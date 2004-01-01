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    Агаларов: «Я не брал автограф и не фотографировался с Карлосом и Это'О»

    Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов рассказал, что спокойно относился к нахождению в «Анжи» звeздных футболистов.

    «Делал ли с кем-то селфи? У меня такого вообще нет. Помню, когда я был в академии «Анжи», то проходили рядом Роберто Карлос и Это'О – я не брал автограф и не фотографировался.

    Так же когда дядя брал меня в раздевалку «Анжи» в то время. Может быть, спокойнее отношусь к автографам и совместным фото, потому что я из футбольной семьи», – сказал Агаларов.

    • Форвард – воспитанник «Анжи».
    • Он выступал за махачкалинский клуб до января 2020 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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