Хачатурянц – единственный кандидат на пост президента РПЛ

в такой большой стране и 1 кандидат ????????????????
РПЛ завершает прием документов на выборы президента организации. Кандидат оказался один – Ашот Хачатурянц.
«8 октября избирательная комиссия РПЛ завершает регистрацию кандидатов для участия в выборах нового президента лиги.
По состоянию на последний день срока, отведeнного для выдвижения кандидатов, единственный зарегистрированный участник – председатель судейского комитета РФС Ашот Рафаилович Хачатурянц.
5 октября на заседании Общего собрания Хачатурянц был единогласно избран исполняющим обязанности президента Лиги в связи с уходом Сергея Прядкина, руководившего организацией с 2007 года.
Выборы нового президента РПЛ назначены на 22 ноября», – сообщила лига.
- 53-летний Хачатурянц родился в Кисловодске.
- Закончил Московский институт нефти и газа имени И. М. Губкина в 1991 году.
- Хачатурянц награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.
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