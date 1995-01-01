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    Хачатурянц: «РПЛ может стать вершиной футбола»

    Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц поговорил о перспективах лиги. Вскоре он станет ее полноправным руководителем.

    «Результат приходит довольно быстро, если ты знаешь, что и как нужно делать. Я считаю, АПЛ – это то, к чему мы хотели бы прийти не только с точки зрения финансов, но и по уровню футбола. Изучив их опыт, я понял, что мы должны к этому стремиться. У нас достаточно клубов с большой историей. Важно формировать традиции, чтобы дети болели за любимую команду отцов и дедов. У молодых клубов также формируются свои болельщики, это тоже интересный процесс.

    Думаю, мы можем прийти к английской модели. Полностью скопировать не получится, у нас есть свои особенности. Но я верю, что РПЛ может стать вершиной футбола», – сказал Хачатурянц в эфире «Матч ТВ».

    • Хачатурянц сменил Сергея Прядкина, который руководил РПЛ с 2007 года.
    • Выборы нового президента лиги состоятся 22 ноября.
    • Хачатурянц ранее возглавлял судейский комитет РФС.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии24
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      Рейтинг: +4387

      rash1959 1 минуту назад

      "... И тут Остапа понесло..."

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      Рейтинг: +9114

      ivany4 2 минуты назад

      Хачатурянц: «РПЛ может стать вершиной футбола».
      Хотелось бы спросить, - а что мы будем переименовывать в Нью Васюки???))

      0
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      Рейтинг: +3323

      raritet 2 минуты назад

      Когда другой человек примерно с такой же фамилией , но занимая очень высокий пост в Пенсионном фонде России , сообщил нам, россиянам, с типично российскими фамилиями новость, что деньги должны работать и его гениальная идея была в том, чтобы вложить все средства ПФР в акции США. По странному стечению обстоятельств, это случилось перед августом 2008 года. Последствия знают все. Я, как пенсионер, ещё лучше- благодаря этому человеку с гор, я вышел на пенсию размером в 6450 руб. Очередное дежавю пережить конечно проще, это не средства , жизненно необходимые . Не, предполагаю, результат будет тот же.

      0
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      Рейтинг: +7200

      mihail200606 11 минут назад

      Похоже на речи товарища О. Бендера на открытии шахматного турнира...))

      1
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      Рейтинг: +562

      Измайловский Кочегар > mihail200606 8 минут назад

      Да, мне тоже Нью-Васюки сразу же на ум пришли.

      0
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      Рейтинг: +402

      Врундель 33 минуты назад

      Судя по рейтингу сборных и рейтингу коэффициентов лиг мы еще дно не прощупали,а он на вершину метит

      0
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      Рейтинг: +1068

      balam 45 минут назад

      ну вот-еще один...печалька

      2
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      Рейтинг: +3020

      aaaaahhhh 49 минут назад

      Очередной недоумок.

      2
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      Рейтинг: +17509

      JTherry 51 минуту назад

      "РПЛ может стать вершиной футбола" - Хачатурянц начинает напоминать Остапа Бендера...)

      6
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      Рейтинг: +25471

      Боцман59rus 1 час назад

      _ ларек с тапочками на рынке, его максимум)))

      3
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      Рейтинг: +12861

      Skull_Boy 1 час назад

      Если только вершиной ДНА, где каждый день это дно пробиваем все больше и больше и спасибо Газпрому, который не только хоккей с волейболом развалил, а теперь и футбол убивает

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