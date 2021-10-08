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Хачатурянц: «РПЛ может стать вершиной футбола»

8 октября 2021, 21:16
31

Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц поговорил о перспективах лиги. Вскоре он станет ее полноправным руководителем.

«Результат приходит довольно быстро, если ты знаешь, что и как нужно делать. Я считаю, АПЛ – это то, к чему мы хотели бы прийти не только с точки зрения финансов, но и по уровню футбола. Изучив их опыт, я понял, что мы должны к этому стремиться. У нас достаточно клубов с большой историей. Важно формировать традиции, чтобы дети болели за любимую команду отцов и дедов. У молодых клубов также формируются свои болельщики, это тоже интересный процесс.

Думаю, мы можем прийти к английской модели. Полностью скопировать не получится, у нас есть свои особенности. Но я верю, что РПЛ может стать вершиной футбола», – сказал Хачатурянц в эфире «Матч ТВ».

  • Хачатурянц сменил Сергея Прядкина, который руководил РПЛ с 2007 года.
  • Выборы нового президента лиги состоятся 22 ноября.
  • Хачатурянц ранее возглавлял судейский комитет РФС.

Хачатурянц – о целях во главе РПЛ: «Сделать развлечение, привлекающее больше людей и денег»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Хачатурянц Ашот
Комментарии (31)
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житель СПб
1633717199
Не надо вершины, не надо журавля! Начните с того, чтобы воровать меньше, а болельщиков уважать - больше.
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NewLife
1633717204
Вершиной дна.
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derrik2000
1633717283
"Вскоре он станет ее полноправным руководителем." Как фамилиЁ-то? Хачатурянц??? Эти "путриоты" будут "пургу гнать" до победного конца. т. е. пока всё до основания не растащат. А в конце, уже стоя на руинах, скажут, что. мол, не всё получилось. хотя предпосылки для "придания ускорения" были, "но объективные обстоятельства помешали..." )))))))
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Plyash
1633717919
Анекдот от армянского радио - "Думаю,мы можем прийти к английской модели." Ара,забыл сказать,чем ты думаешь,своей репой или жопой?
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ilichkadr
1633718295
Похоже, что Ашот умом тронулся до того как собрался стать президентом РПЛ. P.S. Господи, когда закончится дурдом в России!?
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Боцман59rus
1633718980
_ ларек с тапочками на рынке, его максимум)))
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JTherry
1633719663
"РПЛ может стать вершиной футбола" - Хачатурянц начинает напоминать Остапа Бендера...)
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mihail200606
1633722058
Похоже на речи товарища О. Бендера на открытии шахматного турнира...))
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ivany4
1633722630
Хачатурянц: «РПЛ может стать вершиной футбола». Хотелось бы спросить, - а что мы будем переименовывать в Нью Васюки???))
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rash1959
1633722693
"... И тут Остапа понесло..."
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