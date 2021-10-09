Кузяев – об исходе матча Россия – Словакия: «Где-то нам повезло, но победа есть победа»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев ответил на вопросы журналистов после минимальной победы над Словакией в отборе ЧМ-2022.

– Была вероятность, что я не сыграю. После столкновения [со Смоловым] чувствовал себя не очень, но провели тесты, обследования, и серьезных противопоказаний не было.

– Насколько мешала маска?

– Не сказал бы, что мешала, но без нее было бы намного комфортнее. Обстоятельства вынуждают. Либо так, либо никак.

– Во время матча были опасения или забыл про травму?

– Во время игры не думал, как бы не получить травму. Даже не думал о том, идти ли в стычки или нет. Был полностью сосредоточен на игре.

– Что скажешь о капитанской повязке?

– Для меня это большая честь и большая ответственность быть капитаном сборной на эту игру. Мне очень приятно, приятно вдвойне, потому что команда одержала победу.

Все ребята выложились. Спасибо болельщикам за поддержку. Главное – три очка есть. Идем дальше.

– Согласись, что победа сегодня получилась очень тяжелой.

– Да. Победа досталась очень непросто. У словаков была парочка стопроцентных моментов.

Где-то нам повезло, конечно. Но победа есть победа. Сейчас нас ждет тяжелейший выезд в Словению. Будем готовиться.