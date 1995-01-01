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    Кузяев – об исходе матча Россия – Словакия: «Где-то нам повезло, но победа есть победа»

    Полузащитник сборной России Далер Кузяев ответил на вопросы журналистов после минимальной победы над Словакией в отборе ЧМ-2022.

    – Была вероятность, что я не сыграю. После столкновения [со Смоловым] чувствовал себя не очень, но провели тесты, обследования, и серьезных противопоказаний не было.

    – Насколько мешала маска?

    – Не сказал бы, что мешала, но без нее было бы намного комфортнее. Обстоятельства вынуждают. Либо так, либо никак.

    – Во время матча были опасения или забыл про травму?

    – Во время игры не думал, как бы не получить травму. Даже не думал о том, идти ли в стычки или нет. Был полностью сосредоточен на игре.

    – Что скажешь о капитанской повязке?

    – Для меня это большая честь и большая ответственность быть капитаном сборной на эту игру. Мне очень приятно, приятно вдвойне, потому что команда одержала победу.

    Все ребята выложились. Спасибо болельщикам за поддержку. Главное – три очка есть. Идем дальше.

    – Согласись, что победа сегодня получилась очень тяжелой.

    – Да. Победа досталась очень непросто. У словаков была парочка стопроцентных моментов.

    Где-то нам повезло, конечно. Но победа есть победа. Сейчас нас ждет тяжелейший выезд в Словению. Будем готовиться.

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    Источник: Ютуб-канал сборной России

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