Галактионов – о победе над С. Ирландией: «Ответственность за результат психологически сдерживала ребят»

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов подвел итоги матча третьего тура отбора Евро-2023 против Северной Ирландии (1:0).

– Выполнять всe, о чeм мы говорили перед матчем, удавалось временами. Мы нацеливали нашу команду на агрессивное давление и активные действия на чужой половине поля.

Но, в то же время, когда мяч был у нас, необходимо было стараться быстро принимать решения, быстрее двигать мяч и искать свободные пространства между линиями в зонах соперника.

У нас были достаточно неплохие подготовительные фазы в игре, но в завершении нам не хватало остроты.

– Во второй тайме Северная Ирландия сыграла агрессивнее и лучше, чем в первом. Согласны?

– После перерыва сборная Северной Ирландии перехватила инициативу, стала играть более вертикально, навязывать борьбу.

В подсознании у ребят степень ответственности за результат немножко их психологически сдерживала, хотя мы в перерыве акцентировали внимание на том, что нельзя садиться глубоко, необходимо продолжать встречать высоко. Но глобально и стратегически мы сохранили структуру игры.

– Замены смогли усилить нашу игру?

– К сожалению, Максим Мухин несколько дней не работал в общей группе, поэтому сегодня его игровое время «дозировали», он вышел по ходу встречи и отыграл второй тайм.

Он вышел и эта замена фундаментально укрепила нашу среднюю линию с точки зрения надeжности в обороне. Он сделал очень много перехватов, отборов.

Поэтому можно сказать о том, что с точки зрения темпа игры замены нас усилили, а вот с точки зрения качества — определeнные взаимодействия в атаке оставляли желать лучшего.