «Локомотиве» благодаря Рангнику»

    Бывший член совета директоров «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился информацией о новом тренере команды Маркусе Гиздоле. Россиянин назвал немца тряпкой.

    «Сразу позвонил друзьям в Германию, чтобы узнать про Гиздоля больше. Они сказали, что больше двух лет он нигде не задерживался, не любил иностранцев, и поэтому все удивились, что он приехал именно в Россию. Но для меня в этом нет никаких неожиданностей, потому что здесь есть Ральф Рангник. Поэтому эта тряпка будет работать ближайшее время в «Локомотиве», – сказал Булыкин.

    • Последним местом работы Гиздоля был «Кельн», который он тренировал 2 года и покинул весной.
    • Трофеев в карьере Гиздоля нет.
    • «Локомотив» идет в РПЛ 4-м.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:39
    Комментарии6
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      Рейтинг: +115

      Форвард 79 7 минут назад

      Тряпка не тряпка, а свою неустойку возьмет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1282

      Manilov 39 минут назад

      Ох, Дима, Дима..., вот уж кому о тряпках говорить, так не тебе... "Варежки сними!" © (Семин)

      4
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      Рейтинг: +5257

      sochi-2013 > Manilov 16 минут назад

      Где криминал про варежки? Тогда Семин был не прав. У всех людей свои физиологические особенности, и если Булыкину комфортней было в перчатках, то и играл бы в них. Минут через 5 он бы их снял.

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      Рейтинг: +10960

      житель СПб 41 минуту назад

      Не самая приятная информация. Но - посмотрим.

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      Рейтинг: +25552

      Боцман59rus 41 минуту назад

      _ эээ Булыкин??? ...это кто, аах да, пист@тый чемпион))), извините,чемпион по пист&жу
      _ представляете, оказывается Булыкин тоже, как выяснилось, не любит иностранцев и вообще нигде не работал>)))

      2
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      Рейтинг: +213

      чаппай 56 минут назад

      Ну, если булыкин негодуэ, значит норм тренер

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