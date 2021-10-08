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Хачатурянц – единственный кандидат на пост президента РПЛ

8 октября 2021, 19:39
13

РПЛ завершает прием документов на выборы президента организации. Кандидат оказался один – Ашот Хачатурянц.

«8 октября избирательная комиссия РПЛ завершает регистрацию кандидатов для участия в выборах нового президента лиги.

По состоянию на последний день срока, отведeнного для выдвижения кандидатов, единственный зарегистрированный участник – председатель судейского комитета РФС Ашот Рафаилович Хачатурянц.

5 октября на заседании Общего собрания Хачатурянц был единогласно избран исполняющим обязанности президента Лиги в связи с уходом Сергея Прядкина, руководившего организацией с 2007 года.

Выборы нового президента РПЛ назначены на 22 ноября», – сообщила лига.

  • 53-летний Хачатурянц родился в Кисловодске.
  • Закончил Московский институт нефти и газа имени И. М. Губкина в 1991 году.
  • Хачатурянц награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Хачатурянц – о целях во главе РПЛ: «Сделать развлечение, привлекающее больше людей и денег»

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Хачатурянц Ашот
Комментарии (13)
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acor94
1633711316
Может кто из нас зарегается??? Мы поддержим))
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Блямба
1633711968
ЕдиноАрмянин.
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vladimir-7
1633713480
Так это не выборы президента, а утверждение одной единственной кандидатуры, остальным желающим быть кандидатами, строго предложили не беспокоиться.
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моэм
1633713663
Именно такие выборы ..."ПО ПОНЯТИЯМ " едросов....и называются демократическими и альтернативными ... короче Ашотика ТАМ утвердили ...и Газизов с другими решил не участвовать в цирковом представлении под названием "выборы президента РПЛ". .
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insider_retro
1633714543
У нас часто так, - при всём богатстве выбора - кандидат один. Да и тот - ставленник...
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nik55
1633715253
в такой большой стране и 1 кандидат ????????????????
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NewLife
1633716583
Ашотик, возьми верного Казарцева себе в помощники.
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balam
1633720339
предлагаю болезного сразу в кремль.
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Storm13
1633722858
"Всё, не только земля, но и человеческий труд, и человеческая личность, и совесть, и любовь, и наука — всё неизбежно становится продажным, пока держится власть капитала…" В И.Ленин, ПСС, т12, с.263. Гений, мудрый человек, философ, учитель объяснил и рассказал не просто правду, а истину. Вот за это его и ненавидят капиталисты, Ленин и после смерти мешает им оболванивать и дурачить трудящихся. Всё неизбежно становится продажным, спорт в том числе.
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Hektor 84
1633727033
Еще один незаменимый
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