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    Хачатурянц – о целях во главе РПЛ: «Сделать развлечение, привлекающее больше людей и денег»

    Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал, какие задачи перед собой ставит на новом посту.

    – Вы успешный человек, вы бизнесмен. Надеюсь, у вас все хорошо. Зачем вам все это нужно?

    – Знаете, в первую очередь я очень люблю футбол. Думаю, все люди, которые всерьез им занимаются, это и вы, журналисты, и главные акционеры клубов, и тренеры – их всех объединяет страсть к этой игре.

    Это уникальная игра, она самая массовая. Но помимо страсти и любви, думаю, что самое главное это уверенность, что я могу сделать футбол лучше, сделать его привлекательнее.

    – То есть вы чувствуете какую-то миссию свою, что-то улучшить?

    – Да, миссию сделать в первую очередь это развлечение, которое привлекало бы большее количество людей, и сделать это бизнесом. То есть, чтобы в лигу пришли деньги, большие деньги. Чтобы клубы больше зарабатывали.

    Для того, чтобы это стало бизнесом – бизнес любит понятную среду. То есть понятные правила, и для этого необходимо провести реформы.

    • Хачатурянц сменил Сергея Прядкина, который руководил РПЛ с 2007 года.
    • Выборы нового президента лиги состоятся 22 ноября.
    • Хачатурянц ранее возглавлял судейский комитет РФС.

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    Источник: «Матч ТВ»

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