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    Хачатурянц – единственный кандидат на пост президента РПЛ

    РПЛ завершает прием документов на выборы президента организации. Кандидат оказался один – Ашот Хачатурянц.

    «8 октября избирательная комиссия РПЛ завершает регистрацию кандидатов для участия в выборах нового президента лиги.

    По состоянию на последний день срока, отведeнного для выдвижения кандидатов, единственный зарегистрированный участник – председатель судейского комитета РФС Ашот Рафаилович Хачатурянц.

    5 октября на заседании Общего собрания Хачатурянц был единогласно избран исполняющим обязанности президента Лиги в связи с уходом Сергея Прядкина, руководившего организацией с 2007 года.

    Выборы нового президента РПЛ назначены на 22 ноября», – сообщила лига.

    • 53-летний Хачатурянц родился в Кисловодске.
    • Закончил Московский институт нефти и газа имени И. М. Губкина в 1991 году.
    • Хачатурянц награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

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    Источник: РПЛ

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6261

      nik55 2 минуты назад

      в такой большой стране и 1 кандидат ????????????????

      0
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      Рейтинг: +67729

      insider_retro 14 минут назад

      У нас часто так, - при всём богатстве выбора - кандидат один. Да и тот - ставленник...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1099

      моэм 29 минут назад

      Именно такие выборы ..."ПО ПОНЯТИЯМ " едросов....и называются демократическими и альтернативными ... короче Ашотика ТАМ утвердили ...и Газизов с другими решил не участвовать в цирковом представлении под названием "выборы президента РПЛ". .

      1
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    • ...
      Рейтинг: +21759

      vladimir-7 32 минуты назад

      Так это не выборы президента, а утверждение одной единственной кандидатуры, остальным желающим быть кандидатами, строго предложили не беспокоиться.

      1
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      Рейтинг: +855

      Блямба 57 минут назад

      ЕдиноАрмянин.

      1
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      Рейтинг: +1978

      acor94 1 час назад

      Может кто из нас зарегается??? Мы поддержим))

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