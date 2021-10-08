Агаларов: «Новость о приглашении в сборную увидел в интернете. Сначала даже не понял, о чем речь»

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов рассказал о своей реакции на вызов в сборную России.

«Ехал на тренировку. Мне начали приходить сообщения с поздравлениями. Я даже не понял, о чeм речь. Вроде после игры несколько дней прошло. А потом уже в интернете увидел новость.

Когда попал в расширенный состав, то главный тренер сказал: «Пока поздравлять не буду – сделаю это при попадании в окончательный список». Потом уже и поздравили. А так одноклубники шутили. Больше опытные ребята говорили: «Ну чего, игрок сборной, давай, показывай на что способен», – сказал Агаларов.