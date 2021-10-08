Хачатурянц – единственный кандидат на пост президента РПЛ

РПЛ завершает прием документов на выборы президента организации. Кандидат оказался один – Ашот Хачатурянц.

«8 октября избирательная комиссия РПЛ завершает регистрацию кандидатов для участия в выборах нового президента лиги.

По состоянию на последний день срока, отведeнного для выдвижения кандидатов, единственный зарегистрированный участник – председатель судейского комитета РФС Ашот Рафаилович Хачатурянц.

5 октября на заседании Общего собрания Хачатурянц был единогласно избран исполняющим обязанности президента Лиги в связи с уходом Сергея Прядкина, руководившего организацией с 2007 года.

Выборы нового президента РПЛ назначены на 22 ноября», – сообщила лига.

53-летний Хачатурянц родился в Кисловодске.

Закончил Московский институт нефти и газа имени И. М. Губкина в 1991 году.

в 1991 году. Хачатурянц награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

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