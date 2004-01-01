Агаларов: «Новость о приглашении в сборную увидел в интернете. Сначала даже не понял, о чем речь»

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- tgtennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов рассказал о своей реакции на вызов в сборную России.
«Ехал на тренировку. Мне начали приходить сообщения с поздравлениями. Я даже не понял, о чeм речь. Вроде после игры несколько дней прошло. А потом уже в интернете увидел новость.
Когда попал в расширенный состав, то главный тренер сказал: «Пока поздравлять не буду – сделаю это при попадании в окончательный список». Потом уже и поздравили. А так одноклубники шутили. Больше опытные ребята говорили: «Ну чего, игрок сборной, давай, показывай на что способен», – сказал Агаларов.