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    Агаларов: «Новость о приглашении в сборную увидел в интернете. Сначала даже не понял, о чем речь»

    Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов рассказал о своей реакции на вызов в сборную России.

    «Ехал на тренировку. Мне начали приходить сообщения с поздравлениями. Я даже не понял, о чeм речь. Вроде после игры несколько дней прошло. А потом уже в интернете увидел новость.

    Когда попал в расширенный состав, то главный тренер сказал: «Пока поздравлять не буду – сделаю это при попадании в окончательный список». Потом уже и поздравили. А так одноклубники шутили. Больше опытные ребята говорили: «Ну чего, игрок сборной, давай, показывай на что способен», – сказал Агаларов.

    • 21-летний футболист впервые вызван в сборную.
    • Форвард забил 8 голов в 10 матчах текущего сезона РПЛ.
    • В октябре россияне сыграют в отборе ЧМ-2022 со Словакией и Словенией.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      dabo94 14 минут назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- tgtennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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      Рейтинг: +13610

      paracetamol 1 час назад

      Может и забьет, он везучий!

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      Рейтинг: +25452

      Боцман59rus 1 час назад

      Шамиля подсуетился, молодец. Карпин на проценте с будущего трансфера игрока " в статусе". Если выпустит, вообще вопросов не будет к это схеме.

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