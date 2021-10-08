Хачатурянц – о целях во главе РПЛ: «Сделать развлечение, привлекающее больше людей и денег»

Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал, какие задачи перед собой ставит на новом посту.

– Вы успешный человек, вы бизнесмен. Надеюсь, у вас все хорошо. Зачем вам все это нужно?

– Знаете, в первую очередь я очень люблю футбол. Думаю, все люди, которые всерьез им занимаются, это и вы, журналисты, и главные акционеры клубов, и тренеры – их всех объединяет страсть к этой игре.

Это уникальная игра, она самая массовая. Но помимо страсти и любви, думаю, что самое главное это уверенность, что я могу сделать футбол лучше, сделать его привлекательнее.

– То есть вы чувствуете какую-то миссию свою, что-то улучшить?

– Да, миссию сделать в первую очередь это развлечение, которое привлекало бы большее количество людей, и сделать это бизнесом. То есть, чтобы в лигу пришли деньги, большие деньги. Чтобы клубы больше зарабатывали.

Для того, чтобы это стало бизнесом – бизнес любит понятную среду. То есть понятные правила, и для этого необходимо провести реформы.