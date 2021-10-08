Хачатурянц: «РПЛ может стать вершиной футбола»

Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц поговорил о перспективах лиги. Вскоре он станет ее полноправным руководителем.

«Результат приходит довольно быстро, если ты знаешь, что и как нужно делать. Я считаю, АПЛ – это то, к чему мы хотели бы прийти не только с точки зрения финансов, но и по уровню футбола. Изучив их опыт, я понял, что мы должны к этому стремиться. У нас достаточно клубов с большой историей. Важно формировать традиции, чтобы дети болели за любимую команду отцов и дедов. У молодых клубов также формируются свои болельщики, это тоже интересный процесс.

Думаю, мы можем прийти к английской модели. Полностью скопировать не получится, у нас есть свои особенности. Но я верю, что РПЛ может стать вершиной футбола», – сказал Хачатурянц в эфире «Матч ТВ».

Хачатурянц сменил Сергея Прядкина , который руководил РПЛ с 2007 года.

, который руководил РПЛ с 2007 года. Выборы нового президента лиги состоятся 22 ноября.

Хачатурянц ранее возглавлял судейский комитет РФС.

Хачатурянц – о целях во главе РПЛ: «Сделать развлечение, привлекающее больше людей и денег»