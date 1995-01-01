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    Галактионов – о победе над С. Ирландией: «Ответственность за результат психологически сдерживала ребят»

    Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов подвел итоги матча третьего тура отбора Евро-2023 против Северной Ирландии (1:0).

    – Выполнять всe, о чeм мы говорили перед матчем, удавалось временами. Мы нацеливали нашу команду на агрессивное давление и активные действия на чужой половине поля.

    Но, в то же время, когда мяч был у нас, необходимо было стараться быстро принимать решения, быстрее двигать мяч и искать свободные пространства между линиями в зонах соперника.

    У нас были достаточно неплохие подготовительные фазы в игре, но в завершении нам не хватало остроты.

    – Во второй тайме Северная Ирландия сыграла агрессивнее и лучше, чем в первом. Согласны?

    – После перерыва сборная Северной Ирландии перехватила инициативу, стала играть более вертикально, навязывать борьбу.

    В подсознании у ребят степень ответственности за результат немножко их психологически сдерживала, хотя мы в перерыве акцентировали внимание на том, что нельзя садиться глубоко, необходимо продолжать встречать высоко. Но глобально и стратегически мы сохранили структуру игры.

    – Замены смогли усилить нашу игру?

    – К сожалению, Максим Мухин несколько дней не работал в общей группе, поэтому сегодня его игровое время «дозировали», он вышел по ходу встречи и отыграл второй тайм.

    Он вышел и эта замена фундаментально укрепила нашу среднюю линию с точки зрения надeжности в обороне. Он сделал очень много перехватов, отборов.

    Поэтому можно сказать о том, что с точки зрения темпа игры замены нас усилили, а вот с точки зрения качества — определeнные взаимодействия в атаке оставляли желать лучшего.

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    Источник: Официальный сайт РФС

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