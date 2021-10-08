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  • Хачатурянц – о целях во главе РПЛ: «Сделать развлечение, привлекающее больше людей и денег»

Хачатурянц – о целях во главе РПЛ: «Сделать развлечение, привлекающее больше людей и денег»

8 октября 2021, 07:36
21

Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал, какие задачи перед собой ставит на новом посту.

– Вы успешный человек, вы бизнесмен. Надеюсь, у вас все хорошо. Зачем вам все это нужно?

– Знаете, в первую очередь я очень люблю футбол. Думаю, все люди, которые всерьез им занимаются, это и вы, журналисты, и главные акционеры клубов, и тренеры – их всех объединяет страсть к этой игре.

Это уникальная игра, она самая массовая. Но помимо страсти и любви, думаю, что самое главное это уверенность, что я могу сделать футбол лучше, сделать его привлекательнее.

– То есть вы чувствуете какую-то миссию свою, что-то улучшить?

– Да, миссию сделать в первую очередь это развлечение, которое привлекало бы большее количество людей, и сделать это бизнесом. То есть, чтобы в лигу пришли деньги, большие деньги. Чтобы клубы больше зарабатывали.

Для того, чтобы это стало бизнесом – бизнес любит понятную среду. То есть понятные правила, и для этого необходимо провести реформы.

  • Хачатурянц сменил Сергея Прядкина, который руководил РПЛ с 2007 года.
  • Выборы нового президента лиги состоятся 22 ноября.
  • Хачатурянц ранее возглавлял судейский комитет РФС.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (21)
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Storm13
1633663261
В заголовке статьи дан ответ на реалии современной жизни в РФ. Эпоха золотого тельца, жажда наживы, вот главная идеология современной буржуазной России. Жизни людей, все их помыслы, подчинить одной цели, максимальное извлечение прибавочной стоимости при минимальных затратах. Закон капитализма в действии! Капиталисты враги трудового народа, всех стран без исключения. Капиталистами наплевать на трудящихся, мы нужны лишь для выкачивания из наших карманов материальных ценностей - денег. Хачатурянц сам является буржуем, является пособником, обслуживающим персоналом капитализма, холуём капиталистической системы. Изменить образ жизни способно лишь мышление рабочего человека, посвятить свою жизнь борьбе против частнособственнического капитализма, против капиталистов, против присвоения прибылей меньшинством живущих лишь для себя. Трудовой народ истинный хозяин земли России. Всё, земля, её недра, вода, газ, нефть, средства производства должны обеспечивать жизни трудящихся не для наживы, а для свободной от оков и цепей капиталистической системы эксплуатации, гнёта и издевательств человека над человеком. Все богатства нашей страны в руки рабочих и крестьян. Революция в умах рабочего класса продолжается. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Atom2020
1633664820
"... и для этого необходимо провести реформы." Очередной реформатор с опцией попила бабла
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Блямба
1633666013
Ясно. Где армяне ,там и деньги. Был цирк-будет Comedy Club..
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vladimir-7
1633673131
Уже 30 лет в России всё делается по армянски – через Ж**У, а теперь и футбол пойдет в усиленном режиме и в армянском варианте бизнеса. Где найти голову, где мозги были бы свободны от денег и не жаждущие их, для управления страной?
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DOCTOR PENALTY
1633675602
Развлечение...деньги..., а как же футбол?...
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житель СПб
1633678887
Очень неоднозначно и спорно сводить спорт к шоу и развлечениям и особенно к деньгам! Впрочем, он лишь озвучил то, что на практике делается последние годы.
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vladimir-7
1633683221
Куда уж ещё более развлекательным делать наш футбол, болельщики и так хохочут с утра до вечера от неумения играть в него наших футболистов, а значит на кону у Ашота, только, деньги.
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Storm13
1633691992
Вот этот сэр — миллионер, Ему должны мы кланяться? Козел останется козлом, Хоть сто смени фамилий!
Ответить
Plyash
1633699096
Дурачок,создай условия для возможности воспитывать игроков такого уровня,как Месси,Роналду,Иньеста,Хави и перенеси,наконец,чемпионат в тепло,что бы ходили на футбол в майке да шортах и будут тебе полные стадионы счастья. Но боюсь,что ты очередной урод от футбола.
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maygli
1633700055
И как он хочет это сделать? Разрешит пиво продавать с солёными баранками, как раньше или поставит Бузову вести матчи, в стиле Дом-2 с выбеганием девушек на поле под музыку, после каждой остановки игры?
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