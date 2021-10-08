Агаларов: «Я не брал автограф и не фотографировался с Карлосом и Это'О»

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов рассказал, что спокойно относился к нахождению в «Анжи» звeздных футболистов.

«Делал ли с кем-то селфи? У меня такого вообще нет. Помню, когда я был в академии «Анжи», то проходили рядом Роберто Карлос и Это'О – я не брал автограф и не фотографировался.

Так же когда дядя брал меня в раздевалку «Анжи» в то время. Может быть, спокойнее отношусь к автографам и совместным фото, потому что я из футбольной семьи», – сказал Агаларов.

Форвард – воспитанник «Анжи».

Он выступал за махачкалинский клуб до января 2020 года.

Агаларов: «Новость о приглашении в сборную увидел в интернете. Сначала даже не понял, о чем речь»